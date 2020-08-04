Премьер Польши раскритиковал позицию ФРГ по «Северному потоку — 2» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Витвицкий



Польский премьер Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Германии по поводу строительства «Северного потока — 2».



Об этом сообщает



«Я бы не сказал, что у нас в Польше царит жёсткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например «Северный поток — 2», — заявил Моравецкий.



Как отметил политик, в Польше полагают, что европейские деньги для этого проекта будут спонсировать российское оружие.



Также, по мнению Моравецкого, этот газопровод позволит России отрезать Украину от поставок газа в Европу.



«Поэтому «Северный поток» и «Северный поток — 2» представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию», — добавил польский премьер.



В начале июня польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) возбудило дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.



Позднее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».



«Газпром» сообщил, что намерен обжаловать штраф UOKiK за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2». Польский премьер Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Германии по поводу строительства «Северного потока — 2».Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Biznes Alert.«Я бы не сказал, что у нас в Польше царит жёсткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например «Северный поток — 2», — заявил Моравецкий.Как отметил политик, в Польше полагают, что европейские деньги для этого проекта будут спонсировать российское оружие.Также, по мнению Моравецкого, этот газопровод позволит России отрезать Украину от поставок газа в Европу.«Поэтому «Северный поток» и «Северный поток — 2» представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию», — добавил польский премьер.В начале июня польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) возбудило дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.Позднее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».«Газпром» сообщил, что намерен обжаловать штраф UOKiK за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2». russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, премьер, польша, СП-2, критика География: Польша — статья прочитана 146 раз Комментарии