«Многоречивая Вилия» собрала поэтов 🔊 Воспроизвести







Уже в пятый раз Дом-музей Адама Мицкевича (Вильнюс) собирает поэтов на фестиваль «Многоречивая Вилия». В этом году он был посвящён 140-летию со дня рождения Александра Блока.



Мастера слова выступали в уютном дворике дома-музея. Председательствовали поэтесса из Каунаса, руководитель клуба-студии «Поэтоград», доктор гуманитарных наук Эляна Суодене и председатель литературного объединения «Логос» Владимир Кольцов-Навроцкий.



К собравшимся в начале мероприятия с приветственным словом обратились директор музея, доктор Римантас Шална и представитель Посольства России в Литве Кира Ширшина, отметив уникальность и значимость фестиваля, предоставляющего авторам читать свои произведения на родном языке.



Среди выступавших поэтов были Эльвира Поздняя, Наталия Русских-Аболина, Людмила Хорошилова, Ирина Мастерман, Елена Шеремет, Наталья Рубцова, Людмила Олифсон-Цереня и другие авторы. Мастера слова выступали в уютном дворике дома-музея. Председательствовали поэтесса из Каунаса, руководитель клуба-студии «Поэтоград», доктор гуманитарных наук Эляна Суодене и председатель литературного объединения «Логос» Владимир Кольцов-Навроцкий.К собравшимся в начале мероприятия с приветственным словом обратились директор музея, доктор Римантас Шална и представитель Посольства России в Литве Кира Ширшина, отметив уникальность и значимость фестиваля, предоставляющего авторам читать свои произведения на родном языке.Среди выступавших поэтов были Эльвира Поздняя, Наталия Русских-Аболина, Людмила Хорошилова, Ирина Мастерман, Елена Шеремет, Наталья Рубцова, Людмила Олифсон-Цереня и другие авторы.



Ансамбль сеньоров из Каунаса «Надежда» музыкально дополнял канву фестиваля.



Каждый из выступивших поэтов получил по почётной грамоте на память.



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Эляна Суодене в своём выступлении читала не только свои стихотворения, но и стихи Алёны Кофман из Америки (Атланта). А.Кофман, к слову, там, за океаном, регулярно печатает в журнале «Сова» произведения избранных литовских авторов.Ансамбль сеньоров из Каунаса «Надежда» музыкально дополнял канву фестиваля.Каждый из выступивших поэтов получил по почётной грамоте на память. Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, поэзия, Дом-музей Адама Мицкевича, «Многоречивая Вилия», Александр Блок География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 125 раз Комментарии