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Евросоюз обратился к Гонконгу из-за переноса выборов
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти китайского Гонконга пересмотреть решение о переносе на год выборов в законодательное собрание данного района.
«Предложенная отсрочка на один год выборов в законодательный совет задержит возобновление его демократического мандата и поставит под сомнение осуществление демократических прав и свобод, гарантированных основным законом Гонконга», — цитирует его заявление RT со ссылкой на ТАСС.
Боррель отметил, что ЕС призывает власти Гонконга пересмотреть соответствующее решение.
Ранее пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани заявила, что в Белом доме осуждают перенос выборов в Гонконге.
Вместе с этим также сообщалось, что Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг из-за закона о национальной безопасности.
russian.rt.com
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