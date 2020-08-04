Весь Шекспир – за 15 минут! 🔊 Воспроизвести







Этим летом Пакруойис, а точнее, знаменитое поместье «Pakruojo dvaras» предлагает всем любителям прекрасного ознакомиться с новым прочтением пьесы Уильяма нашего Шекспира «Сон в летнюю ночь».



Трактовка Пакруойиса всемирно известной пьесы достойна внимания не только (если честно, то не столько) новизной прочтения классики, а тем, что мир Шекспира перенесён в цветочное и загадочное пространство – в пространство Фестиваля цветов, который в этом году так и называется «Сон в летнюю ночь».



Если вы не в курсе этого события, то вам не лишне будет узнать и то, что в августе представления будут даваться не только по выходным, но и по рабочим дням.



Спешите, как говорится, насладиться. Трактовка Пакруойиса всемирно известной пьесы достойна внимания не только (если честно, то не столько) новизной прочтения классики, а тем, что мир Шекспира перенесён в цветочное и загадочное пространство – в пространство Фестиваля цветов, который в этом году так и называется «Сон в летнюю ночь».Если вы не в курсе этого события, то вам не лишне будет узнать и то, что в августе представления будут даваться не только по выходным, но и по рабочим дням.Спешите, как говорится, насладиться.



Любовь здесь буквально витает в воздухе, её могущество столь сильно, что попавшие под её очарование могут полюбить даже трудягу осла.











Немецкий композитор Феликс Мендельсон, вдохновлённый этим произведением, будучи, кстати, в нежном восемнадцатилетнем возрасте, создал одноименную сюиту, которую впоследствии назвали «Свадебный марш», или «Марш Мендельсона».



Стоит заметить, что, если вы решили наведаться в Пакруойис, то вам перед поездкой стоит почитать эту пьесу или посмотреть фильм, благо, «Ночь» многократно инсценировалась, поскольку все встреченные вами в пакруойском поместье персонажи будут оттуда – из пьесы Шекспира.



Организаторы фестиваля предлагают много развлечений для всей семьи, поэтому в этом «Сне» можно провести немало часов, практически весь день.











Если же вы проголодаетесь, то на территории поместья сможете найти сразу несколько точек «общепита». Но имейте в виду, что редко где вы сможете рассчитаться карточкой, поэтому запаситесь наличными.



К слову, Уильям наш Шекспир, думается, не возражал бы против того, что его герои соседствуют с экспозициями старинной утвари и техники, рядом с пивоварней и производством «огненной воды».



Впрочем, зачем заранее раскрывать все секреты такой разной и такой красивой «Ночи» в Пакруойисе?!



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Романтическая комедия «Сон в летнюю ночь», созданная У.Шекспиром где-то в 1594–1596 гг., является одной из самых известных работ драматурга. Она, как полагают, была написана специально для аристократических свадеб. А на фоне красочного Паруойского поместья она с лёгкостью переносит вас в другой мир, в залитый лунным светом лес, полный загадочных существ, в сказочное королевство фей.Любовь здесь буквально витает в воздухе, её могущество столь сильно, что попавшие под её очарование могут полюбить даже трудягу осла.Немецкий композитор Феликс Мендельсон, вдохновлённый этим произведением, будучи, кстати, в нежном восемнадцатилетнем возрасте, создал одноименную сюиту, которую впоследствии назвали «Свадебный марш», или «Марш Мендельсона».Стоит заметить, что, если вы решили наведаться в Пакруойис, то вам перед поездкой стоит почитать эту пьесу или посмотреть фильм, благо, «Ночь» многократно инсценировалась, поскольку все встреченные вами в пакруойском поместье персонажи будут оттуда – из пьесы Шекспира.Организаторы фестиваля предлагают много развлечений для всей семьи, поэтому в этом «Сне» можно провести немало часов, практически весь день.Если же вы проголодаетесь, то на территории поместья сможете найти сразу несколько точек «общепита». Но имейте в виду, что редко где вы сможете рассчитаться карточкой, поэтому запаситесь наличными.К слову, Уильям наш Шекспир, думается, не возражал бы против того, что его герои соседствуют с экспозициями старинной утвари и техники, рядом с пивоварней и производством «огненной воды».Впрочем, зачем заранее раскрывать все секреты такой разной и такой красивой «Ночи» в Пакруойисе?! Александр ШУЛЬГА , "Обзор" Категории: в странах Балтии, культура, история Ключевые слова: поместье, Пакруойис, Pakruojo dvaras, «Сон в летнюю ночь», Фестиваль цветов — статья прочитана 199 раз Комментарии