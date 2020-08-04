В Китае зафиксирован сильнейший промышленный рост почти за 10 лет 🔊 Воспроизвести На одном из машиностроительных предприятий в Вэйфане



Индекс менеджеров по закупкам в китайской промышленности увеличился в июле с 51,3 до 52,8 пункта, сообщает Индекс менеджеров по закупкам в китайской промышленности увеличился в июле с 51,3 до 52,8 пункта, сообщает DW со ссылкой на журнал Caixin. Это наиболее сильный рост с января 2011 года. В Китае зафиксирован наиболее сильный промышленный рост за последние 9,5 лет. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности КНР в июле вырос до 52,8 пункта с июньского показателя в 51,3 пункта, сообщили в понедельник, 3 августа, китайский экономический журнал Caixin и британская компания IHS Markit, рассчитывающие соответствующий индекс.



Таким образом в китайской промышленности отмечен рост на протяжении трех месяцев подряд, а положительная динамика в июле оказалась сильнейшей с января 2011 года.



Ведущий экономист Caixin Insight Groug Ван Чжэ связал значительное увеличение индекса промышленного роста с увеличением спроса на промышленную продукцию в Китае, отметив при этом сохраняющиеся проблемы на рынке труда и по-прежнему слабый спрос из-за рубежа на фоне пандемиикоронавируса SARS-CoV-2. dw.com Категории: экономика, в мире Ключевые слова: Китай, Промышленность, индекс — статья прочитана 196 раз Комментарии