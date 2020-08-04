Fox News США : Россия планирует начать массовую вакцинацию к октябрю, первыми станут врачи и учителя 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Максим Богодвид



Заявление российских чиновников о завершении испытаний вакцины от covid-19, очевидно, вызвало чувство ревности у американских читателей. Поэтому в основном появляются негативные комментарии, в которых россиян обвиняют в якобы присущем им «невежестве» и «вранье». Хотя о собственных разработках американцы стыдливо молчат.



оссийские чиновники от здравоохранения говорят, что потенциальная вакцина против коронавируса на основе аденовируса завершила клинические испытания в лаборатории Института Гамалеи и к октябрю возможна массовая вакцинация. Но быстрые темпы производства вакцины — всего через пять месяцев после начала эпидемии в России — заставили западных экспертов усомниться в адекватности испытаний, пишет Fox News. оссийские чиновники от здравоохранения говорят, что потенциальная вакцина против коронавируса на основе аденовируса завершила клинические испытания в лаборатории Института Гамалеи и к октябрю возможна массовая вакцинация. Но быстрые темпы производства вакцины — всего через пять месяцев после начала эпидемии в России — заставили западных экспертов усомниться в адекватности испытаний, пишет Fox News. ***



Комментарии читателей:



chaas554



Интересно, а что по этому поводу думают врачи и учителя? У них вообще есть выбор? Никто не захочет быть первым. Это подопытные кролики — за ними будет наблюдать весь мир. Вот будет поворот, если Россия или Китай будут поставлять вакцину в США.



JG125



А будет ли выбор у наших врачей и учителей, ты не подумал?



Juliet7bravo



Разработать вакцину — не самое сложное… Но нужно время и тщательное тестирование. По сути, русские собираются колоться непроверенной вакциной. Через год у них могут отрасти лишние руки-ноги или что-нибудь в этом духе. А может, наоборот, все сработает на отлично почти без побочных эффектов. Никто наперед не знает…



Oliver53



Да никакой «русской вакцины» не существует. Ребята, мы все знаем, что русские настолько глупые и невежественные, что даже свой бигмак изобрести не могут и вместо этого лопают наши. Это путинский заговор, чтобы выставить наше правительство недееспособным (что не правда!) И заставить нас снова голосовать за Трампа. Нет логики? Зачем она нужна, если мы все знаем правду, не так ли? А правда в том, что Трамп — российский агент, это знают все умные демократы!



MrDeplorabletoyou



Я ни китайскими, ни российскими вакцинами колоться не собираюсь.



Netbet



Удачи с третьей рукой, когда вырастет!



Poptarttwo



Китайское посольство в Техасе закрыли, потому что они шпионили за американскими исследованиями и их поймали. Если они и выпустят вакцину, то это небось будет наше же исследование.



Christian97



Третий мир и вечно задом наперед. В России нет и быть не может безопасной и эффективной вакцины. ЛОЛ!



IwinIwin



Ложное чувство безопасности даже хуже, чем полное ее отсутствие.



Geliss



Надо отдать русским должное. Это же они первыми отправили человека на Луну. Хотя стоп…



TomSiddle



Единственный раз, когда я надеюсь, что у них все получится.



Dirtyharry456



Да русские до сих пор пашут на лошадях. Помню, как они изобрели вакцину от полиомиелита — водка и свекла. Россия не только фармацевтический гигант, но и производит лучшие в мире гоночные автомобили, компьютеры, самолеты, компьютеры, лекарства и космический мусор. Ура, пьяные курильщики! И флот у них паршивый.



johnnyar879



Да небось просто будут колоть народ дешевой водкой.



OnlyModerateRemaining



Чувак, водкой можно снимать зубную боль и использовать как жидкость для полоскания рта и после бритья, средство от насекомых, вонючих подмышек, для мытья окон и против плесени. Но корону водка не лечит: русские выдувают 150 миллионов пинт в день, но заболевших у них более 800 тысяч.



Jesuswarnedusaboutthis



Да даже это будет умнее нашего. Уничтожать собственную экономику — проигрышный вариант.



Carigis



Жаль, что у них нет черных — испытывать вакцины. Хреново врачам.



Chalaat



Русские только врать мастаки. Я бы им даже жевательную резинку делать и то не доверил бы.



Cdog69



Верить русским — верх наивности. Они через одного вруны и бандиты.



Juliet7bravo



Вообще-то большинство россиян приятные люди. Вот их политики — да, в основном лжецы и преступники. Но то же самое можно сказать и о наших собственных.



Mereworth



Если русские так далеко продвинулись, то на кой им понадобилось взламывать западные программы?



Smittengirl



Мне плевать, у меня антитела уже есть.



MoHawke



Конечно. Ты — пуп земли. Какая гнусная позиция — и, увы, это объясняет, почему Америка не может заставить людей даже такую элементарную вещь как носить маски.



EthanMurray922



Швеция — вот кто оказался умнее всех. Население как в Мичигане, но смертей не в пример меньше. При этом никаких ограничений, меньше самоубийств, меньше психических заболеваний и никакого массового экономического ущерба. Ходят в кафе, работают, живут. Это доказывает, что вирус распространяется что с карантином, что без. inosmi.ru Категории: общество, в мире, здоровье Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 67 раз Комментарии