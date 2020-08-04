В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик объявила о проведении плановых военных сборов на севере страны.



Уточняется, что они состоятся в приграничной с Россией Витебской области и начнутся 11 августа.



«Подготовка военно-обученного резерва на военных сборах — это процесс, который в вооружённых силах идёт непрерывно... Плановые сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа», — цитирует её



Вместе с этим Гаврусик подчеркнула, что военнообязанные в Белоруссии постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение всего года.



В марте десантники Белоруссии и морпехи Британии провели учения под Витебском. Официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик объявила о проведении плановых военных сборов на севере страны.Уточняется, что они состоятся в приграничной с Россией Витебской области и начнутся 11 августа.«Подготовка военно-обученного резерва на военных сборах — это процесс, который в вооружённых силах идёт непрерывно... Плановые сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа», — цитирует её RT со ссылкой на ТАСС.Вместе с этим Гаврусик подчеркнула, что военнообязанные в Белоруссии постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение всего года.В марте десантники Белоруссии и морпехи Британии провели учения под Витебском. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, армия, сборы География: Белоруссия — статья прочитана 165 раз Комментарии