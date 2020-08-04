Место почитания Трампа 🔊 Воспроизвести



Будут ли переведены американские войска из Германии в Польшу? Это вполне пришлось бы по душе Варшаве. Но тесная связь рискованная.



Как только 12 июля стало ясно, что действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл выборы, президент США Дональд Трамп поздравил «друга» с «историческим переизбранием», воспользовавшись своим излюбленным инструментом предвыборной борьбы – «Твиттером». Отношения Польши с Соединенными Штатами, особенно после появления Трампа в Белом доме, и в самом деле сейчас тесны как никогда.



С 1989 года Соединенные Штаты играют определяющую роль во внешней политике Польши, а стратегические отношения с Вашингтоном, по мнению Кай-Олафа Ланга, считаются «основой польской политики безопасности». С польской точки зрения добрые и тесные отношения с США жизненно важны для ее собственной безопасности. Поэтому Варшава всегда демонстрировала стремление максимально идти навстречу ожиданиям США и их партнеров по альянсу, будь то участие в вызывающем неоднозначные оценки вторжении в Ирак в 2013 году, будь то достижение «цели в два процента от ВВП», то есть повышение государственных расходов на оборону до уровня двух процентов от валового внутреннего продукта. Для столь особой роли США в плане политики безопасности имеются свои основания. Помимо геополитического расположения на краю Европейского союза и наличия прямой границы по суше с российским анклавом под названием Калининград, Польша имеет опыт отношений с Россией или Советским Союзом в роли оккупанта или регионального гегемона, угрожавшего суверенитету польского государства. Как только 12 июля стало ясно, что действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл выборы, президент США Дональд Трамп поздравил «друга» с «историческим переизбранием», воспользовавшись своим излюбленным инструментом предвыборной борьбы – «Твиттером». Отношения Польши с Соединенными Штатами, особенно после появления Трампа в Белом доме, и в самом деле сейчас тесны как никогда.С 1989 года Соединенные Штаты играют определяющую роль во внешней политике Польши, а стратегические отношения с Вашингтоном, по мнению Кай-Олафа Ланга, считаются «основой польской политики безопасности». С польской точки зрения добрые и тесные отношения с США жизненно важны для ее собственной безопасности. Поэтому Варшава всегда демонстрировала стремление максимально идти навстречу ожиданиям США и их партнеров по альянсу, будь то участие в вызывающем неоднозначные оценки вторжении в Ирак в 2013 году, будь то достижение «цели в два процента от ВВП», то есть повышение государственных расходов на оборону до уровня двух процентов от валового внутреннего продукта. Для столь особой роли США в плане политики безопасности имеются свои основания. Помимо геополитического расположения на краю Европейского союза и наличия прямой границы по суше с российским анклавом под названием Калининград, Польша имеет опыт отношений с Россией или Советским Союзом в роли оккупанта или регионального гегемона, угрожавшего суверенитету польского государства.



Администрация Трампа считает Польшу якорем стабильности в Европе, преимущественно критически настроенной по отношению к нему, а Варшава пытается использовать в своих интересах раздоры различного рода между президентом США и многими правительствами европейских государств



При этом близость обеих стран несет на себе четкий отпечаток конкретных политических интересов. Администрация Трампа считает Польшу якорем стабильности в Европе, преимущественно критически настроенной по отношению к нему, а Варшава пытается использовать в своих интересах раздоры различного рода между президентом США и многими правительствами европейских государств, в том числе и Германии. Так Польша все более ощущает себя в роли посредника между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Европейским союзом вместе со всеми его государствами-членами – с другой.



Наряду с попытками утвердить себя на внешнеполитической арене в Европе благодаря хорошим отношениям с США наверняка основным движущим мотивом действий польского правительства является упомянутая выше роль США в политике безопасности. Политической целью Варшавы, из-за которой критики уже называют эту страну троянским конем США в Европе, стало размещение дополнительного контингента американских войск на территории Польши. В идеальном варианте это могла бы быть долговременная военная база США в Польше, которую в угоду американскому президенту пытаются назвать «Форт Трамп».



