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О подвиге воинов





В минувшую субботу, 1 августа, в день 76-ой годовщины освобождения Красной Армией Каунаса от немецко-фашистских захватчиков сотрудники посольства России в Литве - советник-посланник Сергей Рябоконь и Помощник военного, военно-воздушного и военно-морского атташе Олег Давлетзянов - совместно с членами Республиканского комитета Организации ветеранов Второй Мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, во главе с Юлюсом Декснисом и Вайгутисом Станчикасом, а также с представителями общественности и соотечественниками приняли участие в памятных мероприятиях на центральных мемориалах второго по величине города Литвы.

Возложение венков и цветов состоялось на главном воинском кладбище Каунаса Верхние Шанцы, где покоятся останки более 5 тысяч красноармейцев, среди которых - 15 героев Советского Союза, а также у мемориалов на Шестом и Девятом фортах, на территории которых в 1941-1944гг. были созданы концентрационные лагеря. Здесь фашистами были замучены десятки тысяч людей разных национальностей, в том числе советские военнопленные, сообщается на сайте российского дипломатического представительства в Литве.
В своих выступлениях на местах захоронений участники памятных мероприятий с глубокой благодарностью отзывались о подвиге советских воинов, среди которых было немало и литовцев, защищавших и освобождавших свою Родину, подчёркивали необходимость помнить о событиях той далекой поры, не забывать уроков Второй мировой войны и противодействовать линии, направленной на искажение истории, принижение значения подвига Советского Солдата в достижении Победы.

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: Каунас, красная армия, кладбище, ссвобождение, Верхние Шанцы
География: Литва, Каунас
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добавлена сегодня, 4 августа, 13:40

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