Эндшпиль, но не конец игры 🔊 Воспроизвести



Ну что ж, накануне, 3 августа 2020 года, после того как истечёт срок обжалования нового разрешения Дании, как сообщили журналистам в Датском энергетическом агентстве, DEA более не видит никаких юридических препятствий для продолжения строительства газопровода Nord Stream 2.



Более того. Как пояснили в Датском энергетическом агентстве, даже если в последний день кто-либо успеет оформить апелляцию, «возможная апелляция, поданная в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не будет иметь немедленного приостанавливающего действия». То есть решение принято принципиально: строить можно.



Нет, противодействовать в этом направлении, безусловно, можно и дальше пытаться. Тут каждый волен развлекаться по-своему, так полякам с примкнувшим к ним украинцам и передайте. Ну что ж, накануне, 3 августа 2020 года, после того как истечёт срок обжалования нового разрешения Дании, как сообщили журналистам в Датском энергетическом агентстве, DEA более не видит никаких юридических препятствий для продолжения строительства газопровода Nord Stream 2.Более того. Как пояснили в Датском энергетическом агентстве, даже если в последний день кто-либо успеет оформить апелляцию, «возможная апелляция, поданная в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не будет иметь немедленного приостанавливающего действия». То есть решение принято принципиально: строить можно.Нет, противодействовать в этом направлении, безусловно, можно и дальше пытаться. Тут каждый волен развлекаться по-своему, так полякам с примкнувшим к ним украинцам и передайте.



Короче говоря, строительство будет продолжено.



И в ранее согласованных сроках, скорректированных сразу же после предыдущего этапа американских санкций, когда от проведения работ были вынуждены отказаться европейские владельцы судов-трубоукладчиков. И в полном соответствии с тем, как озвучивал проблематику ещё в начале текущего года российский президент Путин. И по графику, причём даже с некоторым его опережением: брачевание тресковых, так беспокоившее ряд западных и особенно восточноевропейских «экологов», ради такого дела было решено оставить без соответствующего внимания.



Да и, справедливости ради, строительство Nord Stream 2 могло повлиять на эти брачные игры вот примерно как и на затопленное на просторах Балтики во Вторую мировую химическое оружие.



То есть примерно никак.



Но вот только тайм-проектировщики последнего этапа строительства «Северного потока — 2» данный «тресковый ход» всё равно при этом как-то учитывали, просто не могли без этого, ибо экологическая придурь некоторых наших европейских партнёров им слишком хорошо известна. Да и среди наших общих заокеанских доброжелателей хватает любителей любоваться ходом довольно экзотичной для их далёкой родины и сугубо европейской трески. Поэтому и, надо отдать должное, известие о «повышенной тресковой лояльности» со стороны европейцев было встречено менеджментом Nord Stream 2 AG скорее не как должное, а как некий неожиданный бонус и вообще приятный сюрприз. Но в общем при этом, честно говоря, не сильно принципиальный: ну, так бы начали прокладывать трубы с сентября, а теперь можно и с августа. Тем не менее пустячок, что называется, а приятный.



Который, кстати, безусловно, не может не радовать, если на него взглянуть немного с другой стороны: ибо это значит, что, по крайней мере, до части европейских элит всё-таки как-то стало доходить, что в этот раз от них их старшим американским партнёрам нужно не какое-то очередное выражение покорности. А всё, что у них есть и что «нажито непосильным трудом», включая детскую коллекцию марок: то есть примерно в стиле героя обамериканившегося австрийца Шварценеггера, а именно — «одежда, оружие, ботинки и мотоцикл».



Причём здесь и сейчас.



А останется после этого «европейский партнёр» немного неживым или только голым и босым — из вашингтонского далёка, в общем, не так уж и важно.



«Ботинки и мотоцикл», не говоря уж про оружие, так уж сложилось, на данном историческом этапе для этих терминаторов некоторым образом поважней.



И здесь уже и нам в свою очередь необходимо чётко понимать: то, что для нас из нашего отечества грустных осенних осин кажется «робкими попытками европейского сопротивления», на самом деле для привыкших «брать под козырёк» европейцев — чуть ли не новый Верден. Последняя линия обороны. Ибо обороняя Nord Stream 2, они на самом деле обороняют не «русский газ на маршруте в Европу». А европейский экономический суверенитет: последний суверенитет, что у когда-то гордого европейского субконтинента вообще остался. И разумеется, это не означает, что Европа и дальше не будет отчаянно сражаться с «новыми колонизаторами»: просто «сражаться» она теперь может максимум, извините, вот так.



