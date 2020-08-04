О коронавирусе в Литве сегодня, 4 июля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2137, сообщил в пятницу Минздрав.



Сейчас коронавирусом больны 397 человек, 1647 человек выздоровели.



От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.



В изоляции находятся 437 человека.



За сутки проверено 3789 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 531 тыс. 518. За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2137, сообщил в пятницу Минздрав.Сейчас коронавирусом больны 397 человек, 1647 человек выздоровели.От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.В изоляции находятся 437 человека.За сутки проверено 3789 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 531 тыс. 518. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии