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Истребители НАТО семь раз сопроводили российские самолеты
На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, семь раз поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
В понедельник истебители НАТО опознали патрульный противолодочный самолет "ИЛ-38", пересекавший воздушное пространство по направлению из России в Калининградскую область.
Во вторник были опознаны всего четыре истребителя "СУ-27", летевшие из континентальной части России в Калининград, а также самолет "ИЛ-38Н".
В среду поднявшиеся в воздух истребители НАТО опознали два истребителя "СУ-30", перелетавших из одного места Калининградской области в другое.
В четверг также был опознан и сопровожден "СУ-30", летевший из континентальной части России в Калининград, два истребителя "СУ-27" и "ИЛ-38", летевшие из Калининградской области в направлении Балтийского моря.
Чтобы опознать "СУ-27" и "ИЛ-38" истребители НАТО поднимались в воздух в тот же день, в четверг, однако несколько позже.
Часть российских военных самолетов летели без летных планов, с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с диспетчерами.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.
Категории: политика, чп и криминал
География: Литва
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