Игнорируя «нерест трески».



Ну что ж: ни у кого не следует требовать больше, чем он на самом деле может кому-то дать. Увы.



И тут возникает только один вопрос: а нам-то, государству Российская Федерация и представляющим его экономические интересы бизнес-структурам, вот эта вот вся красота, простите, зачем?



Ведь, собственно говоря, если смотреть на происходящее с сугубо прагматических коммерческих позиций, то целесообразность газопровода Nord Stream 2 в сегодняшних реалиях вовсе не так очевидна: в текущем году, к примеру, — ну ладно коронавирус, — но так она и вовсе представляет собой очевидно «избыточные мощности». Потому так, кстати, никто и не торопился с его достройкой, достаточно спокойно перенося её на конец 2020 — начало 2021 года. Ибо пока что и украинскую-то трубу «под договор» недавний ещё нет такой уверенности, что сможем до конца года загрузить. А если на европейских рынках вдруг возникнет всё-таки дефицит — его всегда можно покрыть российским же СПГ: против его там присутствия, кстати, даже американцы не возражают, хотя СПГ из Ямала в буквальном смысле «вышиб» именно американцев с перспективных европейских рынков СПГ (классический пример — Испания). А если уж нам так важны именно трубопроводные маршруты, то вот он вам, Западный Китай и проектируемая «Сила Сибири — 2».



На той же самой, кстати, «ямальской» ресурсной базе.



И — нужно отдать должное — определённая сермяжная правда в подобного рода рассуждениях, увы, к нашему сожалению, безусловно, есть. Если б не одно но, которое, к сожалению, делает текущие европейские проблемы с искусственно формируемым там дефицитом энергетического сырья нашими собственными проблемами. Не сильно заметными на уровне краткосрочной исторической перспективы, но вполне способными обернуться стратегической катастрофой уже на среднесрочном горизонте планирования.



Тут ведь всё просто.



Нам уже неоднократно приходилось писать о том, почему стабильные и надёжные поставки русского трубопроводного газа так критически важны для промышленности системообразующего для европейской экономики северо-западного (германского) промышленного кластера. Но эта зависимость имеет и оборотную сторону: для российского сырья это сверхнадёжный и фактически гарантированный покупатель. А главные экономические «войны» конца прошлого — начала нынешнего столетия — это, очевидно, даже не войны за ресурсы, а, как это ни парадоксально прозвучит, войны за рынки сбыта.



И соответственно, удастся американцам в ходе конкурентной борьбы, принимающей иной раз характер откровенной экономической войны, как следует придушить в объятиях германскую (ну и не только германскую, тут всё немного условно) промышленность — значит, они перетащат производство к себе. А там будут уже совсем другие поставщики энергоресурсов или, по крайней мере, совсем на других условиях.



И этого тоже как-то довольно глупо не понимать.



Будем говорить откровенно: нам вообще нравится старая Европа. Мы вообще, хоть и весьма своеобычная, но вполне европейская культура, в том числе и в смысле организации экономики.



Но старая Европа, критически взаимозависимая с нашими энергетическими гигантами, нам нравится ещё больше. И мы хотим, чтобы промышленность этой самой Европы нам на радость жила и процветала: в этом отношении мы тоже вполне цивилизованные люди, и пусть на Западе цветут все цветы, а не только цветы американские: ну вот такой вот у русских своеобразный художественный вкус.



И вот как раз по этим, по сугубо «дальним» стратегическим причинам помочь европейским экономическим элитам укрепить свой экономический суверенитет, сколь бы нам ни были неприятны европейские элиты политические, — мы просто обязаны. По вполне банальной причине: тем самым мы закрепляем за собой стратегически важные рынки сбыта нашего энергетического сырья. И в этом смысле газопровод Nord Stream 2 — это даже скорее газопровод в будущее, а не в сегодняшний день.



