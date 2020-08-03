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Klaipedos nafta: Литве стоит инвестировать в автозаправочные станции с СПГ



Имеющей терминал сжиженного природного газа (СПГ) следует создавать сеть автозаправочных станций с СПГ, утверждает руководитель оператора терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta.

По утверждению Дарюса Шилянскиса, в Европе сжиженный газ выполняет важную роль замены имеющегося топлива более экологически чистым. В регионе быстро растет сеть пунктов заправки СПГ для грузового и общественного транспорта.

"СПГ, по сравнению с другими видами топлива, считается источником энергии, который может значительно повлиять на снижение вызываемого выхлопными газами парникового эффекта в среднесрочный и долгосрочный период. Дорожный транспорт является одним из приоритетных сегментов в достижении этих целей", - в сообщении для прессы Д. Шилянскис.
Он также подчеркнул, что на фоне расширения сети пунктов заправки СПГ в Европе в Литве еще только идет обсуждение создания «базового потребителя» - предполагаемой первой автозаправки СПГ.

Агентство по управлению проектами в области экологии до сентября принимает заявки на приобретение транспортных средств, использующих разные виды газа, водород, а также на создание или расширение инфраструктуры. На это выделено 15 млн евро.

По мнению оператора терминала СПГ Klaipedos nafta, по последним данным европейской NGVA (Ассоциации транспортных средств на естественном и биологическом газе), в настоящее время сеть автозаправок СПГ в Европе превысила 300 (в прошлом году их было 217), по дорогам Европы ездят более 9,6 тыс. грузовых автомобилей на СПГ и их количество в будущем только увеличится.
BNS
Категории: авто, технологии
Ключевые слова: СПГ, инвестиции, заправка
География: Литва
статья прочитана 116 раз
добавлена сегодня, 3 августа, 18:30

Комментарии

ethendycewitly
3 августа, 18:38
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