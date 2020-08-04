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Премьер Польши раскритиковал позицию ФРГ по «Северному потоку — 2»
Польский премьер Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Германии по поводу строительства «Северного потока — 2».
Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Biznes Alert.
«Я бы не сказал, что у нас в Польше царит жёсткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например «Северный поток — 2», — заявил Моравецкий.
Как отметил политик, в Польше полагают, что европейские деньги для этого проекта будут спонсировать российское оружие.
Также, по мнению Моравецкого, этот газопровод позволит России отрезать Украину от поставок газа в Европу.
«Поэтому «Северный поток» и «Северный поток — 2» представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию», — добавил польский премьер.
В начале июня польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) возбудило дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.
Позднее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
«Газпром» сообщил, что намерен обжаловать штраф UOKiK за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
russian.rt.com
География: Польша
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