Весь Шекспир – за 15 минут!

Этим летом Пакруойис, а точнее, знаменитое поместье «Pakruojo dvaras» предлагает всем любителям прекрасного ознакомиться с новым прочтением пьесы Уильяма нашего Шекспира «Сон в летнюю ночь».
Трактовка Пакруойиса всемирно известной пьесы достойна внимания не только (если честно, то не столько) новизной прочтения классики, а тем, что мир Шекспира перенесён в цветочное и загадочное пространство – в пространство Фестиваля цветов, который в этом году так и называется «Сон в летнюю ночь».
Если вы не в курсе этого события, то вам не лишне будет узнать и то, что в августе представления будут даваться не только по выходным, но и по рабочим дням.
Спешите, как говорится, насладиться.
Романтическая комедия «Сон в летнюю ночь», созданная У.Шекспиром где-то в 1594–1596 гг., является одной из самых известных работ драматурга. Она, как полагают, была написана специально для аристократических свадеб. А на фоне красочного Паруойского поместья она с лёгкостью переносит вас в другой мир, в залитый лунным светом лес, полный загадочных существ, в сказочное королевство фей.
Любовь здесь буквально витает в воздухе, её могущество столь сильно, что попавшие под её очарование могут полюбить даже трудягу осла.
Немецкий композитор Феликс Мендельсон, вдохновлённый этим произведением, будучи, кстати, в нежном восемнадцатилетнем возрасте, создал одноименную сюиту, которую впоследствии назвали «Свадебный марш», или «Марш Мендельсона».
Стоит заметить, что, если вы решили наведаться в Пакруойис, то вам перед поездкой стоит почитать эту пьесу или посмотреть фильм, благо, «Ночь» многократно инсценировалась, поскольку все встреченные вами в пакруойском поместье персонажи будут оттуда – из пьесы Шекспира.
Организаторы фестиваля предлагают много развлечений для всей семьи, поэтому в этом «Сне» можно провести немало часов, практически весь день.
Если же вы проголодаетесь, то на территории поместья сможете найти сразу несколько точек «общепита». Но имейте в виду, что редко где вы сможете рассчитаться карточкой, поэтому запаситесь наличными.
К слову, Уильям наш Шекспир, думается, не возражал бы против того, что его герои соседствуют с экспозициями старинной утвари и техники, рядом с пивоварней и производством «огненной воды».
Впрочем, зачем заранее раскрывать все секреты такой разной и такой красивой «Ночи» в Пакруойисе?!
Фото автора
Любовь здесь буквально витает в воздухе, её могущество столь сильно, что попавшие под её очарование могут полюбить даже трудягу осла.
Немецкий композитор Феликс Мендельсон, вдохновлённый этим произведением, будучи, кстати, в нежном восемнадцатилетнем возрасте, создал одноименную сюиту, которую впоследствии назвали «Свадебный марш», или «Марш Мендельсона».
Стоит заметить, что, если вы решили наведаться в Пакруойис, то вам перед поездкой стоит почитать эту пьесу или посмотреть фильм, благо, «Ночь» многократно инсценировалась, поскольку все встреченные вами в пакруойском поместье персонажи будут оттуда – из пьесы Шекспира.
Организаторы фестиваля предлагают много развлечений для всей семьи, поэтому в этом «Сне» можно провести немало часов, практически весь день.
Если же вы проголодаетесь, то на территории поместья сможете найти сразу несколько точек «общепита». Но имейте в виду, что редко где вы сможете рассчитаться карточкой, поэтому запаситесь наличными.
К слову, Уильям наш Шекспир, думается, не возражал бы против того, что его герои соседствуют с экспозициями старинной утвари и техники, рядом с пивоварней и производством «огненной воды».
Впрочем, зачем заранее раскрывать все секреты такой разной и такой красивой «Ночи» в Пакруойисе?!
Фото автора