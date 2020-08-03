Расследование СРФП о закупках тестов COVID-19: подозрения вице-министру Литвы 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы в досудебном расследовании о закупке экспресс-тестов предъявила подозрения вице-министру здравоохранения Лине Ярушявичене.



По сообщению СРФП, она подозревается в предполагаемом злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести крупный ущерб. Ей назначена мера пресечения - подписка о невыезде. Всего в данном досудебном расследовании подозрения предъявлены шести лицам.



Расследование проводится из-за возможного мошенничества, подделки документов, легализации незаконно приобретенных средств и вероятных злоупотреблений при заключении договора о закупках экспресс-тестов на COVID-19.



Сообщения о расследовании появились в начале июня. В поле зрения сотрудников СРФП попала закупка экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро. Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы в досудебном расследовании о закупке экспресс-тестов предъявила подозрения вице-министру здравоохранения Лине Ярушявичене.По сообщению СРФП, она подозревается в предполагаемом злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести крупный ущерб. Ей назначена мера пресечения - подписка о невыезде. Всего в данном досудебном расследовании подозрения предъявлены шести лицам.Расследование проводится из-за возможного мошенничества, подделки документов, легализации незаконно приобретенных средств и вероятных злоупотреблений при заключении договора о закупках экспресс-тестов на COVID-19.Сообщения о расследовании появились в начале июня. В поле зрения сотрудников СРФП попала закупка экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро. Согласно сообщениям СРФП, досудебное расследование было начато после получения информации о возможно подозрительных финансовых операциях зарегистрированной в Литве компании.



По данным BNS, сотрудники СРФП изучают деятельность поставщика тестов - компании Profarma.



Средства, которыми компания пыталась распоряжаться, были получены в результате заключения договора о продаже экспресс-тестов COVID-19 лаборатории Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). По утверждению СРФП, органичено владение незаконно приобретенными средствами.



По данным расследования, при заключении договора на сумму 6 млн евро о покупке экспресс-тестов для определения вируса COVID-19 компания возможно подделала документы и передала покупателю ложные данные о производителе экспресс-тестов.



Проверяются подозрения, что покупатель был неверно информирован, перед заключением договора не провел анализ рынка и не оценил стоимость закупаемого товара и рыночных условий. После заключения договора средства были переведены поставщику тестов. BNS Категории: экономика, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: вице-министр, расследование, минздрав, подозрения, реагенты География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии