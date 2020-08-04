Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало обратился к мировым лидерам за помощью 🔊 Воспроизвести Валерий Цепкало © AP Photo/Alexander Zemlianichenko



Политик попросил их поддержать проведение свободных выборов на его родине, сообщает



Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, покинувший страну после получения сообщений о готовящемся его аресте, направил лидерам 32 государств письмо с просьбой поддержать проведение свободных выборов на его родине. Письмо опубликовано на официальном сайте Цепкало.



"От имени всего белорусского народа я прошу вашей поддержки в организации международного наблюдения за выборами и подсчета голосов, а также обеспечения прозрачности этого процесса для граждан Белоруссии, проживающих на территории ваших стран", - говорится в письме. Политик попросил их поддержать проведение свободных выборов на его родине, сообщает ТАСС Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, покинувший страну после получения сообщений о готовящемся его аресте, направил лидерам 32 государств письмо с просьбой поддержать проведение свободных выборов на его родине. Письмо опубликовано на официальном сайте Цепкало."От имени всего белорусского народа я прошу вашей поддержки в организации международного наблюдения за выборами и подсчета голосов, а также обеспечения прозрачности этого процесса для граждан Белоруссии, проживающих на территории ваших стран", - говорится в письме. В послании Цепкало заявляет, что главной целью белорусской оппозиции является победа на выборах Светланы Тихановской - основного соперника действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам политика, в случае ее победы планируется в период от трех до шести месяцев провести новые президентские выборы, к которым будут допущены все кандидаты, включая тех, кто в настоящее время находится в заключении.



Ранее ЦИК Белоруссии не зарегистрировал Валерия Цепкало в качестве кандидата в президенты, "забраковав" более 60 тыс. подписей. Также сообщалось, что проживающий в Белоруссии турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, владелец группы строительных компаний, участвовавших в создании Парка высоких технологий, которым в прошлом руководил Цепкало, подал заявление в отношении него в правоохранительные органы по якобы имевшим место "фактам противоправной деятельности".



Как сообщали белорусские СМИ, Цепкало в срочном порядке покинул страну из опасения быть задержанным. Сам Цепкало подтвердил, что покинул республику из-за угрозы ареста, но может вернуться до выборов 9 августа. Его жена остается в Белоруссии, помогает в избирательной кампании кандидату в президенты Светлане Тихановской.



Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Во вторник начинается досрочное голосование, которое продлится до 8 августа включительно. Помимо действующего главы государства, на пост президента претендуют сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Двум претендентам - находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации. ТАСС Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, выборы, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты, аресты География: Белоруссия — статья прочитана 155 раз Комментарии