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В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны
Официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик объявила о проведении плановых военных сборов на севере страны.
Уточняется, что они состоятся в приграничной с Россией Витебской области и начнутся 11 августа.
«Подготовка военно-обученного резерва на военных сборах — это процесс, который в вооружённых силах идёт непрерывно... Плановые сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа», — цитирует её RT со ссылкой на ТАСС.
Вместе с этим Гаврусик подчеркнула, что военнообязанные в Белоруссии постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение всего года.
В марте десантники Белоруссии и морпехи Британии провели учения под Витебском.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в Беларуси
География: Белоруссия
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