Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко 🔊 Воспроизвести



«Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным». Такими словами политологи восхищаются предвыборной кампанией, которую проводит в Белоруссии главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В чем особенности ее предвыборных технологий и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны?



Действия белорусской оппозиции кому-то кажутся смешными: политический ноунейм Светлана Тихановская бросает вызов находящемуся четверть века у власти белорусскому автократу. Бабский бунт, пустая предвыборная программа, демонстративная неготовность Тихановской решать политические вопросы – ее кампания кажется любительской, если не сказать детской.



Однако для специалистов кампания Тихановской не кажется ни смешной, ни тем более убогой. Ее политтехнологи используют, а иногда и изобретают целый ряд решений, которые будут востребованы и в других предвыборных кампаниях – в том числе и в России. Действия белорусской оппозиции кому-то кажутся смешными: политический ноунейм Светлана Тихановская бросает вызов находящемуся четверть века у власти белорусскому автократу. Бабский бунт, пустая предвыборная программа, демонстративная неготовность Тихановской решать политические вопросы – ее кампания кажется любительской, если не сказать детской.Однако для специалистов кампания Тихановской не кажется ни смешной, ни тем более убогой. Ее политтехнологи используют, а иногда и изобретают целый ряд решений, которые будут востребованы и в других предвыборных кампаниях – в том числе и в России.



Предвыборная кампания в Белоруссии смущает многих своей какой-то нелогичностью. Долгие годы всем казалось (а люди, бывающие в Белоруссии, это знали), что страна находится под полным контролем местных спецслужб. Александр Лукашенко выстроил жесткое авторитарное государство, где инакомыслие либо не допускалось, либо каралось. Публично выражать это инакомыслие могли какие-то прозападные маргиналы, и всем казалось, что очередные выборы для него будут просто легкой прогулкой.



Однако степень задействованного админресурса, тональность провластных комментаторов из серии «победа или смерть», а также заклание Александром Лукашенко российско-белорусских отношений (демонстративный арест «вагнеровцев» с перспективой их выдачи на расправу Украине) ради перехвата информационной повестки, шантажа Москвы и мобилизации собственного электората показывают, что белорусский лидер действительно боится поражения. Ведь предвыборная кампания Светланы Тихановской действительно угрожает его власти – во многом потому, что политтехнологи, которые ее проводят, играют блестящую партию.



О качестве, как известно, можно судить по вниманию к деталям. «Работа Telegram-каналов, съемка, позиционирование кандидатов на фото и видео, организация встреч с избирателями, привлечение и интеграция в кампанию местных медийных личностей – видно, что на оппозицию работают профессионалы, для которых цель – привлечь избирателя и победить, а не просто сделать что-то для галочки. Не знаю, возможно, с Украины или кого-то с России подключили», – поясняет газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Андрей Скриба.



Активно делается упор на общественную мобилизацию. Не только в плане работы в соцсетях (где и проходит информирование об акциях и митингах), но и через безопасные для оппозиционно настроенных избирателей формы выражения протеста. «Тактика оппозиции – проведение акций, у которых нет ярко выраженного лидера. Кроме митингов, были живые цепи (с ними власть боролась с помощью ОМОНа), громыхание в кастрюли на балконах (с таким бороться невозможно) и сигналы в автомобилях при их проезде мимо правительственных зданий», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.



Неудивительно, что митинги Тихановской собирают десятки тысяч человек – и это лишь самые смелые ее сторонники, не боящиеся белорусских силовиков.



Две реальности



Любопытный человек, конечно, сразу спросит, кем этот банкет профессионалов оплачивается. «Никаких масштабных краудфандинговых кампаний не проводилось – собирали какие-то небольшие средства на акции и на оплату штрафов, но потом эту платформу прикрыли. Возможно, деньги пришли от штабов Бабарико и Цепкало, которых сняли, но которые таким образом получили шанс продолжить борьбу за новые выборы. Всплеск качества в кампании Тихановской начался как раз после этого», – поясняет Андрей Скриба. Но главный интерес для анализа не в источнике финансирования (о нем приходится лишь гадать), а в том, что политтехнологи Тихановской мастерски играют черными. Используют системные ошибки Александра Лукашенко против самого белорусского президента.



Так, они пытаются развенчать его миф о тотальной поддержке населения действующей власти. Сама кампания проходит на фоне отсутствия объективных социологических данных – независимых соцопросов по политической тематике в Белоруссии нет, поэтому сторонники и противники Лукашенко живут в условиях выдуманных реальностей. Провластные СМИ рисуют копеечные рейтинги оппозиции, а сами представители оппозиции активно эксплуатируют лозунг «Саша 3%» (согласно одному из сомнительных рейтингов, ровно такой процент граждан Белоруссии готов проголосовать за Батьку).



