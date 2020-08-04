«Многоречивая Вилия» собрала поэтов

Уже в пятый раз Дом-музей Адама Мицкевича (Вильнюс) собирает поэтов на фестиваль «Многоречивая Вилия». В этом году он был посвящён 140-летию со дня рождения Александра Блока.
Мастера слова выступали в уютном дворике дома-музея. Председательствовали поэтесса из Каунаса, руководитель клуба-студии «Поэтоград», доктор гуманитарных наук Эляна Суодене и председатель литературного объединения «Логос» Владимир Кольцов-Навроцкий.
К собравшимся в начале мероприятия с приветственным словом обратились директор музея, доктор Римантас Шална и представитель Посольства России в Литве Кира Ширшина, отметив уникальность и значимость фестиваля, предоставляющего авторам читать свои произведения на родном языке.
Среди выступавших поэтов были Эльвира Поздняя, Наталия Русских-Аболина, Людмила Хорошилова, Ирина Мастерман, Елена Шеремет, Наталья Рубцова, Людмила Олифсон-Цереня и другие авторы.
Эляна Суодене в своём выступлении читала не только свои стихотворения, но и стихи Алёны Кофман из Америки (Атланта). А.Кофман, к слову, там, за океаном, регулярно печатает в журнале «Сова» произведения избранных литовских авторов.
Ансамбль сеньоров из Каунаса «Надежда» музыкально дополнял канву фестиваля.
Каждый из выступивших поэтов получил по почётной грамоте на память.
Фото автора
Ансамбль сеньоров из Каунаса «Надежда» музыкально дополнял канву фестиваля.
Каждый из выступивших поэтов получил по почётной грамоте на память.
Фото автора
Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, поэзия, Дом-музей Адама Мицкевича, «Многоречивая Вилия», Александр Блок