Klaipedos nafta: Литве стоит инвестировать в автозаправочные станции с СПГ 🔊 Воспроизвести



Имеющей терминал сжиженного природного газа (СПГ) следует создавать сеть автозаправочных станций с СПГ, утверждает руководитель оператора терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta.



По утверждению Дарюса Шилянскиса, в Европе сжиженный газ выполняет важную роль замены имеющегося топлива более экологически чистым. В регионе быстро растет сеть пунктов заправки СПГ для грузового и общественного транспорта.



"СПГ, по сравнению с другими видами топлива, считается источником энергии, который может значительно повлиять на снижение вызываемого выхлопными газами парникового эффекта в среднесрочный и долгосрочный период. Дорожный транспорт является одним из приоритетных сегментов в достижении этих целей", - в сообщении для прессы Д. Шилянскис. Имеющей терминал сжиженного природного газа (СПГ) следует создавать сеть автозаправочных станций с СПГ, утверждает руководитель оператора терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta.По утверждению Дарюса Шилянскиса, в Европе сжиженный газ выполняет важную роль замены имеющегося топлива более экологически чистым. В регионе быстро растет сеть пунктов заправки СПГ для грузового и общественного транспорта."СПГ, по сравнению с другими видами топлива, считается источником энергии, который может значительно повлиять на снижение вызываемого выхлопными газами парникового эффекта в среднесрочный и долгосрочный период. Дорожный транспорт является одним из приоритетных сегментов в достижении этих целей", - в сообщении для прессы Д. Шилянскис. Он также подчеркнул, что на фоне расширения сети пунктов заправки СПГ в Европе в Литве еще только идет обсуждение создания «базового потребителя» - предполагаемой первой автозаправки СПГ.



Агентство по управлению проектами в области экологии до сентября принимает заявки на приобретение транспортных средств, использующих разные виды газа, водород, а также на создание или расширение инфраструктуры. На это выделено 15 млн евро.



По мнению оператора терминала СПГ Klaipedos nafta, по последним данным европейской NGVA (Ассоциации транспортных средств на естественном и биологическом газе), в настоящее время сеть автозаправок СПГ в Европе превысила 300 (в прошлом году их было 217), по дорогам Европы ездят более 9,6 тыс. грузовых автомобилей на СПГ и их количество в будущем только увеличится. BNS Категории: авто, технологии Ключевые слова: СПГ, инвестиции, заправка География: Литва — статья прочитана 116 раз Комментарии