В штабе Тихановской понимают реальные расклады, и поэтому работают не столько на победу, сколько на демонстрацию высокого протестного потенциала в стране.



Например, пытаются не дать властям нарисовать какие-то совсем низкие цифры Тихановской по итогам выборов.



«Ее штаб предложил всем, кто будет за нее голосовать, не просто бросать бюллетени в урны, а перед этим складывать их вчетверо – трубочкой вдоль листа. Отделить, так сказать, одних избирателей от других. А поскольку урны прозрачные, сразу будет видно примерное соотношение людей, которые проголосовали за Лукашенко и за Тихановскую. Это, безусловно, очень интересное ноу-хау, и его обязательно позаимствуют политики из других стран», – говорит газете ВЗГЛЯД директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.



Политик без политики



Однако главная и, пожалуй, самая важная технология нынешнего протеста – выстроенный образ Светланы Тихановской как кандидата-пустышки. Тихановская идет на выборы как «Антилукашенко» – кандидат, чьей задачей является победить, сразу объявить о досрочных выборах и пойти домой жарить котлеты. Обслуживающие белорусскую власть политологи и журналисты насмехаются над отсутствием у нее программы, а также четкой политической позиции по важнейшим вопросам (как она сама говорила, «если кому-то не нравится, что я называю Россию старшим братом – я не буду ее так называть»).



Однако в этой пустоте – ее сила. Долгие годы проблемой белорусской оппозиции были ее маргинальные для большинства жителей страны взгляды. Взять хотя бы их флаг – бело-красно-белый, под которым Белоруссия жила в 1991-1995 годах. Кто-то скажет, что размахивание этим полотнищем и презрение к «закату на болотах» (как оппозиционеры называют нынешний флаг государства) символизирует требование вернуться к белорусской демократии, которая и существовала в стране до восшествия на престол в 1994 году Александра Лукашенко. Другие же уверены в том, что бело-красно-белый флаг (традиционные цвета Великого Княжества Литовского) означает привязку к «правильным корням» – своего рода геополитический выбор страны, показывающий, что ее место не с Россией и не в России. Понятно, что пророссийское большинство белорусов такой выбор не одобряет.



Именно поэтому их призывают проголосовать не за какого-то прозападного кандидата, а за пустышку, чья задача просто победить и уйти в сторонку, ничего никому не навязывая. Поэтому кампания Тихановской максимально обезличена и коллективна – вплоть до того, что она ведется под тремя выстроенными в ряд символами. Сердце (стилизованная буква «В» – знак Виктора Бабарико, символизирующий любовь), кулак (знак штаба самой Тихановской, означающий борьбу за Белоруссию и за находящегося в тюрьме ее мужа) и английская буква V – международный символ «победы», знак Виктора Цепкало. Просто «с помощью любви и борьбы победим». Минимальное количество политических лозунгов и связанных лично с ней символов, которые могут расколоть электорат Тихановской и дать ей какую-то политическую идентичность (хотя от бело-красно-белого флага, понятно, избавится не удалось).



Антилукашенко



«Фактически впервые кандидат не борется за власть, а борется за изменение системы, причем не для себя, а для тех, кто придет сразу же после нее бороться за власть», – говорит Андрей Скриба. «Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным. Ведь ему удалось собрать воедино всех кандидатов и всех националистов, объединив их одной целью», – поясняет Иван Лизан.



Можно даже сказать, что этот кто-то был не просто умным, а даже гениальным. Ведь Тихановской удалось не только консолидировать электорат, но и стать тефлоновой от атак «по методичкам» со стороны белорусской государственной пропаганды. Например, власть не может запугать людей, говоря о том, что им придется выбирать между неидеальным Лукашенко и олигархом Бабарико, намеренным продать страну российским хозяевам. Или между неидеальным Лукашенко и майданутым Сергеем Тихановским, намеренным сдать страну западным хозяевам. На участках избиратели будут решать, хотят они оставить Лукашенко или желают сделать настоящий выбор – во время настоящей предвыборной кампании.



Что-то подобное пытались сделать политтехнологи Зеленского на Украине – сконструировать из шефа «антипорошенко», однако этот образ нарушался наличием у Зеленского околополитической биографии.



У Тихановской же никакой биографии нет, и из нее можно вылепить то, что нужно.



