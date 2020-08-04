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О коронавирусе в Литве сегодня, 4 июля



За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2137, сообщил в пятницу Минздрав.

Сейчас коронавирусом больны 397 человек, 1647 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.

В изоляции находятся 437 человека.

За сутки проверено 3789 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 531 тыс. 518.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 4 августа, 11:50

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