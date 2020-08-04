Президентские выборы в Беларуси - без наблюдателей из Вильнюса 🔊 Воспроизвести



Президентские выборы в Беларуси в эти выходные пройдут без делегации наблюдателей из Литвы.



Министерство иностранных дел информировало BNS, что выборы в воскресенье будут наблюдать три литовских дипломата, которые находятся в Беларуси, а Вильнюс своих представителей не пришлет.



Руководитель временной парламентской группы "За демократическую Беларусь" Лауринас Касчюнас поднимает вопрос о целесообразности наблюдения за выборами, когда очевидно, что они не демократичные из-за отказа регистрировать оппонентов авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко.



Кроме того, как отметил парламентарий, визиты политиков ограничивает и коронавирусная пандемия. Руководство сейма решило отменить командировки парламентариев из-за пандемии.



Руководитель Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Лаура Матиёшайтите подтвердила BNS, что приглашения наблюдать за выборами в Беларуси комиссия не получает уже на протяжении нескольких лет.



"Наша комиссия не получила приглашений прибыть в качестве наблюдателей. Раньше нам присылали приглашения, но в последнее время их точно не было", - заявила председатель ГИК.



В прошлых президентских выборах в Беларуси в 2015 году принимали участие наблюдатели, которых присылало Министерство иностранных дел Литвы, а также были командированы несколько политиков из литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Президентские выборы в Беларуси в эти выходные пройдут без делегации наблюдателей из Литвы.Министерство иностранных дел информировало BNS, что выборы в воскресенье будут наблюдать три литовских дипломата, которые находятся в Беларуси, а Вильнюс своих представителей не пришлет.Руководитель временной парламентской группы "За демократическую Беларусь" Лауринас Касчюнас поднимает вопрос о целесообразности наблюдения за выборами, когда очевидно, что они не демократичные из-за отказа регистрировать оппонентов авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко.Кроме того, как отметил парламентарий, визиты политиков ограничивает и коронавирусная пандемия. Руководство сейма решило отменить командировки парламентариев из-за пандемии.Руководитель Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Лаура Матиёшайтите подтвердила BNS, что приглашения наблюдать за выборами в Беларуси комиссия не получает уже на протяжении нескольких лет."Наша комиссия не получила приглашений прибыть в качестве наблюдателей. Раньше нам присылали приглашения, но в последнее время их точно не было", - заявила председатель ГИК.В прошлых президентских выборах в Беларуси в 2015 году принимали участие наблюдатели, которых присылало Министерство иностранных дел Литвы, а также были командированы несколько политиков из литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, Наблюдатели — статья прочитана 195 раз Комментарии