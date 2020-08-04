CNBC предупредил Запад об «августовском сюрпризе» Путина 🔊 Воспроизвести Reuters



Хотя всё внимание Запада на данный момент приковано к непростым американо-китайским отношениям, главный сюрприз этого лета преподнесёт, скорее всего, президент России Владимир Путин, пишет CNBC. По мнению канала, российский лидер может пойти на некий внешнеполитический шаг, с тем чтобы укрепить свои пошатнувшиеся позиции внутри страны, особенно учитывая то, что на данный момент у США есть свои проблемы. В частности, Путин может удивить Запад, попытавшись «поглотить» Белоруссию.



В то время как Запад — пусть и не без оснований — уделяет основное внимание напряжённости в отношениях между США и Китаем, сюрприз этого лета ему, скорее всего, преподнесёт Россия Владимира Путина, пишет CNBC.



Такой прогноз обуславливается тем, что для правления Путина всегда были характерны противоречия между международными амбициями России и её внутренней нестабильностью. Теперь же на 21 году его пребывания у власти подобная ситуация как открывает для него большие возможности, так и грозит большими опасностями. В то время как Запад — пусть и не без оснований — уделяет основное внимание напряжённости в отношениях между США и Китаем, сюрприз этого лета ему, скорее всего, преподнесёт Россия Владимира Путина, пишет CNBC.Такой прогноз обуславливается тем, что для правления Путина всегда были характерны противоречия между международными амбициями России и её внутренней нестабильностью. Теперь же на 21 году его пребывания у власти подобная ситуация как открывает для него большие возможности, так и грозит большими опасностями.



Вместе с тем, ввиду снижения цен на нефть его стареющая в демографическом плане, экономически костная и сильно пострадавшая от пандемии коронавируса страна продолжает слабеть. Согласно прогнозам Всемирного банка, ВВП России в 2020 году снизится на 6%, притом что 12,3% её населения находится за чертой бедности.



Вместе с тем большие возможности для Путина открываются в США, так как Америку сейчас больше заботит коронавирус, собственный экономический спад, беспорядки на расовой почве, бурные ноябрьские выборы и разногласия в отношениях с Европой. «Учитывая, что существует вероятность того, что его друг президент Дональд Трамп может проиграть ноябрьские выборы, Путин может посчитать, что сейчас ему самое время воспользоваться открывшимися перед ним возможностями», — пишет канал.



Однако, что трудно предсказать, так это то, будет ли «августовский сюрприз» больше зависеть от силы России, её слабости или же, что более вероятно, от того и другого. В прошлом Путин прибегал к различным зарубежным авантюрам именно в подобной обстановке — когда дела у Москвы шли скверно. Главной целью подобных эскапад было укрепление контроля над страной.



«Так стоит ли ждать сюрпризов вроде российско-грузинской войны 2008 года, захвата и аннексии* Крымского полуострова 2014 года, российского военного вмешательства в сирийскую гражданскую войну 2015 года или же наращивания дезинформационной активности и активности по вмешательству в европейские выборы, и особенно в выборы в США?» — задаётся вопросом CNBC.



Здесь на ум сразу приходит возможная реакция России на грядущие выборы в Белоруссии. В частности, Януш Бугайски из Центра анализа европейской политики полагает, что Путин может воспользоваться «нарастающими волнениями в Белоруссии и спорными президентскими выборами» в качестве предлога, чтобы выступить в роли «национального освободителя». В результате Белоруссии придётся иметь дело с попыткой поглощения со стороны Москвы.



Кроме того, вскоре после ареста 32 российских граждан в санатории под Минском белорусский лидер Александр Лукашенко обвинил группу Вагнера в попытке дестабилизации его страны накануне выборов.



Ясно одно, считает канал: отношения Путина с Лукашенко испортились. При этом белорусский лидер сопротивляется попыткам России объединить две страны в союз, в котором главную роль будет играть Москва. Некоторые аналитики полагают, что российский лидер утратил интерес к авантюрам подобного рода. Однако на это вряд ли можно рассчитывать, во всяком случае до тех пор, пока он не натолкнётся на значительно более жёсткое сопротивление со стороны США, Европы или других стран.



«Если о событиях в будущем и можно судить по прошлому, то не стоит примыкать к выдающим желаемое за действительное западным аналитикам, которые полагают, что экономические потери России и внутренняя оппозиция оказывают настолько значительное влияние, что Путин находится в более опасном положении нежели его противник», — предупреждает CNBC.



В любом случае Путина вдохновили его успехи на международной арене, притом что реакция на его действия была весьма сдержанной. Подобно школьному задире, которому пока ещё никто всерьёз не давал сдачи, российский лидер продолжит дело своей жизни — устранение последствий развала СССР любыми доступными ему способами.



Между тем, как сообщает канал, эксперт по России Анджела Стент в своё время отмечала, что, несмотря на ограниченную экономику, Россия способна стать «ещё более влиятельным игроком на международной арене». Отчасти это связано с тем, что союзники США начинают сомневаться в надёжности Вашингтона.



При этом вопреки распространённому в Вашингтоне мнению, что Путин — это «жестокий диктатор», многие его партнёры, включая ряд высокопоставленных чиновников с Ближнего Востока, видят в нем надёжного и прагматичного лидера, с которым вполне можно найти общий язык. Более того, в Сирии они предпочли бы иметь дело не с Ираном, а с Россией.



