Верховный суд Польши признал легитимными состоявшиеся президентские выборы 🔊 Воспроизвести



6 августа состоится церемония инаугурации переизбранного на второй срок Анджея Дуды, сообщает



Верховный суд (ВС) Польши признал президентские выборы, состоявшиеся в республике в конце июня - начале июля, действительными. Такое решение было оглашено в понедельник на заседании высшего судебного органа государства.



"Верховный суд подтверждает правомочность выбора Анджея Дуды на пост президента Польши, совершенного 12 июля 2020 года", - огласила текст постановления судья ВС, выступление которой транслировало Польское телевидение.



Согласно установленной в Польше процедуре, после выборов Верховный суд собирает жалобы от граждан, сигнализирующих о нарушении норм избирательного законодательства. ВС должен проанализировать поступившие обращения и принять решение о том, могли ли описанные там обстоятельства повлиять на ход или итог выборов. После этого Верховный суд выносит постановление о признании выборов состоявшимися в соответствии со всеми нормами. Если же какие-либо жалобы признаются существенными, суд может отменить результаты выборов или потребовать пересчета голосов. 6 августа состоится церемония инаугурации переизбранного на второй срок Анджея Дуды, сообщает ТАСС Верховный суд (ВС) Польши признал президентские выборы, состоявшиеся в республике в конце июня - начале июля, действительными. Такое решение было оглашено в понедельник на заседании высшего судебного органа государства."Верховный суд подтверждает правомочность выбора Анджея Дуды на пост президента Польши, совершенного 12 июля 2020 года", - огласила текст постановления судья ВС, выступление которой транслировало Польское телевидение.Согласно установленной в Польше процедуре, после выборов Верховный суд собирает жалобы от граждан, сигнализирующих о нарушении норм избирательного законодательства. ВС должен проанализировать поступившие обращения и принять решение о том, могли ли описанные там обстоятельства повлиять на ход или итог выборов. После этого Верховный суд выносит постановление о признании выборов состоявшимися в соответствии со всеми нормами. Если же какие-либо жалобы признаются существенными, суд может отменить результаты выборов или потребовать пересчета голосов. В этом году после выборов президента в ВС поступило более 5,8 тыс. жалоб. 93 из них были признаны частично или полностью обоснованными, но не оказавшими влияние на исход голосования. Другие были оставлены без рассмотрения.



Президентские выборы в Польше завершились 12 июля. Государственная избирательная комиссия после подсчета голосов информировала, что большинство голосов набрал нынешний глава польского государства Анджей Дуда. Он получил 51,03% голосов. Его конкурент от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа" - мэр Варшавы Рафал Тшасковский - завоевал 48,97% голосов. Оппозиция потребовала отменить результаты выборов, считая, что они были проведены нечестно.



6 августа состоится церемония инаугурации переизбранного на второй срок на пост президента Анджея Дуды. ТАСС Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, суд, выборы, Дуда География: Польша — статья прочитана 182 раза Комментарии