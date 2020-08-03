Уж осень наступила?

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Хотя до осени ещё довольно далеко, на литовских футбольных полях всё чаще можно увидеть жёлтые и красные «листочки».



Это борьба обостряется, или судьи стали судить гораздо строже?



Чемпионат Литвы по футболу-2020



13-й тур



«Банга» (Гаргждай) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:1 (голы: К.Урбайтис, 38 - Д.Бараускас, 5). Удаление: А.Калермо, 38 – «Ритеряй». 800 зрителей.



«Судува» (Мариямполе) – «Панявежис» – 1:0 (Т.Саламон, 13). Удаление: И.Хладик, 90+2 – «Судува». 820 зрителей.



«Жальгирис» (Вильнюс) – «Кауно Жальгирис» – 3:1 (Л.Антал, 24, Х.Видмон, 57, 75, с пенальти - Э.Давид, 71). Удаление: Р.Силва, 28 - «Кауно Жальгирис». 800 зрителей. Хотя до осени ещё довольно далеко, на литовских футбольных полях всё чаще можно увидеть жёлтые и красные «листочки».Это борьба обостряется, или судьи стали судить гораздо строже?«Банга» (Гаргждай) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:1 (голы: К.Урбайтис, 38 - Д.Бараускас, 5). Удаление: А.Калермо, 38 – «Ритеряй». 800 зрителей.«Судува» (Мариямполе) – «Панявежис» – 1:0 (Т.Саламон, 13). Удаление: И.Хладик, 90+2 – «Судува». 820 зрителей.«Жальгирис» (Вильнюс) – «Кауно Жальгирис» – 3:1 (Л.Антал, 24, Х.Видмон, 57, 75, с пенальти - Э.Давид, 71). Удаление: Р.Силва, 28 - «Кауно Жальгирис». 800 зрителей.



Бомбардиры: 1. Хьюго Видмон («Жальгирис» - 8 голов, 2. Йосип Тадич («Судува») - 6, 3-4. Михрет Топчагич («Судува»), Линас Пилибайтис («Кауно Жальгирис») – по 5 голов.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 32 очка (разница мячей – 19:8), 2. «Жальгирис» - 28 (28:8), 3. «Кауно Жальгирис» - 22 (21:15), 4. «Банга» - 14 (10:13), 5. «Панявежис» - 7 (10:27), 6. «Ритеряй» – 6 (8:25).



В 14-м туре 7-8 августа встречаются: «Жальгирис» - «Банга», «Кауно Жальгирис» - «Судува», «Панявежис» - «Ритеряй».







Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол — статья прочитана 100 раз Комментарии