Польша и США являются важными стратегическими партнерами, а также разделяют общую позицию в сфере энергетической безопасности. Так, обе страны единодушно отвергают проект строительства газопровода «Северный поток – 2», который должен обеспечить поставки российского газа по дну Балтийского моря в Германию. Польша крайне критически относилась к этому проекту еще при предыдущем правительстве во главе с Дональдом Туском, а позиция США ужесточилась лишь после вступления в должность Дональда Трампа. При этом «Северный поток – 2» рассматривается как продиктованная стратегическими соображениями попытка президента России Владимира Путина обрести политическое влияние в ЕС через поставки энергии. Чтобы помешать завершению работ по прокладке газопровода, Соединенные Штаты наложили санкции на фирмы, участвующие в его строительстве. В то же время США преподносят в качестве альтернативы поставки собственного сжиженного газа.



США популярны в Польше как никакая другая страна. Высоким авторитетом в Польше пользуется и президент Трамп, избрание которого стало суровым испытанием для отношений многих государств и США.



Еще в 2018 году государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG подписала соглашение о поставках американского сжиженного газа на 20 лет. С точки зрения Польши потребление сжиженного газа из США является частью ее стратегии в сфере энергетической безопасности. В 2022 году истекает срок действия договора с российским «Газпромом», и Польша стремится стать независимой от российского газа. В эту схему хорошо вписываются и усилия по строительству нового трубопровода, призванного обеспечить поставки норвежского газа через территорию Дании в Польшу.



О значении Соединенных Штатов для польской внешней политики можно судить и по репутации этой страны в Польше. Показательными в этом отношении являются данные исследования глобальных настроений (мнений) Исследовательского центра Пью за 2019 год. Согласно им, США популярны в Польше как никакая другая страна. Целых 79 процентов полек и поляков положительно оценивают роль США. Президент Трамп, избрание которого стало суровым испытанием для отношений многих государств и США, также пользуется высоким авторитетом в Польше. На вопрос, верят ли они в то, что Трамп правильно ведет дела в мировой политике, 51 процент участников опроса в Польше дали положительный ответ. Тем самым Польша стала единственной европейской страной, большинство жителей которой доверяют президенту США.



Доверие польских респондентов к Трампу неуклонно повышалось в течение прошедших лет, начиная с 23 процентов в 2017 до 35 процентов в 2018 и, наконец, до 51 процента в 2019 году. Не удивляет и тот факт, что самый высокий уровень доверия к Трампу существует у сторонников правящей национально-консервативной партии «Право и Справедливость» (ПиС). 61 процент из их числа ответили, что доверяют президенту США. Но нынешнему главе американского государства доверяют даже 48 процентов приверженцев левых и 45 процентов избирателей, исповедующих центристские политические взгляды.



Возможно, Польше даже удастся извлечь внешнеполитическую выгоду из роли посредника между США и Европой, к которой она стремится. Но такое соображение уместно лишь в случае повторного избрания Трампа.



Как правило, государственные визиты высокопоставленных политиков во времена избирательных кампаний запрещены. Но это, конечно же, не помешало ни Анджею Дуде срочно согласовать визит в Вашингтон, ни Дональду Трампу с большим публичным эффектом принять своего польского коллегу по должности в Белом доме. Президент Польши встретился с президентом США Трампом 24 июня, за четыре дня до первого тура президентских выборов в Польше. Избирательный штаб Анджея Дуды надеялся на новый рывок в предвыборной кампании и подогревал соответствующие ожидания. Однако тех, кто надеялся на конкретные результаты, ожидало разочарование. Помимо теплых слов Трампу особо нечего было предложить президенту Дуде. Вместо согласия на увеличение численности войск США в Польше президент США всего лишь заявил о «вероятном» перемещении туда части войск, подлежащих выведению из Германии. Но несмотря на отсутствие большого прорыва позитивный эффект от визита для избирательной кампании Дуды исключить нельзя.



После победы Дуды на выборах, пожалуй, ничто не мешает продолжению тесных польско-американских отношений. Польское правительство, с одной стороны, руководствуется хорошо продуманным стратегическим расчетом, но с другой – ввиду изоляции внутри ЕС, виновником которой в значительной степени является оно само, во многих отношениях зависит от Соединенных Штатов. Возможно, Польше даже удастся извлечь внешнеполитическую выгоду из роли посредника между США и Европой, к которой она стремится. Но такое соображение уместно лишь в случае повторного избрания Трампа в ноябре этого года. Если он выиграет выборы снова, это, вне всякого сомнения, станет доброй вестью для правящих политиков в Варшаве.



