Предлагается создать в Литве Центр по превенции отмывания денег 🔊 Воспроизвести



Северные и Балтийские страны в последнее время сотрясают скандалы с отмыванием денежных средств, поэтому в Литве планируется учредить Центр компетенций по превенции отмывания денег. Его деятельность будет финансироваться ежегодными взносами Банка Литвы (БЛ) и коммерческих банков.



Государство в этом ведомстве будет представлено Министерством финансов (взнос будет символическим - один евро), его учредителями также будут Банк Литвы и банки SEB, Swedbank, Luminor Bank и Siauliu bankas. В деятельности центра примет участие и Служба расследования финансовых преступлений (СРФП),



"Потенциальные преступники, которые отмывают деньги, применяют всё более изощренные средства и способы легализации незаконно приобретенных средств, а в быстро меняющейся преступной среде отмывания денег и финансирования терроризма представителям частного сектора всё сложнее идентифицировать возможные незаконные действия и связанные с ними признаки", - написано в проекте постановления правительства. Северные и Балтийские страны в последнее время сотрясают скандалы с отмыванием денежных средств, поэтому в Литве планируется учредить Центр компетенций по превенции отмывания денег. Его деятельность будет финансироваться ежегодными взносами Банка Литвы (БЛ) и коммерческих банков.Государство в этом ведомстве будет представлено Министерством финансов (взнос будет символическим - один евро), его учредителями также будут Банк Литвы и банки SEB, Swedbank, Luminor Bank и Siauliu bankas. В деятельности центра примет участие и Служба расследования финансовых преступлений (СРФП),"Потенциальные преступники, которые отмывают деньги, применяют всё более изощренные средства и способы легализации незаконно приобретенных средств, а в быстро меняющейся преступной среде отмывания денег и финансирования терроризма представителям частного сектора всё сложнее идентифицировать возможные незаконные действия и связанные с ними признаки", - написано в проекте постановления правительства. Также в документе отмечается, что не предпринимая никаких мер, Литва оказывается в неблагоприятной ситуации с точки зрения управления рисками, а на репутацию страны может отрицательно повлиять поведение инвесторов.



Исследование, выполненное в 2018 году в Литве Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), показало, что ощущается нехватка человеческих и финансовых ресурсов, курсов и консультаций для участников финансового рынка, понимание не связанных с финансовой деятельностью работников об этих рисках низкое, качество сообщение о подозрительных сделках все еще недостаточное, а оценка национального риска недостаточно подробная.



Превенцией отмывания денег и финансирования терроризма сейчас занимаются девять ведомств: Банк Литвы, Департамент культурного наследия, Служба надзора за азартными играми, адвокатура, нотариальная, аудиторская, пробирная палаты, палата судебных приставов и СРФП. Этим ведомствам выделяются человеческие и финансовые ресурсы, также сильно различаются уровни компетенции. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: коррупция, исследование, центр, индекс География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии