Евросоюз обратился к Гонконгу из-за переноса выборов 🔊 Воспроизвести © REUTERS/Bobby Yip/



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти китайского Гонконга пересмотреть решение о переносе на год выборов в законодательное собрание данного района.



«Предложенная отсрочка на один год выборов в законодательный совет задержит возобновление его демократического мандата и поставит под сомнение осуществление демократических прав и свобод, гарантированных основным законом Гонконга», — цитирует его заявление



Боррель отметил, что ЕС призывает власти Гонконга пересмотреть соответствующее решение.



Ранее пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани заявила, что в Белом доме осуждают перенос выборов в Гонконге.



Вместе с этим также сообщалось, что Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг из-за закона о национальной безопасности. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти китайского Гонконга пересмотреть решение о переносе на год выборов в законодательное собрание данного района.«Предложенная отсрочка на один год выборов в законодательный совет задержит возобновление его демократического мандата и поставит под сомнение осуществление демократических прав и свобод, гарантированных основным законом Гонконга», — цитирует его заявление RT со ссылкой на ТАСС.Боррель отметил, что ЕС призывает власти Гонконга пересмотреть соответствующее решение.Ранее пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани заявила, что в Белом доме осуждают перенос выборов в Гонконге.Вместе с этим также сообщалось, что Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг из-за закона о национальной безопасности. russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: выборы, Китай, ЕС, протесты, Гонконг — статья прочитана 100 раз Комментарии