Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Банки Литвы с середины марта, когда был объявлен карантин, уже отложили выплаты по ипотечным кредитам на сумму свыше 280 млн евро, информировала BNS Ассоциация банков Литвы (АБЛ).



В июле члены АБЛ и другие финансовые компании Литвы продлили до 30 сентября мораторий на выплаты по кредитам, чтобы испытывающие финансовые трудности из-за коронавирусной пандемии люди могли в упрощенном порядке отложить выплаты по кредитам (без долгих процедур, изменения процентов и пересмотра договоров).



Мораторий банки и другие финансовые учреждения инициировали в апреле, что позволило клиентам отложить выплаты по ипотечным кредитам на срок до года, а по другим - до полугода.



По данным Банка Литвы, в первом квартале этого года стоимость всех банковских кредитов увеличилась на 189 млн евро до 8,3 млрд евро (в год - на 7,4%). Банки Литвы с середины марта, когда был объявлен карантин, уже отложили выплаты по ипотечным кредитам на сумму свыше 280 млн евро, информировала BNS Ассоциация банков Литвы (АБЛ).В июле члены АБЛ и другие финансовые компании Литвы продлили до 30 сентября мораторий на выплаты по кредитам, чтобы испытывающие финансовые трудности из-за коронавирусной пандемии люди могли в упрощенном порядке отложить выплаты по кредитам (без долгих процедур, изменения процентов и пересмотра договоров).Мораторий банки и другие финансовые учреждения инициировали в апреле, что позволило клиентам отложить выплаты по ипотечным кредитам на срок до года, а по другим - до полугода.По данным Банка Литвы, в первом квартале этого года стоимость всех банковских кредитов увеличилась на 189 млн евро до 8,3 млрд евро (в год - на 7,4%). * * *



Доходы госбюджета за семь месяцев этого года составили 829,8 млн евро, что на 15% ниже, чем было запланировано. По сравнению с январем-июлем 2019 года доходы госбюджета ниже на 392,4 млн евро (7,7 %).



Только в июле годбюджет недополучил 111,8 млн евро, что на 13,4% меньше, чем было запланировано, и на 20,4 млн евро (на 2,8%) меньше, чем в июле прошлого года, по предварительным данным Министерства финансов.



В пресс-релизе министерства сообщается, что июльские доходы госбюджета отражают результаты деятельности за июнь, в том числе и отложенные из-за коронавирусной пандемии налоги предприятий, которые за месяц выросли на 61 млн евро, а в конце июня в целом составили около 631 млн евро.



Более детальная информация о бюджете государства и бюджетах самоуправлений появится во второй половине августа.



Подтвержденные доходы госбюджета в 2020 году (без средств ЕС) составляют 9,548 млрд евро, со средствами ЕС - 11,53 млрд евро.



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Оптовая цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой неделе, по сравнению с предыдущей, снизилась на 1 проц., в Эстонии повысилась на 2 проц., сообщает независимый поставщик электроэнергии компания Elektrum Lietuva.



27 июля - 2 августа на бирже Nord Pool в ценовой зоне Литвы электроэнергия стоила 30,41 евро за мегаватт. Столько же стоила электроэнергия в Латвии, а в Эстонии стоимость электроэнергии была 28,52 евро за мегаватт. На бирже Nord Pool цена снизилась на 26 проц. и составила 1,66 евро за мегаватт..



По мнению руководителя Отдела бизнес-клиентов компании Elektrum Lietuva Артура Затулина, наибольшее влияние на цены оказала ветренная погода в регионе и увеличившееся производство электроэнергии на ветровых электростанциях. А разницу в ценах в странах Балтии обусловили как рост цен в Финляндии, так и снизившиеся мощности передачи из Калининграда.



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Французская компания финансовых технологий Privat3 открывает предприяите в Литве - ее учредитель Реда Беджауи учредил предприятие Privat3 Europe.



Предприятие указало Реестровому центру, что после получения лицензии она будет действовать как учреждение электронных денег.



Р. Беджауи возглавляет Privat3 Money – зарегистрированное в Великобритании финтех-предприятие. Как пишет портал финансовых технологий finextra.com, Privat3Money выбрало обосновавшееся в Вильнюсе предприятие FintechLab для своей основной платформы платежей и мобильного приложения.



По данным Реестрового центра, предприятие зарегистрировано 27 июля, его возглавляет Ноян Найхат. Уставный капитал предприятия – 350 тыс. евро.



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Клайпедская компания по производству PET-сырья Neo Group до конца года завершит оборудование солнечной электростанции мощностью 1 мегаватт. Предприятие рассчитывает таким образом сэкономить более 50 тыс. евро в год.



