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Премьер Польши раскритиковал позицию ФРГ по «Северному потоку — 2»

© РИА Новости / Алексей Витвицкий


Польский премьер Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Германии по поводу строительства «Северного потока — 2».

Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Biznes Alert.

«Я бы не сказал, что у нас в Польше царит жёсткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например «Северный поток — 2», — заявил Моравецкий.

Как отметил политик, в Польше полагают, что европейские деньги для этого проекта будут спонсировать российское оружие.

Также, по мнению Моравецкого, этот газопровод позволит России отрезать Украину от поставок газа в Европу.

«Поэтому «Северный поток» и «Северный поток — 2» представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию», — добавил польский премьер.

В начале июня польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) возбудило дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.

Позднее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».

«Газпром» сообщил, что намерен обжаловать штраф UOKiK за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Германия, Россия, премьер, польша, СП-2, критика
География: Польша
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добавлена сегодня, 4 августа, 12:32

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