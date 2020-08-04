Необычные путешествия уже ждут вас! 🔊 Воспроизвести







Если вы этим летом решили с семьёй посещать самые интересные места в Литве, а именно в Вильнюсе, советуем вам не забыть и о «Future live 2».



Если вы ещё не знаете, что это такое, «Обзор» с удовольствием восполнит этот пробел.



В интерактивном выставочно-развлекательном пространстве для всей семьи «Future live 2», которое находится в вильнюсском центральном универмаге, вы сможете забыть о всех делах, погрузившись в иную реальность.



Экспозиция построена в занимательной форме с использованием множества творческих заданий, игр. Посетители выставки могут совершить увлекательное путешествие в будущее с помощью новейших мультимедийных технологий.



На выставке «Future live 2», на площади в 560 квадратных метров вас ждут: виртуальная песочница, 3 фотозоны, виртуальный город, аквакубики, Just Dance, качели, окружённые необъятными просторами и др. Если вы ещё не знаете, что это такое, «Обзор» с удовольствием восполнит этот пробел.В интерактивном выставочно-развлекательном пространстве для всей семьи «Future live 2», которое находится в вильнюсском центральном универмаге, вы сможете забыть о всех делах, погрузившись в иную реальность.Экспозиция построена в занимательной форме с использованием множества творческих заданий, игр. Посетители выставки могут совершить увлекательное путешествие в будущее с помощью новейших мультимедийных технологий.На выставке «Future live 2», на площади в 560 квадратных метров вас ждут: виртуальная песочница, 3 фотозоны, виртуальный город, аквакубики, Just Dance, качели, окружённые необъятными просторами и др.



Эти и другие развлечения несомненно заинтересуют вас и ваших детей не на один час.



Зона «Future Live» предназначена для всей семьи! Родители вместе с детьми танцуют, играют, исследуют и создают. «Выставка - для всей семьи. Наш клиент – это семья. Если родители едут к нам с мыслью о том, чтобы провести время с детьми, они здесь проводят очень длительное время, порой весь день», - отметил директор выставки Максим Люблинский.











Интерактивная выставка «Future live 2» также будет рада помочь организовать детские вечеринки, детские выпускные, дни рождения и всевозможные другие праздники.



Возрастных ограничений здесь нет. «Были двенадцатиклассники, которые пробыли здесь более 4 часов. У нас отмечали 65-летний юбилей, было много людей, танцевали, веселились.



Взрослые с удовольствием празднуют у нас свои дни рождения. Когда есть дети, нужно думать о том, чем же занять их во время праздника. Гости часто снимают весь зал. Взрослые - за столом, дети всегда заняты, родители могут и посидеть, и потанцевать», - рассказала участница команды Наталья Гагарина.



Здесь каждый найдёт себе дело по душе.







Дополнительная информация - на официальном сайте проекта: https://www.futurelive.lt или на страничке в соцсети Facebook: https://www.facebook.com/futurelive.vilnius/



Выставку в здании ЦУПа (ул. Упес, 9), вход на первом этаже, с левой (от реки) стороны здания.



Режим работы выставки:



I – V 12:00 – 20:00



VI – VII 11:00 – 20:00



Телефон: +370 693 33 339



Стоимость одного билета 8 евро. Время на площадке не ограничено. Вы можете побыть, пойти погулять и снова вернуться. Ведь счастливые моменты не должны быть ограничены во времени.



К примеру, виртуальный город представляет собой огромный сенсорный экран, в котором живут машинки, самолёты. На листочках можно разрисовать транспорт и запустить его в виртуальный мир, где со своим творением можно ещё и поиграть.Эти и другие развлечения несомненно заинтересуют вас и ваших детей не на один час.Зона «Future Live» предназначена для всей семьи! Родители вместе с детьми танцуют, играют, исследуют и создают. «Выставка - для всей семьи. Наш клиент – это семья. Если родители едут к нам с мыслью о том, чтобы провести время с детьми, они здесь проводят очень длительное время, порой весь день», - отметил директор выставки Максим Люблинский.Интерактивная выставка «Future live 2» также будет рада помочь организовать детские вечеринки, детские выпускные, дни рождения и всевозможные другие праздники.Возрастных ограничений здесь нет. «Были двенадцатиклассники, которые пробыли здесь более 4 часов. У нас отмечали 65-летний юбилей, было много людей, танцевали, веселились.Взрослые с удовольствием празднуют у нас свои дни рождения. Когда есть дети, нужно думать о том, чем же занять их во время праздника. Гости часто снимают весь зал. Взрослые - за столом, дети всегда заняты, родители могут и посидеть, и потанцевать», - рассказала участница команды Наталья Гагарина.Здесь каждый найдёт себе дело по душе.Дополнительная информация - на официальном сайте проекта: https://www.futurelive.lt или на страничке в соцсети Facebook: https://www.facebook.com/futurelive.vilnius/Выставку в здании ЦУПа (ул. Упес, 9), вход на первом этаже, с левой (от реки) стороны здания.I – V 12:00 – 20:00VI – VII 11:00 – 20:00Телефон: +370 693 33 339Стоимость одного билета 8 евро. Время на площадке не ограничено. Вы можете побыть, пойти погулять и снова вернуться. Ведь счастливые моменты не должны быть ограничены во времени. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: «Future Live», для всей семьи, цуп География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 190 раз Комментарии