"Обсуждение идеи началось в 2018 году, развитие самого проекта солнечной электростанции началось в январе. Планируется, что на полную мощность 1 мегаватт парк солнечных генераторов заработает в последнем квартале этого года", - прокомментировали BNS в Neo Group.



Как утверждает Neo Group, солнечная электростанция будет вырабатывать в год почти 0,9 млн киловатт-часов электроэнергии. Сейчас необходимая для завода электроэнергия на 100% "зеленая", однако в процессе расширения производства PET-продукции компания будет наращивать выработку энергии из обновляющихся источников.



Общие инвестиции в парк солнечных генераторов составляют около 0,8 млн евро (часть этой суммы – помощь Евросоюза).



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В рамках прокладки газопровода из Литвы в Польшу на этой неделе начат этап прокладки газопровода под рекой Нямунас, сообщила газопередающая компания Amber Grid.



Работы по направленному горизонтальному бурению под рекой Нямунас пройдут в Алитусском районе недалеко от границы с Польшей. Их будет выполнять компания из Германии LMR Drilling, которая в июне прокладывала отрезок газопровода по рекой Нерис.



"Во всех проектах такого масшатаба работы по направленному горизонтальному бурению являются едва ли не самым большим вызовом. Успешное окончание работ под рекой Нерис было прекрасной репетицией. Мы надеемся, что прокладка газопровода по Нямунасом также пройдет гладко", - отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.



Под крупнейшей рекой в Литве на глубине 20 метров будет проложен трубопровод длиной около 700 метров. Трубы прокладываются рядом для безопасной подачи газа.



По Литве газопровод, стоимость прокладки которого составляет 114 млн евро (без НДС), прокладывается от Ширвинтского района до литовско-польской границы в Лаздияйском районе. В этом году планируется построить 100 км газопровода от местечка Яуняй (Ширвинтский район) до города Алитус. В следующем году будут проложены остальные 65 км трубопровода.



Строительство газопровода начато в январе, его прокладывает компания Alvora вместе с компанией по строительству газопроводов Siauliu dujotiekio statyba из Шяуляй. Трубы прокладывает польская компания Izostal. Окончание строительства планируется на конец 2021 года, более 60-ти проц. его стоимости финансирует ЕС.



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Контролируемый гражданами Беларуси, России и Украины литовский производитель приборов ночного видения и другой оптики Yukon Advanced Optics Worldwide планирует инвестиции, однако в какие области, пока неизвестно.



По словам финансового менеджера Yukon Advanced Optics Worldwide Лауриса Кайриса, в "безопасные и прозрачные" области намечается инвестировать прибыль головного предприятия.



"Инвестиционный портфель будет диверсифицирован и по классам имущества, и по направлениям. Управление будет доверено выбранной внешней организации", -указал Л. Кайрис в комментарии для BNS.



Для инвестиций компания в июле учредила новое предприятие Yukon Investment Company, его уставный капитал составляет 30 млн евро, его возглавляет крупнейший акционер Yukon Advanced Optics Worldwide - гражданин Беларуси Александр Ольшевский.



Как пишут белорусские СМИ, Yukon Advanced Optics Worldwide контролирует около 60% мирового рынка приборов ночного видения. Главный завод компании Beltex Optic действует в Лиде, его основал в последнем десятилетии прошлого века А. Ольшевский.



Выручка Yukon Advanced Optics Worldwide в прошлом году составила 87,5 млн евро - на 6% больше, чем в 2018 году, чистая прибыль увеличилась на 5% до 24,2 млн евро. Большую часть доходов компания получает на рынках Евросоюза и США, ее продукция продается более чем в 70 странах мира.



Yukon Advanced Optics Worldwide контролирует предприятия по производству, торговле и обслуживанию в Великобритании, Китае, России, Украине и Беларуси, на них занято около 1 тыс. человек, а только в Литве - почти 200 человек.



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Акционеры предприятия центрального теплоснабжения Kauno energija во вторник одобрили предложение взять в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ) заем на сумму 55 млн евро. Заем пойдет на финансирование инвестиций компании в период 2020-2023 годов, сообщила Kauno energija через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



"Объем инвестиционных проектов составляет 112 млн евро, из которых 55 млн евро будет финансироваться на средства ЕИБ. Это позволит продолжить снижение цен на отопление для потребителей и предложить на рынке новые энергетические решения", - говорится в сообщении.



Самоуправлению города Каунас принадлежит 92,84% акций компании. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии