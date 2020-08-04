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Открывается КПП Лаворишкес на литовской-белорусской границе



Во вторник открывается контрольно-пропускной пункт (КПП) Лаворишкес-Котловка на литовско-белорусской границе.

Министр транспорта Ярослав Наркевич сообщил, что после отмены карантина увеличились потоки грузового транспорта, из-за чего увеличились и очереди в пунктах пересечения границы.

"Открытие этого дополнительного пункта Лаворишкес-Котловка, возобновление его деятетельности создадут возможность не концентрироваться транспорту в одном месте. Тогда не будет возможности большого скопления людей, пункт не станет местом массового скопления людей и таким образом мы защитимся от распространения коронавируса", - отметил министр на заседании правительства, которое прошло на прошлой неделе.

Также Министерство иностранных дел обсуждает возможное открытие пограничного пункта Рамбинас-Дубки на границе с Россией.

В настоящее время как легковые, так и грузовые автомобили могут пересекать литовско-белорусскую границу на трех КПП: Медининкай-Каменный Лог, Райгардас-Привалка, Шальчининкай-Бенякони.
BNS
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Беларусь, граница, КПП, карантин
География: Литва
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добавлена сегодня, 4 августа, 14:20

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