Да, эффективность подобного предложения в других условиях – например, при наличии других оппозиционных кандидатов – была бы минимальной. «Люди не любят голосовать за фейковых кандидатов (а раз она не собирается править, то является именно фейковым кандидатом), даже если они против действующей власти. Предлагаемая ее штабом двухходовка – «я побеждаю, объявляю досрочные выборы и ухожу» – слишком сложна для рядового избирателя. В конце концов, ей могут просто не поверить», – говорит Олег Бондаренко.



Однако Александр Лукашенко сам, своими руками расчистил оппозиционное пространство от альтернативных кандидатов. Сам настроил против себя значительную часть населения страны. И сам сделал образ «Антилукашенко» таким популярным и востребованным среди белорусского электората.



Автор: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета для издания



Не для галочкиПредвыборная кампания в Белоруссии смущает многих своей какой-то нелогичностью. Долгие годы всем казалось (а люди, бывающие в Белоруссии, это знали), что страна находится под полным контролем местных спецслужб. Александр Лукашенко выстроил жесткое авторитарное государство, где инакомыслие либо не допускалось, либо каралось. Публично выражать это инакомыслие могли какие-то прозападные маргиналы, и всем казалось, что очередные выборы для него будут просто легкой прогулкой.Однако степень задействованного админресурса, тональность провластных комментаторов из серии «победа или смерть», а также заклание Александром Лукашенко российско-белорусских отношений (демонстративный арест «вагнеровцев» с перспективой их выдачи на расправу Украине) ради перехвата информационной повестки, шантажа Москвы и мобилизации собственного электората показывают, что белорусский лидер действительно боится поражения. Ведь предвыборная кампания Светланы Тихановской действительно угрожает его власти – во многом потому, что политтехнологи, которые ее проводят, играют блестящую партию.О качестве, как известно, можно судить по вниманию к деталям. «Работа Telegram-каналов, съемка, позиционирование кандидатов на фото и видео, организация встреч с избирателями, привлечение и интеграция в кампанию местных медийных личностей – видно, что на оппозицию работают профессионалы, для которых цель – привлечь избирателя и победить, а не просто сделать что-то для галочки. Не знаю, возможно, с Украины или кого-то с России подключили», – поясняет газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Андрей Скриба.Активно делается упор на общественную мобилизацию. Не только в плане работы в соцсетях (где и проходит информирование об акциях и митингах), но и через безопасные для оппозиционно настроенных избирателей формы выражения протеста. «Тактика оппозиции – проведение акций, у которых нет ярко выраженного лидера. Кроме митингов, были живые цепи (с ними власть боролась с помощью ОМОНа), громыхание в кастрюли на балконах (с таким бороться невозможно) и сигналы в автомобилях при их проезде мимо правительственных зданий», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.Неудивительно, что митинги Тихановской собирают десятки тысяч человек – и это лишь самые смелые ее сторонники, не боящиеся белорусских силовиков.Любопытный человек, конечно, сразу спросит, кем этот банкет профессионалов оплачивается. «Никаких масштабных краудфандинговых кампаний не проводилось – собирали какие-то небольшие средства на акции и на оплату штрафов, но потом эту платформу прикрыли. Возможно, деньги пришли от штабов Бабарико и Цепкало, которых сняли, но которые таким образом получили шанс продолжить борьбу за новые выборы. Всплеск качества в кампании Тихановской начался как раз после этого», – поясняет Андрей Скриба. Но главный интерес для анализа не в источнике финансирования (о нем приходится лишь гадать), а в том, что политтехнологи Тихановской мастерски играют черными. Используют системные ошибки Александра Лукашенко против самого белорусского президента.Так, они пытаются развенчать его миф о тотальной поддержке населения действующей власти. Сама кампания проходит на фоне отсутствия объективных социологических данных – независимых соцопросов по политической тематике в Белоруссии нет, поэтому сторонники и противники Лукашенко живут в условиях выдуманных реальностей. Провластные СМИ рисуют копеечные рейтинги оппозиции, а сами представители оппозиции активно эксплуатируют лозунг «Саша 3%» (согласно одному из сомнительных рейтингов, ровно такой процент граждан Белоруссии готов проголосовать за Батьку).В штабе Тихановской понимают реальные расклады, и поэтому работают не столько на победу, сколько на демонстрацию высокого протестного потенциала в стране.Например, пытаются не дать властям нарисовать какие-то совсем низкие цифры Тихановской по итогам выборов.