Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Международное кредитное агентство Fitch Ratings подтвердило присвоенный в январе этого года Литве долгосрочный кредитный рейтинг и оставило стабильную перспективу.



"Это в очередной раз подтверждает, что в международном масштабе Литва считается очень надежным и ответственным государством, решения которого вызывают доверие", - сказал для пресс-релиза Минфина министр финансов Вилюс Шапока.



По его словам, сохранение стабильной перспективы отражает не только устойчивость экономики к пандемии COVID-19, но и улучшение в течение нескольких последних лет стабильной ситуации с внешними финансами, в банковском секторе и результатов фискальной политики.



Последний раз Fitch Ratings улучшало кредитные рейтинги Литвы в январе этого года, когда долгосрочный кредитный рейтинг был изменен с A- на A. Международное кредитное агентство Fitch Ratings подтвердило присвоенный в январе этого года Литве долгосрочный кредитный рейтинг и оставило стабильную перспективу."Это в очередной раз подтверждает, что в международном масштабе Литва считается очень надежным и ответственным государством, решения которого вызывают доверие", - сказал для пресс-релиза Минфина министр финансов Вилюс Шапока.По его словам, сохранение стабильной перспективы отражает не только устойчивость экономики к пандемии COVID-19, но и улучшение в течение нескольких последних лет стабильной ситуации с внешними финансами, в банковском секторе и результатов фискальной политики.Последний раз Fitch Ratings улучшало кредитные рейтинги Литвы в январе этого года, когда долгосрочный кредитный рейтинг был изменен с A- на A. Агентство Standard & Poor’s присвоило Литве долгосрочный кредитный рейтинг A+ (стабильная перспектива), агентство Moody‘s – A3 (положительная перспектива), агентство DBRS Morningstar – A (стабильная перспектива).



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К прокладке по дну Балтийского моря новой электроэнергетической перемычки Harmony Link между Литвой и Польшей стоимостью около 680 млн евро электропередающие компании обеих стран привлекут международную группу австрийского капитала ILF Consulting Engineers.



На основании подписанного в июне договора стоимостью 1,37 млн евро компания ILF Consulting Engineers Polska подготовит технические спецификации конкурсов подряда по основным элементам проекта - подводным кабелем и преобразовательным станциям, а также поможет с подготовкой другой документации проекта, сообщила литовская компания Litgrid.



Консультанты, в частности, дадут оценку риску углубления кабеля, позаботятся о разрешениях на прокладку кабеля в исключительной экономической зоне Швеции и т. д.



"Морская перемычка с Польшей - особенно важный и сложный проект (...). Мы реализуем его важнейшие части с привлечением экспертов", - сказал для пресс-релиза гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.



В портфеле ILF Consulting Engineers - проекты электросетей в Германии, Австрии, на Ближнем Востоке и в Африке.



Прокладка кабеля постоянного напряжения (HVDC) мощностиью до 700 мегаватт по дну Балтийского моря является крупнейшим и самым дорогостоящим проектом синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой. Завершить синхронизацию намечается до 2025 года.



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Розничный оборот контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы розничной торговли одеждой Apranga за семь месяцев этого года составил 106 млн евро - на 18% меньше, чем в январ-июле 2019 года.



Только в июле по сравнению с таким же перидом прошлого года оборот упал на 4,5% до 19,4 млн евро, сообщила Apranga через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Оборот сети в январе-июле в Литве сократился на 18%, в Латвии - на 13%, а в Эстонии - на 23%. Только в июле оборот в Литве сохранился на уровне прошлого года, в Латвии упал на 8,9%, а в Эстонии - на 12,1%.



Сейчас группе Apranga принадлежит в странах Балтии сеть из 184 магазинов (106 - в Литве, 51 - в Латвии и 27 в Эстонии), общая площадь которых составляет 93,4 тыс. кв. метров.



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Литва не намерена с 2022 года снижать акцизы на алкоголь для малых независимых производителей, утверждает Министерство финансов.



Такая возможность появилась после того, как Европейский совет в конце июля утвердил изменения к директиве об обложении алкоголя акцизами, которые вступят в силу с 1 января 2022 года.



"Изменения предоставят государствам-членам больше возможностей по установлению размеров акцизных тарифов на алкогольные напитки. Литва утвердила эти изменения. Выбор в пользу снижения акцизных тарифов, предусмотренный в изменениях не является обязательным. Сейчас Литва не рассматривает такую возможность", - указал Минфин в комментарии для BNS.



Как сказал BNS вице-президент Литовской конфедерации бизнеса, председатель комиссии по вопросам налогов Марюс Дубниковас, в Литве акцизы на алкоголь в последнее время устоялись и серьезные изменения сейчас не нужны. И все же он считает, что акцизы на вино можно было бы немного повысить, так как продажи вина (по сравнению с продажами пива или крепкого алкоголя) растут, в Литве практически нет производителей вина и получается, что по сути поддержку получают зарубежные производители.



Он подчеркнул, что Литве не нужно следовать примеру Латвии и Эстонии - эти страны ввязались в войну акцизов. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии