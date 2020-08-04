Р. Кароблис: обсуждается создание нового военного полигона на западе Литвы 🔊 Воспроизвести Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис



Литовским вооруженным силам (ВС) и союзникам по НАТО не хватает пространства для военных учений, поэтому обсуждается возможность создать новый военный полигон на западе Литвы, сообщил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.



Он подчеркнул, что в настоящее время передовым силам войск США и НАТО для учений достаточно полигона в Пабраде, однако "за счет учений вооруженных сил Литвы", которые должны помещаться на меньших территориях. Поэтому в ближайшей перспективе планируется больше инвестировать в полигоны Пабраде и Руклы.



По словам министра, при выборе места для полигона будет учитываться усиление присутствия ВС Литвы в западной Литве и ситуация в Калининградской области соседней России.



"Из-за усиливающегося военного присутствия российских войск в Калининграде идут поиски возможности именно в западной Литве, чтобы было более равномерное распределение мест учений, так как сейчас всё концентрируется в Рукле, в Казлу Руде, и в Пабраде. Поэтому нужно более широко распределить", - заявил Р. Кароблис. Литовским вооруженным силам (ВС) и союзникам по НАТО не хватает пространства для военных учений, поэтому обсуждается возможность создать новый военный полигон на западе Литвы, сообщил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.Он подчеркнул, что в настоящее время передовым силам войск США и НАТО для учений достаточно полигона в Пабраде, однако "за счет учений вооруженных сил Литвы", которые должны помещаться на меньших территориях. Поэтому в ближайшей перспективе планируется больше инвестировать в полигоны Пабраде и Руклы.По словам министра, при выборе места для полигона будет учитываться усиление присутствия ВС Литвы в западной Литве и ситуация в Калининградской области соседней России."Из-за усиливающегося военного присутствия российских войск в Калининграде идут поиски возможности именно в западной Литве, чтобы было более равномерное распределение мест учений, так как сейчас всё концентрируется в Рукле, в Казлу Руде, и в Пабраде. Поэтому нужно более широко распределить", - заявил Р. Кароблис. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, планы, министр, полигон, минобороны География: Литва — статья прочитана 113 раз Комментарии