Дело может принять иной оборот в случае успеха демократа Джо Байдена. Он наверняка намного критичнее по сравнению с Дональдом Трампом отнесся бы к продолжающейся перестройке польской системы правосудия. Кроме того, администрация Байдена, видимо, не мешкая попыталась бы снова улучшить напряженные в данный момент отношения США с такими государствами, как Германия и Франция, и продолжить традиции старого партнерства. При таком сценарии Польша в качестве стратегического партнера США в Европе вовсе не оказалась бы столь незаменимой, как при нынешних обстоятельствах. Как бы там ни было, не позже ноября станет ясно, оправдает ли себя рискованный внешнеполитический расчет Польши, или же в конечном итоге он превратится в просчет.



Автор: Бастиан Зендхардт (Bastian Sendhardt) – политолог, работает научным сотрудником в Германском Институте по делам Польши для В отличие от многих других стран президентство Трампа не повлекло за собой никакого напряжения в польско-американских отношениях. Совсем наоборот: обе стороны быстро прониклись симпатией друг к другу. Правительство Польши любезничает с Трампом, как ни с одним другим политиком, и отводит президенту США почетное место во внешней политике. Во время визита Трампа в Варшаву в 2017 году, накануне саммита «Большой двадцатки», ему обеспечили огромную аудиторию. Речь Трампа перед монументом Польскому восстанию с восторгом была воспринята множеством собравшихся людей. В противовес его предшественнику Бараку Обаме, который в беседе с Дудой в 2016 году напомнил о необходимости соблюдения принципов правового государства, Польше опасаться чего-либо подобного от Дональда Трампа не приходится. Ведь во время согласованного в краткие сроки визита Дуды в Вашингтон в конце июня этого года он похвалил Польшу за «усилия по поддержанию верховенства права».При этом близость обеих стран несет на себе четкий отпечаток конкретных политических интересов. Администрация Трампа считает Польшу якорем стабильности в Европе, преимущественно критически настроенной по отношению к нему, а Варшава пытается использовать в своих интересах раздоры различного рода между президентом США и многими правительствами европейских государств, в том числе и Германии. Так Польша все более ощущает себя в роли посредника между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Европейским союзом вместе со всеми его государствами-членами – с другой.Наряду с попытками утвердить себя на внешнеполитической арене в Европе благодаря хорошим отношениям с США наверняка основным движущим мотивом действий польского правительства является упомянутая выше роль США в политике безопасности. Политической целью Варшавы, из-за которой критики уже называют эту страну троянским конем США в Европе, стало размещение дополнительного контингента американских войск на территории Польши. В идеальном варианте это могла бы быть долговременная военная база США в Польше, которую в угоду американскому президенту пытаются назвать «Форт Трамп».Польша и США являются важными стратегическими партнерами, а также разделяют общую позицию в сфере энергетической безопасности. Так, обе страны единодушно отвергают проект строительства газопровода «Северный поток – 2», который должен обеспечить поставки российского газа по дну Балтийского моря в Германию. Польша крайне критически относилась к этому проекту еще при предыдущем правительстве во главе с Дональдом Туском, а позиция США ужесточилась лишь после вступления в должность Дональда Трампа. При этом «Северный поток – 2» рассматривается как продиктованная стратегическими соображениями попытка президента России Владимира Путина обрести политическое влияние в ЕС через поставки энергии. Чтобы помешать завершению работ по прокладке газопровода, Соединенные Штаты наложили санкции на фирмы, участвующие в его строительстве. В то же время США преподносят в качестве альтернативы поставки собственного сжиженного газа.Еще в 2018 году государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG подписала соглашение о поставках американского сжиженного газа на 20 лет. С точки зрения Польши потребление сжиженного газа из США является частью ее стратегии в сфере энергетической безопасности. В 2022 году истекает срок действия договора с российским «Газпромом», и Польша стремится стать независимой от российского газа. В эту схему хорошо вписываются и усилия по строительству нового трубопровода, призванного обеспечить поставки норвежского газа через территорию Дании в Польшу.