Что же касается возможной летней сенсации, то Стэнт пишет следующее: «Так было всегда на протяжении всей истории России: везде вроде как царит стабильность, пока внезапно она не исчезает. Путин любит удивлять, что видно на примере его наспех организованного референдума. Но он сам мог столкнуться с неожиданными проблемами, угрожающими его плану остаться у власти на неопределённый срок».



«Что же до нынешнего августа, то можно побиться об заклад: если сюрприз и будет, то решение на этот счёт будет принимать именно Путин», — подытоживает CNBC.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Оригинал новости ИноТВ Жестокая эффективность его «бандитского государства» растёт по мере модернизации вооружённых сил, которые совсем недавно, по всей видимости, испытали противоспутниковое космическое оружие, а также громогласно рекламируют достижения в области гиперзвуковых технологий.Вместе с тем, ввиду снижения цен на нефть его стареющая в демографическом плане, экономически костная и сильно пострадавшая от пандемии коронавируса страна продолжает слабеть. Согласно прогнозам Всемирного банка, ВВП России в 2020 году снизится на 6%, притом что 12,3% её населения находится за чертой бедности.Вместе с тем большие возможности для Путина открываются в США, так как Америку сейчас больше заботит коронавирус, собственный экономический спад, беспорядки на расовой почве, бурные ноябрьские выборы и разногласия в отношениях с Европой. «Учитывая, что существует вероятность того, что его друг президент Дональд Трамп может проиграть ноябрьские выборы, Путин может посчитать, что сейчас ему самое время воспользоваться открывшимися перед ним возможностями», — пишет канал.Однако, что трудно предсказать, так это то, будет ли «августовский сюрприз» больше зависеть от силы России, её слабости или же, что более вероятно, от того и другого. В прошлом Путин прибегал к различным зарубежным авантюрам именно в подобной обстановке — когда дела у Москвы шли скверно. Главной целью подобных эскапад было укрепление контроля над страной.«Так стоит ли ждать сюрпризов вроде российско-грузинской войны 2008 года, захвата и аннексии* Крымского полуострова 2014 года, российского военного вмешательства в сирийскую гражданскую войну 2015 года или же наращивания дезинформационной активности и активности по вмешательству в европейские выборы, и особенно в выборы в США?» — задаётся вопросом CNBC.Здесь на ум сразу приходит возможная реакция России на грядущие выборы в Белоруссии. В частности, Януш Бугайски из Центра анализа европейской политики полагает, что Путин может воспользоваться «нарастающими волнениями в Белоруссии и спорными президентскими выборами» в качестве предлога, чтобы выступить в роли «национального освободителя». В результате Белоруссии придётся иметь дело с попыткой поглощения со стороны Москвы.Кроме того, вскоре после ареста 32 российских граждан в санатории под Минском белорусский лидер Александр Лукашенко обвинил группу Вагнера в попытке дестабилизации его страны накануне выборов.Ясно одно, считает канал: отношения Путина с Лукашенко испортились. При этом белорусский лидер сопротивляется попыткам России объединить две страны в союз, в котором главную роль будет играть Москва. Некоторые аналитики полагают, что российский лидер утратил интерес к авантюрам подобного рода. Однако на это вряд ли можно рассчитывать, во всяком случае до тех пор, пока он не натолкнётся на значительно более жёсткое сопротивление со стороны США, Европы или других стран.«Если о событиях в будущем и можно судить по прошлому, то не стоит примыкать к выдающим желаемое за действительное западным аналитикам, которые полагают, что экономические потери России и внутренняя оппозиция оказывают настолько значительное влияние, что Путин находится в более опасном положении нежели его противник», — предупреждает CNBC.В любом случае Путина вдохновили его успехи на международной арене, притом что реакция на его действия была весьма сдержанной. Подобно школьному задире, которому пока ещё никто всерьёз не давал сдачи, российский лидер продолжит дело своей жизни — устранение последствий развала СССР любыми доступными ему способами.Между тем, как сообщает канал, эксперт по России Анджела Стент в своё время отмечала, что, несмотря на ограниченную экономику, Россия способна стать «ещё более влиятельным игроком на международной арене». Отчасти это связано с тем, что союзники США начинают сомневаться в надёжности Вашингтона.При этом вопреки распространённому в Вашингтоне мнению, что Путин — это «жестокий диктатор», многие его партнёры, включая ряд высокопоставленных чиновников с Ближнего Востока, видят в нем надёжного и прагматичного лидера, с которым вполне можно найти общий язык. Более того, в Сирии они предпочли бы иметь дело не с Ираном, а с Россией.Что же касается возможной летней сенсации, то Стэнт пишет следующее: «Так было всегда на протяжении всей истории России: везде вроде как царит стабильность, пока внезапно она не исчезает. Путин любит удивлять, что видно на примере его наспех организованного референдума. Но он сам мог столкнуться с неожиданными проблемами, угрожающими его плану остаться у власти на неопределённый срок».«Что же до нынешнего августа, то можно побиться об заклад: если сюрприз и будет, то решение на этот счёт будет принимать именно Путин», — подытоживает CNBC. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: президент, Беларусь, выборы, Путин, аналитика, кандидаты География: Белоруссия — статья прочитана 189 раз Комментарии