«Ее штаб предложил всем, кто будет за нее голосовать, не просто бросать бюллетени в урны, а перед этим складывать их вчетверо – трубочкой вдоль листа. Отделить, так сказать, одних избирателей от других. А поскольку урны прозрачные, сразу будет видно примерное соотношение людей, которые проголосовали за Лукашенко и за Тихановскую. Это, безусловно, очень интересное ноу-хау, и его обязательно позаимствуют политики из других стран», – говорит газете ВЗГЛЯД директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.Однако главная и, пожалуй, самая важная технология нынешнего протеста – выстроенный образ Светланы Тихановской как кандидата-пустышки. Тихановская идет на выборы как «Антилукашенко» – кандидат, чьей задачей является победить, сразу объявить о досрочных выборах и пойти домой жарить котлеты. Обслуживающие белорусскую власть политологи и журналисты насмехаются над отсутствием у нее программы, а также четкой политической позиции по важнейшим вопросам (как она сама говорила, «если кому-то не нравится, что я называю Россию старшим братом – я не буду ее так называть»).Однако в этой пустоте – ее сила. Долгие годы проблемой белорусской оппозиции были ее маргинальные для большинства жителей страны взгляды. Взять хотя бы их флаг – бело-красно-белый, под которым Белоруссия жила в 1991-1995 годах. Кто-то скажет, что размахивание этим полотнищем и презрение к «закату на болотах» (как оппозиционеры называют нынешний флаг государства) символизирует требование вернуться к белорусской демократии, которая и существовала в стране до восшествия на престол в 1994 году Александра Лукашенко. Другие же уверены в том, что бело-красно-белый флаг (традиционные цвета Великого Княжества Литовского) означает привязку к «правильным корням» – своего рода геополитический выбор страны, показывающий, что ее место не с Россией и не в России. Понятно, что пророссийское большинство белорусов такой выбор не одобряет.Именно поэтому их призывают проголосовать не за какого-то прозападного кандидата, а за пустышку, чья задача просто победить и уйти в сторонку, ничего никому не навязывая. Поэтому кампания Тихановской максимально обезличена и коллективна – вплоть до того, что она ведется под тремя выстроенными в ряд символами. Сердце (стилизованная буква «В» – знак Виктора Бабарико, символизирующий любовь), кулак (знак штаба самой Тихановской, означающий борьбу за Белоруссию и за находящегося в тюрьме ее мужа) и английская буква V – международный символ «победы», знак Виктора Цепкало. Просто «с помощью любви и борьбы победим». Минимальное количество политических лозунгов и связанных лично с ней символов, которые могут расколоть электорат Тихановской и дать ей какую-то политическую идентичность (хотя от бело-красно-белого флага, понятно, избавится не удалось).«Фактически впервые кандидат не борется за власть, а борется за изменение системы, причем не для себя, а для тех, кто придет сразу же после нее бороться за власть», – говорит Андрей Скриба. «Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным. Ведь ему удалось собрать воедино всех кандидатов и всех националистов, объединив их одной целью», – поясняет Иван Лизан.Можно даже сказать, что этот кто-то был не просто умным, а даже гениальным. Ведь Тихановской удалось не только консолидировать электорат, но и стать тефлоновой от атак «по методичкам» со стороны белорусской государственной пропаганды. Например, власть не может запугать людей, говоря о том, что им придется выбирать между неидеальным Лукашенко и олигархом Бабарико, намеренным продать страну российским хозяевам. Или между неидеальным Лукашенко и майданутым Сергеем Тихановским, намеренным сдать страну западным хозяевам. На участках избиратели будут решать, хотят они оставить Лукашенко или желают сделать настоящий выбор – во время настоящей предвыборной кампании.Что-то подобное пытались сделать политтехнологи Зеленского на Украине – сконструировать из шефа «антипорошенко», однако этот образ нарушался наличием у Зеленского околополитической биографии.У Тихановской же никакой биографии нет, и из нее можно вылепить то, что нужно.Да, эффективность подобного предложения в других условиях – например, при наличии других оппозиционных кандидатов – была бы минимальной. «Люди не любят голосовать за фейковых кандидатов (а раз она не собирается править, то является именно фейковым кандидатом), даже если они против действующей власти. Предлагаемая ее штабом двухходовка – «я побеждаю, объявляю досрочные выборы и ухожу» – слишком сложна для рядового избирателя. В конце концов, ей могут просто не поверить», – говорит Олег Бондаренко.Однако Александр Лукашенко сам, своими руками расчистил оппозиционное пространство от альтернативных кандидатов. Сам настроил против себя значительную часть населения страны. И сам сделал образ «Антилукашенко» таким популярным и востребованным среди белорусского электората.Автор: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета для издания ВЗГЛЯД vz.ru Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 194 раза Комментарии