О значении Соединенных Штатов для польской внешней политики можно судить и по репутации этой страны в Польше. Показательными в этом отношении являются данные исследования глобальных настроений (мнений) Исследовательского центра Пью за 2019 год. Согласно им, США популярны в Польше как никакая другая страна. Целых 79 процентов полек и поляков положительно оценивают роль США. Президент Трамп, избрание которого стало суровым испытанием для отношений многих государств и США, также пользуется высоким авторитетом в Польше. На вопрос, верят ли они в то, что Трамп правильно ведет дела в мировой политике, 51 процент участников опроса в Польше дали положительный ответ. Тем самым Польша стала единственной европейской страной, большинство жителей которой доверяют президенту США.Доверие польских респондентов к Трампу неуклонно повышалось в течение прошедших лет, начиная с 23 процентов в 2017 до 35 процентов в 2018 и, наконец, до 51 процента в 2019 году. Не удивляет и тот факт, что самый высокий уровень доверия к Трампу существует у сторонников правящей национально-консервативной партии «Право и Справедливость» (ПиС). 61 процент из их числа ответили, что доверяют президенту США. Но нынешнему главе американского государства доверяют даже 48 процентов приверженцев левых и 45 процентов избирателей, исповедующих центристские политические взгляды.Возможно, Польше даже удастся извлечь внешнеполитическую выгоду из роли посредника между США и Европой, к которой она стремится. Но такое соображение уместно лишь в случае повторного избрания Трампа.Как правило, государственные визиты высокопоставленных политиков во времена избирательных кампаний запрещены. Но это, конечно же, не помешало ни Анджею Дуде срочно согласовать визит в Вашингтон, ни Дональду Трампу с большим публичным эффектом принять своего польского коллегу по должности в Белом доме. Президент Польши встретился с президентом США Трампом 24 июня, за четыре дня до первого тура президентских выборов в Польше. Избирательный штаб Анджея Дуды надеялся на новый рывок в предвыборной кампании и подогревал соответствующие ожидания. Однако тех, кто надеялся на конкретные результаты, ожидало разочарование. Помимо теплых слов Трампу особо нечего было предложить президенту Дуде. Вместо согласия на увеличение численности войск США в Польше президент США всего лишь заявил о «вероятном» перемещении туда части войск, подлежащих выведению из Германии. Но несмотря на отсутствие большого прорыва позитивный эффект от визита для избирательной кампании Дуды исключить нельзя.После победы Дуды на выборах, пожалуй, ничто не мешает продолжению тесных польско-американских отношений. Польское правительство, с одной стороны, руководствуется хорошо продуманным стратегическим расчетом, но с другой – ввиду изоляции внутри ЕС, виновником которой в значительной степени является оно само, во многих отношениях зависит от Соединенных Штатов. Возможно, Польше даже удастся извлечь внешнеполитическую выгоду из роли посредника между США и Европой, к которой она стремится. Но такое соображение уместно лишь в случае повторного избрания Трампа в ноябре этого года. Если он выиграет выборы снова, это, вне всякого сомнения, станет доброй вестью для правящих политиков в Варшаве.Дело может принять иной оборот в случае успеха демократа Джо Байдена. Он наверняка намного критичнее по сравнению с Дональдом Трампом отнесся бы к продолжающейся перестройке польской системы правосудия. Кроме того, администрация Байдена, видимо, не мешкая попыталась бы снова улучшить напряженные в данный момент отношения США с такими государствами, как Германия и Франция, и продолжить традиции старого партнерства. При таком сценарии Польша в качестве стратегического партнера США в Европе вовсе не оказалась бы столь незаменимой, как при нынешних обстоятельствах. Как бы там ни было, не позже ноября станет ясно, оправдает ли себя рискованный внешнеполитический расчет Польши, или же в конечном итоге он превратится в просчет.Автор: Бастиан Зендхардт (Bastian Sendhardt) – политолог, работает научным сотрудником в Германском Институте по делам Польши для IPG ipg-journal.io Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, аналитика, Трамп, АТО, Дуда География: Польша — статья прочитана 195 раз Комментарии