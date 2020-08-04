Главная >> Новости >> политика, в мире >> Американский сенатор заявила, что США должны немедленно согласиться на продление ДСНВ

Американский сенатор заявила, что США должны немедленно согласиться на продление ДСНВ



Сенатор от Демократической партии США Дайэнн Файнстайн заявила, что Америка должна немедленно согласиться на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией. Об этом пишет ЛАЙФ со ссылкой на газету The New York Times.

Она отметила, что на США и Россию "приходится 90% ядерного оружия в мире".

— Прекращение действия ДСНВ и тех ограничений, которые он накладывает на два крупнейших ядерных арсенала, не будет способствовать нераспространению, — подчеркнула Файнстайн.

Сенатор добавила, что ДСНВ "жизненно важен" с точки зрения контроля над вооружениями. Кроме того, она утверждает, что "США должны продемонстрировать, что играют ведущую роль в мире, продлив ДСНВ".
— В то же время мы можем начать многосторонние консультации по контролю над вооружениями с другими ядерными державами. Я поддерживаю включение Китая и других ядерных держав в будущем в консультации и соглашения, но это должно произойти отдельно от незамедлительного продления ДСНВ, — резюмировала Файнстайн.

Договор СНВ-III был подписан США и Россией в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает взаимное сокращение уже развёрнутых ядерных арсеналов. Его действие заканчивается 5 февраля 2021 года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить соглашение, однако Штаты не готовы этого делать.
life.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Россия, США, договор, ракеты, Трамп, ДСНВ
статья прочитана 162 раза
добавлена сегодня, 4 августа, 17:00

Комментарии

As
4 августа, 19:48
#
Режиссер Саша Стоун. Адренохром?
youtube.com/watch?v=KKviPKCGnP4
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка