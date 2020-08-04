|
Президентские выборы в Беларуси - без наблюдателей из Вильнюса
Президентские выборы в Беларуси в эти выходные пройдут без делегации наблюдателей из Литвы.
Министерство иностранных дел информировало BNS, что выборы в воскресенье будут наблюдать три литовских дипломата, которые находятся в Беларуси, а Вильнюс своих представителей не пришлет.
Руководитель временной парламентской группы "За демократическую Беларусь" Лауринас Касчюнас поднимает вопрос о целесообразности наблюдения за выборами, когда очевидно, что они не демократичные из-за отказа регистрировать оппонентов авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко.
Кроме того, как отметил парламентарий, визиты политиков ограничивает и коронавирусная пандемия. Руководство сейма решило отменить командировки парламентариев из-за пандемии.
Руководитель Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Лаура Матиёшайтите подтвердила BNS, что приглашения наблюдать за выборами в Беларуси комиссия не получает уже на протяжении нескольких лет.
"Наша комиссия не получила приглашений прибыть в качестве наблюдателей. Раньше нам присылали приглашения, но в последнее время их точно не было", - заявила председатель ГИК.
В прошлых президентских выборах в Беларуси в 2015 году принимали участие наблюдатели, которых присылало Министерство иностранных дел Литвы, а также были командированы несколько политиков из литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, Наблюдатели
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|