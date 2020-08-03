Посоветовавший россиянам меньше есть депутат заработал 4 копейки за год 🔊 Воспроизвести







Согласно сайту Законодательного собрания Свердловской области, депутат Илья Гаффнер за 2019 год заработал четыре копейки. Такую сумму он задекларировал. В пользовании у депутата есть квартира площадью 66,6 квадратного метра, а у трех его несовершеннолетних детей — жилые помещения площадью от 80 до 239,2 квадратного метра, сообщает



Гаффнер стал известен в 2015 году, когда участвовал в проекте «Народный контроль» партии «Единая Россия». Жители жаловались депутату на рост цен на продукты. Гаффнер ответил им, что если людям не хватает денег, то нужно меньше есть. Свердловский депутат Илья Гаффнер, который в 2015 году прославился советом россиянам меньше питаться, задекларировал в 2019-м доход в четыре копейки.Согласно сайту Законодательного собрания Свердловской области, депутат Илья Гаффнер за 2019 год заработал четыре копейки. Такую сумму он задекларировал. В пользовании у депутата есть квартира площадью 66,6 квадратного метра, а у трех его несовершеннолетних детей — жилые помещения площадью от 80 до 239,2 квадратного метра, сообщает 360tv.ru. Гаффнер стал известен в 2015 году, когда участвовал в проекте «Народный контроль» партии «Единая Россия». Жители жаловались депутату на рост цен на продукты. Гаффнер ответил им, что если людям не хватает денег, то нужно меньше есть. После этого дела Гаффнера пошли под откос. В 2016 году его признали банкротом. На него подал в суд Россельхозбанк из-за долгов в 160 миллионов рублей. Депутат должен был погасить задолженность по договорам поручительства в течение четырех месяцев. Гаффнер был поручителем ООО «Шиловское» при получении кредитов от банка. В конце концов суд признал его банкротом.



В феврале 2017-го суд определил сумму ежемесячного содержания Гаффнера. Она составила 10,6 тысячи рублей. Еще по 10,2 тысячи исключили из денежной массы депутата-должника на содержание каждого из его детей.



В конце этого же месяца суд узнал, что у Гаффнера поддельный диплом. Депутат получил дополнительную квалификацию в области общего менеджмента в Урало-Сибирском институте бизнеса, но выяснилось, что в списках выпускников Гаффнера нет.



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