Другое дело, что хотелось бы, чтобы это были рынки сбыта не только «энергетического сырья», но и продукции куда более глубокого передела, и нам тут тоже есть что господам европейцам предложить. Но это уже другой вопрос, и вопрос этот отнюдь не к нынешнему состоянию европейских управленческих элит и даже не к строительству, очевидно, больше нужного Европе, чем нам, газопровода «Северный поток — 2». Который тем не менее именно мы обязательно достроим. Вот только даже после этого будет крайне наивно предполагать, что всё встанет на свои места и настанет если не конец, то хотя бы качественный перерыв в процессе «большого энергетического передела».



Это будет просто эндшпиль конкретной текущей партии, а никак не конец игры.



Автор: Дмитрий Лекух, писатель для Но в общем и в целом на данном этапе — «артель «Напрасный труд».Короче говоря, строительство будет продолжено.И в ранее согласованных сроках, скорректированных сразу же после предыдущего этапа американских санкций, когда от проведения работ были вынуждены отказаться европейские владельцы судов-трубоукладчиков. И в полном соответствии с тем, как озвучивал проблематику ещё в начале текущего года российский президент Путин. И по графику, причём даже с некоторым его опережением: брачевание тресковых, так беспокоившее ряд западных и особенно восточноевропейских «экологов», ради такого дела было решено оставить без соответствующего внимания.Да и, справедливости ради, строительство Nord Stream 2 могло повлиять на эти брачные игры вот примерно как и на затопленное на просторах Балтики во Вторую мировую химическое оружие.То есть примерно никак.Но вот только тайм-проектировщики последнего этапа строительства «Северного потока — 2» данный «тресковый ход» всё равно при этом как-то учитывали, просто не могли без этого, ибо экологическая придурь некоторых наших европейских партнёров им слишком хорошо известна. Да и среди наших общих заокеанских доброжелателей хватает любителей любоваться ходом довольно экзотичной для их далёкой родины и сугубо европейской трески. Поэтому и, надо отдать должное, известие о «повышенной тресковой лояльности» со стороны европейцев было встречено менеджментом Nord Stream 2 AG скорее не как должное, а как некий неожиданный бонус и вообще приятный сюрприз. Но в общем при этом, честно говоря, не сильно принципиальный: ну, так бы начали прокладывать трубы с сентября, а теперь можно и с августа. Тем не менее пустячок, что называется, а приятный.Который, кстати, безусловно, не может не радовать, если на него взглянуть немного с другой стороны: ибо это значит, что, по крайней мере, до части европейских элит всё-таки как-то стало доходить, что в этот раз от них их старшим американским партнёрам нужно не какое-то очередное выражение покорности. А всё, что у них есть и что «нажито непосильным трудом», включая детскую коллекцию марок: то есть примерно в стиле героя обамериканившегося австрийца Шварценеггера, а именно — «одежда, оружие, ботинки и мотоцикл».Причём здесь и сейчас.А останется после этого «европейский партнёр» немного неживым или только голым и босым — из вашингтонского далёка, в общем, не так уж и важно.«Ботинки и мотоцикл», не говоря уж про оружие, так уж сложилось, на данном историческом этапе для этих терминаторов некоторым образом поважней.И здесь уже и нам в свою очередь необходимо чётко понимать: то, что для нас из нашего отечества грустных осенних осин кажется «робкими попытками европейского сопротивления», на самом деле для привыкших «брать под козырёк» европейцев — чуть ли не новый Верден. Последняя линия обороны. Ибо обороняя Nord Stream 2, они на самом деле обороняют не «русский газ на маршруте в Европу». А европейский экономический суверенитет: последний суверенитет, что у когда-то гордого европейского субконтинента вообще остался. И разумеется, это не означает, что Европа и дальше не будет отчаянно сражаться с «новыми колонизаторами»: просто «сражаться» она теперь может максимум, извините, вот так.Игнорируя «нерест трески».Ну что ж: ни у кого не следует требовать больше, чем он на самом деле может кому-то дать. Увы.И тут возникает только один вопрос: а нам-то, государству Российская Федерация и представляющим его экономические интересы бизнес-структурам, вот эта вот вся красота, простите, зачем?