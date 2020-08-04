Истребители НАТО семь раз сопроводили российские самолеты 🔊 Воспроизвести



На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, семь раз поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.



В понедельник истебители НАТО опознали патрульный противолодочный самолет "ИЛ-38", пересекавший воздушное пространство по направлению из России в Калининградскую область.



Во вторник были опознаны всего четыре истребителя "СУ-27", летевшие из континентальной части России в Калининград, а также самолет "ИЛ-38Н".



В среду поднявшиеся в воздух истребители НАТО опознали два истребителя "СУ-30", перелетавших из одного места Калининградской области в другое.



В четверг также был опознан и сопровожден "СУ-30", летевший из континентальной части России в Калининград, два истребителя "СУ-27" и "ИЛ-38", летевшие из Калининградской области в направлении Балтийского моря.



Чтобы опознать "СУ-27" и "ИЛ-38" истребители НАТО поднимались в воздух в тот же день, в четверг, однако несколько позже.



Часть российских военных самолетов летели без летных планов, с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с диспетчерами.



Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии. На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, семь раз поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.В понедельник истебители НАТО опознали патрульный противолодочный самолет "ИЛ-38", пересекавший воздушное пространство по направлению из России в Калининградскую область.Во вторник были опознаны всего четыре истребителя "СУ-27", летевшие из континентальной части России в Калининград, а также самолет "ИЛ-38Н".В среду поднявшиеся в воздух истребители НАТО опознали два истребителя "СУ-30", перелетавших из одного места Калининградской области в другое.В четверг также был опознан и сопровожден "СУ-30", летевший из континентальной части России в Калининград, два истребителя "СУ-27" и "ИЛ-38", летевшие из Калининградской области в направлении Балтийского моря.Чтобы опознать "СУ-27" и "ИЛ-38" истребители НАТО поднимались в воздух в тот же день, в четверг, однако несколько позже.Часть российских военных самолетов летели без летных планов, с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с диспетчерами.Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии