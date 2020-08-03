«Королева цветов» 🔊 Воспроизвести Солнечным летним вечером в роскошной обстановке ресторана Вяркяйского дворца зародился красивейший фотопроект под названием «Королева цветов».



Его основной идеей было желание представить роскошные букеты невест и напомнить о том, что каждая женщина может быть королевой. Женская самооценка, любовь к себе – особенно важные качества для каждой женщины и девушки.



Присоединившиеся к этому проекту и воплотившие в себе образы невест фотомодели Диана Лавяцка и Мартина Виткаускайте начинают карьеру фотомоделей.



Проект «Королева цветов» является особенным также и для руководителя цветочного салона «Гламелия» Алёны Ушановене, ибо профессиональная флористка для декорации зала дворца выбрала шары из роз исключительной красоты, которые приковывали к себе взгляд не одного члена команды. Его основной идеей было желание представить роскошные букеты невест и напомнить о том, что каждая женщина может быть королевой. Женская самооценка, любовь к себе – особенно важные качества для каждой женщины и девушки.Присоединившиеся к этому проекту и воплотившие в себе образы невест фотомодели Диана Лавяцка и Мартина Виткаускайте начинают карьеру фотомоделей.Проект «Королева цветов» является особенным также и для руководителя цветочного салона «Гламелия» Алёны Ушановене, ибо профессиональная флористка для декорации зала дворца выбрала шары из роз исключительной красоты, которые приковывали к себе взгляд не одного члена команды.



«В этом проекте задействована большая как никогда команда. Хочется искренне поблагодарить визажиста Алину Бекиш, дом сладостей «Sugamour». Особая благодарность дому одежды «UniCum Boutique», приложившему все усилия, чтобы модели выглядели словно принцессы, а также парикмахеру Алине Высоцкой и фотографу Живиле, которая позволяет и предоставляет шанс рассказать не только о внешней, но и о внутренней красоте», - утверждает, продолжающий работу в сфере моды и маркетинга Миндаугас Йонушас.



Творческая команда обещает ещё не один фотопроект, который, как и было обещано, удивит своими задумками и целями. А совсем скоро, уже в августе, коллектив цветочной сети «Гламелия» сообщит кое о чём неожиданном.



«Для каждого члена команды, который присоединился к этому благородному фотопроекты, было очень важно, чтобы это запомнилось и стало тем, чего в нашей стране ещё не было. Для этого и были выбраны массивные шары из роз, как для праздничной декорации, так и для представляемого нами букета невесты», - утверждает руководитель фирмы Алёна Ушановене.«В этом проекте задействована большая как никогда команда. Хочется искренне поблагодарить визажиста Алину Бекиш, дом сладостей «Sugamour». Особая благодарность дому одежды «UniCum Boutique», приложившему все усилия, чтобы модели выглядели словно принцессы, а также парикмахеру Алине Высоцкой и фотографу Живиле, которая позволяет и предоставляет шанс рассказать не только о внешней, но и о внутренней красоте», - утверждает, продолжающий работу в сфере моды и маркетинга Миндаугас Йонушас.Творческая команда обещает ещё не один фотопроект, который, как и было обещано, удивит своими задумками и целями. А совсем скоро, уже в августе, коллектив цветочной сети «Гламелия» сообщит кое о чём неожиданном. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Алёна Ушановене, Glamelija, фотопроект, «Гламелия», Вяркяйский дворец, «Королева цветов», «Sugamour» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 128 раз Комментарии