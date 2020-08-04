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В Китае зафиксирован сильнейший промышленный рост почти за 10 лет

На одном из машиностроительных предприятий в Вэйфане


Индекс менеджеров по закупкам в китайской промышленности увеличился в июле с 51,3 до 52,8 пункта, сообщает DW со ссылкой на журнал Caixin. Это наиболее сильный рост с января 2011 года.
В Китае зафиксирован наиболее сильный промышленный рост за последние 9,5 лет. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности КНР в июле вырос до 52,8 пункта с июньского показателя в 51,3 пункта, сообщили в понедельник, 3 августа, китайский экономический журнал Caixin и британская компания IHS Markit, рассчитывающие соответствующий индекс.

Таким образом в китайской промышленности отмечен рост на протяжении трех месяцев подряд, а положительная динамика в июле оказалась сильнейшей с января 2011 года.

Ведущий экономист Caixin Insight Groug Ван Чжэ связал значительное увеличение индекса промышленного роста с увеличением спроса на промышленную продукцию в Китае, отметив при этом сохраняющиеся проблемы на рынке труда и по-прежнему слабый спрос из-за рубежа на фоне пандемиикоронавируса SARS-CoV-2.
dw.com
Категории: экономика, в мире
Ключевые слова: Китай, Промышленность, индекс
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добавлена сегодня, 4 августа, 15:00

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