Ведь, собственно говоря, если смотреть на происходящее с сугубо прагматических коммерческих позиций, то целесообразность газопровода Nord Stream 2 в сегодняшних реалиях вовсе не так очевидна: в текущем году, к примеру, — ну ладно коронавирус, — но так она и вовсе представляет собой очевидно «избыточные мощности». Потому так, кстати, никто и не торопился с его достройкой, достаточно спокойно перенося её на конец 2020 — начало 2021 года. Ибо пока что и украинскую-то трубу «под договор» недавний ещё нет такой уверенности, что сможем до конца года загрузить. А если на европейских рынках вдруг возникнет всё-таки дефицит — его всегда можно покрыть российским же СПГ: против его там присутствия, кстати, даже американцы не возражают, хотя СПГ из Ямала в буквальном смысле «вышиб» именно американцев с перспективных европейских рынков СПГ (классический пример — Испания). А если уж нам так важны именно трубопроводные маршруты, то вот он вам, Западный Китай и проектируемая «Сила Сибири — 2».На той же самой, кстати, «ямальской» ресурсной базе.И — нужно отдать должное — определённая сермяжная правда в подобного рода рассуждениях, увы, к нашему сожалению, безусловно, есть. Если б не одно но, которое, к сожалению, делает текущие европейские проблемы с искусственно формируемым там дефицитом энергетического сырья нашими собственными проблемами. Не сильно заметными на уровне краткосрочной исторической перспективы, но вполне способными обернуться стратегической катастрофой уже на среднесрочном горизонте планирования.Тут ведь всё просто.Нам уже неоднократно приходилось писать о том, почему стабильные и надёжные поставки русского трубопроводного газа так критически важны для промышленности системообразующего для европейской экономики северо-западного (германского) промышленного кластера. Но эта зависимость имеет и оборотную сторону: для российского сырья это сверхнадёжный и фактически гарантированный покупатель. А главные экономические «войны» конца прошлого — начала нынешнего столетия — это, очевидно, даже не войны за ресурсы, а, как это ни парадоксально прозвучит, войны за рынки сбыта.И соответственно, удастся американцам в ходе конкурентной борьбы, принимающей иной раз характер откровенной экономической войны, как следует придушить в объятиях германскую (ну и не только германскую, тут всё немного условно) промышленность — значит, они перетащат производство к себе. А там будут уже совсем другие поставщики энергоресурсов или, по крайней мере, совсем на других условиях.И этого тоже как-то довольно глупо не понимать.Будем говорить откровенно: нам вообще нравится старая Европа. Мы вообще, хоть и весьма своеобычная, но вполне европейская культура, в том числе и в смысле организации экономики.Но старая Европа, критически взаимозависимая с нашими энергетическими гигантами, нам нравится ещё больше. И мы хотим, чтобы промышленность этой самой Европы нам на радость жила и процветала: в этом отношении мы тоже вполне цивилизованные люди, и пусть на Западе цветут все цветы, а не только цветы американские: ну вот такой вот у русских своеобразный художественный вкус.И вот как раз по этим, по сугубо «дальним» стратегическим причинам помочь европейским экономическим элитам укрепить свой экономический суверенитет, сколь бы нам ни были неприятны европейские элиты политические, — мы просто обязаны. По вполне банальной причине: тем самым мы закрепляем за собой стратегически важные рынки сбыта нашего энергетического сырья. И в этом смысле газопровод Nord Stream 2 — это даже скорее газопровод в будущее, а не в сегодняшний день.Другое дело, что хотелось бы, чтобы это были рынки сбыта не только «энергетического сырья», но и продукции куда более глубокого передела, и нам тут тоже есть что господам европейцам предложить. Но это уже другой вопрос, и вопрос этот отнюдь не к нынешнему состоянию европейских управленческих элит и даже не к строительству, очевидно, больше нужного Европе, чем нам, газопровода «Северный поток — 2». Который тем не менее именно мы обязательно достроим. Вот только даже после этого будет крайне наивно предполагать, что всё встанет на свои места и настанет если не конец, то хотя бы качественный перерыв в процессе «большого энергетического передела».Это будет просто эндшпиль конкретной текущей партии, а никак не конец игры.Автор: Дмитрий Лекух, писатель для RT russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: аналитика, Европа, СП-2, раскол — статья прочитана 69 раз Комментарии