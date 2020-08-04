Открывается КПП Лаворишкес на литовской-белорусской границе 🔊 Воспроизвести



Во вторник открывается контрольно-пропускной пункт (КПП) Лаворишкес-Котловка на литовско-белорусской границе.



Министр транспорта Ярослав Наркевич сообщил, что после отмены карантина увеличились потоки грузового транспорта, из-за чего увеличились и очереди в пунктах пересечения границы.



"Открытие этого дополнительного пункта Лаворишкес-Котловка, возобновление его деятетельности создадут возможность не концентрироваться транспорту в одном месте. Тогда не будет возможности большого скопления людей, пункт не станет местом массового скопления людей и таким образом мы защитимся от распространения коронавируса", - отметил министр на заседании правительства, которое прошло на прошлой неделе.



Также Министерство иностранных дел обсуждает возможное открытие пограничного пункта Рамбинас-Дубки на границе с Россией.



В настоящее время как легковые, так и грузовые автомобили могут пересекать литовско-белорусскую границу на трех КПП: Медининкай-Каменный Лог, Райгардас-Привалка, Шальчининкай-Бенякони. Во вторник открывается контрольно-пропускной пункт (КПП) Лаворишкес-Котловка на литовско-белорусской границе.Министр транспорта Ярослав Наркевич сообщил, что после отмены карантина увеличились потоки грузового транспорта, из-за чего увеличились и очереди в пунктах пересечения границы."Открытие этого дополнительного пункта Лаворишкес-Котловка, возобновление его деятетельности создадут возможность не концентрироваться транспорту в одном месте. Тогда не будет возможности большого скопления людей, пункт не станет местом массового скопления людей и таким образом мы защитимся от распространения коронавируса", - отметил министр на заседании правительства, которое прошло на прошлой неделе.Также Министерство иностранных дел обсуждает возможное открытие пограничного пункта Рамбинас-Дубки на границе с Россией.В настоящее время как легковые, так и грузовые автомобили могут пересекать литовско-белорусскую границу на трех КПП: Медининкай-Каменный Лог, Райгардас-Привалка, Шальчининкай-Бенякони. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: Беларусь, граница, КПП, карантин География: Литва — статья прочитана 223 раза Комментарии