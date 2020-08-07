Единственный концерт Великого классического музыканта состоится в Вильнюсе 12 сентября в White Piano Hall! 🔊 Воспроизвести







Хотим порадовать ценителей волшебной музыки в прекрасном исполнении: не смотря ни на что 12 сентября в уютнейшем камерном зале в сердце Старого города Вильнюса White Piano Hall (Kedainių g. 8) состоится сольный эксклюзивный концерт одного из самых интереснейших органистов и пианистов мира Александра Исакова!



Концерты Маэстро расписаны на годы вперед, лучшие концертные залы и величественнейшие соборы борются за честь пригласить Маэстро А. Исакова с концертами! Даже известнейшая на весь мир австралийская рок-группа АC/DC ждала полтора года, для того, чтобы иметь честь выступить (это случилось в марте 2020 года) с Александром Исаковым в одном концерте в знаменитом Сиднейском Соборе! (Совместно были исполнены «Картинки с выставки М. Мусоргского» и несколько песен группы, украшенные непревзойденным исполнением на органе Маэстро)! Концерты Маэстро расписаны на годы вперед, лучшие концертные залы и величественнейшие соборы борются за честь пригласить Маэстро А. Исакова с концертами! Даже известнейшая на весь мир австралийская рок-группа АC/DC ждала полтора года, для того, чтобы иметь честь выступить (это случилось в марте 2020 года) с Александром Исаковым в одном концерте в знаменитом Сиднейском Соборе! (Совместно были исполнены «Картинки с выставки М. Мусоргского» и несколько песен группы, украшенные непревзойденным исполнением на органе Маэстро)!



Гениальный музыкант является еще и потрясающим, штучным мастером-реставратором старинных органов! И в качестве восхищения перед Литвой отреставрировал большое количество органов в городках и весях Литвы! За это в 1999 году Президент Валдас Адамкус в порядке исключения и как знак восхищения перед подвижничеством, благородной душой и великим талантом Маэстро предоставил Александру Исакову гражданство Литвы!



Теперь Александр Исаков в секретном месте под Вильнюсом в женском монастыре готовится к великому концерту классической музыки, который состоится 12 сентября - это будет солнечная и счастливая для всех суббота, в 18:00 в вильнюсском White Piano Hall! Доступ к Маэстро только у Президента, Настоятельницы монастыря и некоторых поклонниц, необходимых для сохранения творческого тонуса у Маэстро!



В программе - Фуга И.С.Баха и 3 потрясающей красоты сонаты: «Лунная соната» Бетховена, 62 соната Й.Гайдна и Соната №3 (и это последнее произведение великого композитора и пианиста) Ф.Шопена!



Билеты продаются во всех кассах



Поторопитесь — в зале помещаются только 170 счастливцев!



Информация о концерте и предварительные и групповые заявки на билеты: +370 677 00699;



Вечер после концерта (ужин в узком кругу и музицирование Маэстро для друзей): +370 647 40 255



В поисках красоты, источника для вдохновения Маэстро Александр Исаков выбрал в качестве одной из своих резиденций для проживания Литву, которую он читает одним из прекраснейших уголков планеты!Гениальный музыкант является еще и потрясающим, штучным мастером-реставратором старинных органов! И в качестве восхищения перед Литвой отреставрировал большое количество органов в городках и весях Литвы! За это в 1999 году Президент Валдас Адамкус в порядке исключения и как знак восхищения перед подвижничеством, благородной душой и великим талантом Маэстро предоставил Александру Исакову гражданство Литвы!Теперь Александр Исаков в секретном месте под Вильнюсом в женском монастыре готовится к великому концерту классической музыки, который состоится 12 сентября - это будет солнечная и счастливая для всех суббота, в 18:00 в вильнюсском White Piano Hall! Доступ к Маэстро только у Президента, Настоятельницы монастыря и некоторых поклонниц, необходимых для сохранения творческого тонуса у Маэстро!В программе - Фуга И.С.Баха и 3 потрясающей красоты сонаты: «Лунная соната» Бетховена, 62 соната Й.Гайдна и Соната №3 (и это последнее произведение великого композитора и пианиста) Ф.Шопена!Билеты продаются во всех кассах Bilietai.lt! Поторопитесь — в зале помещаются только 170 счастливцев!Информация о концерте и предварительные и групповые заявки на билеты: +370 677 00699;Вечер после концерта (ужин в узком кругу и музицирование Маэстро для друзей): +370 647 40 255 Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: Александр Исаков — статья прочитана 168 раз Комментарии