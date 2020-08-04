СРФП Литвы: в расследовании закупки экспресс-тестов – подозрения представителям Profarmа 🔊 Воспроизвести



В расследовании о закупках экспресс-тестов для определения коронавируса кроме вице-министра здравоохранения Лины Ярушявичене подозрения предъявлены представителям компании Profarmа.



Об этом рассказал в понедельник журналистам замдиректора Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Петраускас: „Да, (Profarma – BNS), литовское предприятие. Затем следуют четыре направления: исследуется сама сделка, денежные средства, возможно, были незаконно получены, расследуется случай мошенничества, расследуется возможное злоупотребление и расследуется возможное отмывание денег".



По его словам, некоторым представителям компании предъявлены подозрения.



„Связанным с данной компанией лицам - да, часть из них были допрошены, есть и специальные свидетели, есть и подозреваемые. В настоящее время - шесть подозреваемых", - заявил М. Петраускас. В расследовании о закупках экспресс-тестов для определения коронавируса кроме вице-министра здравоохранения Лины Ярушявичене подозрения предъявлены представителям компании Profarmа.Об этом рассказал в понедельник журналистам замдиректора Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Петраускас: „Да, (Profarma – BNS), литовское предприятие. Затем следуют четыре направления: исследуется сама сделка, денежные средства, возможно, были незаконно получены, расследуется случай мошенничества, расследуется возможное злоупотребление и расследуется возможное отмывание денег".По его словам, некоторым представителям компании предъявлены подозрения.„Связанным с данной компанией лицам - да, часть из них были допрошены, есть и специальные свидетели, есть и подозреваемые. В настоящее время - шесть подозреваемых", - заявил М. Петраускас. Сообщения о расследовании появились в начале июня. В поле зрения сотрудников СРФП попала закупка экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро.



На вопросы о возможных подозрениях в отношении представителей лаборатории, М. Петраускас подчеркнул, что руководитель Витаутас Зимницкас умер несколько недель тому назад, а другим работникам подозрения не предъявлены.



Он также добавил, что Л. Ярушявичене "пока единственная из должностных лиц", которым предъявлены подозрения. Она была сегодня на допросе, ей было вручено извещение о подозрении, назначена мера пресечения - подписка о невыезде.



Руководитель СРФП отметил, что его служба проводит расследовании о закупке экспресс-тестов, а Служба специальных расследований (ССР) - отдельное расследование о закупке лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) реагентов. В данных расследованиях, по словам М. Петраускаса, идет обмен информацией.



Сообщения о расследовании появились в начале июня. В поле зрения сотрудников СРФП попала закупка экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро.



Согласно сообщениям СРФП, досудебное расследование было начато после получения информации о возможно подозрительных финансовых операциях зарегистрированной в Литве компании.



Средства, которыми компания пыталась распоряжаться, были получены в результате заключения договора о продаже экспресс-тестов COVID-19 лаборатории Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). По утверждению СРФП, ограничено владение незаконно приобретенными средствами.



По данным расследования, при заключении договора на сумму 6 млн евро о покупке экспресс-тестов для определения вируса COVID-19 компания возможно подделала документы и передала покупателю ложные данные о производителе экспресс-тестов.



Проверяются подозрения, что покупатель был неверно информирован, перед заключением договора не провел анализ рынка и не оценил стоимость закупаемого товара и рыночных условий. После заключения договора средства были переведены поставщику тестов. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: коррупция, расследование, закупка, тесты География: Литва — статья прочитана 186 раз Комментарии