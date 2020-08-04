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«Многоречивая Вилия» собрала поэтов





Уже в пятый раз Дом-музей Адама Мицкевича (Вильнюс) собирает поэтов на фестиваль «Многоречивая Вилия». В этом году он был посвящён 140-летию со дня рождения Александра Блока.

Мастера слова выступали в уютном дворике дома-музея. Председательствовали поэтесса из Каунаса, руководитель клуба-студии «Поэтоград», доктор гуманитарных наук Эляна Суодене и председатель литературного объединения «Логос» Владимир Кольцов-Навроцкий.

К собравшимся в начале мероприятия с приветственным словом обратились директор музея, доктор Римантас Шална и представитель Посольства России в Литве Кира Ширшина, отметив уникальность и значимость фестиваля, предоставляющего авторам читать свои произведения на родном языке.

Среди выступавших поэтов были Эльвира Поздняя, Наталия Русских-Аболина, Людмила Хорошилова, Ирина Мастерман, Елена Шеремет, Наталья Рубцова, Людмила Олифсон-Цереня и другие авторы.
Эляна Суодене в своём выступлении читала не только свои стихотворения, но и стихи Алёны Кофман из Америки (Атланта). А.Кофман, к слову, там, за океаном, регулярно печатает в журнале «Сова» произведения избранных литовских авторов.

Ансамбль сеньоров из Каунаса «Надежда» музыкально дополнял канву фестиваля.

Каждый из выступивших поэтов получил по почётной грамоте на память.

Фото автора

Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, поэзия, Дом-музей Адама Мицкевича, «Многоречивая Вилия», Александр Блок
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 4 августа, 11:40

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