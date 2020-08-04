О подвиге воинов 🔊 Воспроизвести







В минувшую субботу, 1 августа, в день 76-ой годовщины освобождения Красной Армией Каунаса от немецко-фашистских захватчиков сотрудники посольства России в Литве - советник-посланник Сергей Рябоконь и Помощник военного, военно-воздушного и военно-морского атташе Олег Давлетзянов - совместно с членами Республиканского комитета Организации ветеранов Второй Мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, во главе с Юлюсом Декснисом и Вайгутисом Станчикасом, а также с представителями общественности и соотечественниками приняли участие в памятных мероприятиях на центральных мемориалах второго по величине города Литвы.



Возложение венков и цветов состоялось на главном воинском кладбище Каунаса Верхние Шанцы, где покоятся останки более 5 тысяч красноармейцев, среди которых - 15 героев Советского Союза, а также у мемориалов на Шестом и Девятом фортах, на территории которых в 1941-1944гг. были созданы концентрационные лагеря. Здесь фашистами были замучены десятки тысяч людей разных национальностей, в том числе советские военнопленные, сообщается на сайте российского дипломатического представительства в Литве. В минувшую субботу, 1 августа, в день 76-ой годовщины освобождения Красной Армией Каунаса от немецко-фашистских захватчиков сотрудники посольства России в Литве - советник-посланник Сергей Рябоконь и Помощник военного, военно-воздушного и военно-морского атташе Олег Давлетзянов - совместно с членами Республиканского комитета Организации ветеранов Второй Мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, во главе с Юлюсом Декснисом и Вайгутисом Станчикасом, а также с представителями общественности и соотечественниками приняли участие в памятных мероприятиях на центральных мемориалах второго по величине города Литвы.Возложение венков и цветов состоялось на главном воинском кладбище Каунаса Верхние Шанцы, где покоятся останки более 5 тысяч красноармейцев, среди которых - 15 героев Советского Союза, а также у мемориалов на Шестом и Девятом фортах, на территории которых в 1941-1944гг. были созданы концентрационные лагеря. Здесь фашистами были замучены десятки тысяч людей разных национальностей, в том числе советские военнопленные, сообщается на сайте российского дипломатического представительства в Литве.



В своих выступлениях на местах захоронений участники памятных мероприятий с глубокой благодарностью отзывались о подвиге советских воинов, среди которых было немало и литовцев, защищавших и освобождавших свою Родину, подчёркивали необходимость помнить о событиях той далекой поры, не забывать уроков Второй мировой войны и противодействовать линии, направленной на искажение истории, принижение значения подвига Советского Солдата в достижении Победы. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Каунас, красная армия, кладбище, ссвобождение, Верхние Шанцы География: Литва, Каунас — статья прочитана 66 раз Комментарии