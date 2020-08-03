Главная >> Новости >> в странах Балтии, история >> Братство, скреплённое войной

Братство, скреплённое войной





1 августа, в день освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков и накануне 90-летия советских Воздушно-десантных войск на Каунасском военном мемориальном кладбище состоялось торжественное открытие обновлённого памятного знака воинам-афганцам и другим воинам, погибшим в военных конфликтах советского периода за пределами страны.

Организатором события стал Каунасский клуб ветеранов войны в Афганистане во главе с председателем Альгимантасом Разбадаускасом.

Памятный знак впервые был открыт в 2010 году. Однако время показало, что он нуждается в обновлении. Эту работу прекрасно выполнило предприятие по обработке камней «Бликснис». Председатель клуба отметил, что финансовые средства были собраны, главным образом, ветеранами войны в Афганистане, членами клуба.
В торжественном мероприятии приняли участие и выступили помощник военного атташе Посольства России в Литве полковник Олег Давлетзянов, ветеран войны в Афганистане, бывший главнокомандующий Литовской армии генерал-лейтенант Вальдас Туткус, председатель Союза военных пенсионеров Каунаса ветеран войны в Афганистане Валерий Николаевич Лещенко, член Русского литературного клуба им. Г.Державина Галина Кухтова, председатель Каунасского центра русской культуры «Учение – свет» Татьяна Вильчинскене, председатель Республиканской ассоциации ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов Юозас Натулкявичюс, ветеран-афганец Альбинас Агуркас. Освятил памятный знак настоятель римско-католического прихода в Кармелаве Виргиниюс Вепраускас.





В событии приняли участие и ветераны войны в Афганистане, приехавшие из Латвии, Эстонии и России.

Участники события также возложили цветы на могилу Героя Советского Союза Владимира Задорожного, совершившего свой подвиг в Афганистане. В церемонии приняла участие супруга героя Наталья и сын Артур.

В выступлениях участников торжественного мероприятия звучала мысль, что братство, скрепленное войной, нерасторжимо

Вечная память и слава героям, честно исполнившим воинский долг.

Галим СИТДЫКОВ, специально для «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: Каунасское военное мемориальное кладбище
География: Литва, Каунас
статья прочитана 198 раз
добавлена сегодня, 3 августа, 11:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка