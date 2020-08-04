Подозреваемая в коррупции вице-министр Минздрава Литвы подала заявление об увольнении /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Lina Jaruševičienė© DELFI / Kiril Čachovskij



Подозреваемая в расследовании Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы о закупке экспресс-тестов вице-министра здравоохранения Лина Ярушявичене в понедельник подала заявление об увольнении, сообщила пресс-секретарь министерства Лина Бушинскайте.



Она заявила, вице-министр Лина Ярушявичене подала заявление об увольненим, а министр здравоохранения Аурелиюс Верига должен подписать заявление в пятницу, когда вернется из отпуска.



Также пресс-секретарь добавила, что вице-министр чувствует себя плохо, уже какое-то время находится на больничном, на работе ее нет.



Министерство отмечает, что сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляет всю необходимую информацию, чтобы расследование закончилось как можно быстрее. Однако комментировать ситуацию министерство не может. Подозреваемая в расследовании Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы о закупке экспресс-тестов вице-министра здравоохранения Лина Ярушявичене в понедельник подала заявление об увольнении, сообщила пресс-секретарь министерства Лина Бушинскайте.Она заявила, вице-министр Лина Ярушявичене подала заявление об увольненим, а министр здравоохранения Аурелиюс Верига должен подписать заявление в пятницу, когда вернется из отпуска.Также пресс-секретарь добавила, что вице-министр чувствует себя плохо, уже какое-то время находится на больничном, на работе ее нет.Министерство отмечает, что сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляет всю необходимую информацию, чтобы расследование закончилось как можно быстрее. Однако комментировать ситуацию министерство не может. „Все коллеги, среди них и вице-министр, работали и днем, и ночью, в выходные, не жалели сил, чтобы распространение вируса в стране было как можно быстрее остановлено“, – добавил Л. Бушинскайте.



По сообщению СРФП, она подозревается в предполагаемом злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести крупный ущерб.



Мера пресечения, назначенная Л. Ярушявичене - подписка о невыезде. Всего в данном досудебном расследовании подозрения предъявлены шести лицам.



Сообщения о расследовании появились в начале июня. В поле зрения сотрудников СРФП попала закупка экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро.



Согласно сообщениям СРФП, досудебное расследование было начато после получения информации о возможно подозрительных финансовых операциях зарегистрированной в Литве компании.



Средства, которыми компания пыталась распоряжаться, были получены в результате заключения договора о продаже экспресс-тестов COVID-19 лаборатории Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). По утверждению СРФП, ограничено владение незаконно приобретенными средствами.



По данным расследования, при заключении договора на сумму 6 млн евро о покупке экспресс-тестов для определения вируса COVID-19 компания возможно подделала документы и передала покупателю ложные данные о производителе экспресс-тестов.



Проверяются подозрения, что покупатель был неверно информирован, перед заключением договора не провел анализ рынка и не оценил стоимость закупаемого товара и рыночных условий. После заключения договора средства были переведены поставщику тестов.



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Президент Гитанас Науседа во вторник обсудит с представителями Службы госзакупок (СГЗ), Госконтроля (ГК) и Службы спецрасследований (ССР) госзакупки, связанные с коронавирусной пандемией.



Советник главы государства Антанас Манставичюс информировал BNS, что с представителями данных ведомств пойдет разговор об отмеченных рисках при проведении госзакупок и при реализации мер помощи бизнесу.



Также Г. Науседа обсудит рекомендации данных служб о мерах, которые помогут избежать повторения сделанных ошибок.



После введения карантина в Литве весной этого года сейм в срочном порядке принял поправки к Закону о госзакупках, которые позволяли осуществлять закупки за границей в упрощенном порядке - без объявления конкурса.



Служба госзакупок тогда подчеркивала, что из-за нехватки необходимых средств лечебные учреждения, лаборатории могут пользоваться положениями закона, позволяющими закупить необходимые товары, услуги и работы в упрощенном порядке.



Глава страны во время карантина не раз подчеркивал, что необходимые закупки должны быть прозрачными и проходить по установленным правилам.



В настоящее время правоохранительные ограны ведут расследования о закупках реагентов и экспресс-тестов на коронавирус на общую сумму 11 млн евро. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вице-министр, расследование, минздрав, подозрения, реагенты География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии