Братство, скреплённое войной 🔊 Воспроизвести







1 августа, в день освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков и накануне 90-летия советских Воздушно-десантных войск на Каунасском военном мемориальном кладбище состоялось торжественное открытие обновлённого памятного знака воинам-афганцам и другим воинам, погибшим в военных конфликтах советского периода за пределами страны.



Организатором события стал Каунасский клуб ветеранов войны в Афганистане во главе с председателем Альгимантасом Разбадаускасом.



Памятный знак впервые был открыт в 2010 году. Однако время показало, что он нуждается в обновлении. Эту работу прекрасно выполнило предприятие по обработке камней «Бликснис». Председатель клуба отметил, что финансовые средства были собраны, главным образом, ветеранами войны в Афганистане, членами клуба. Организатором события стал Каунасский клуб ветеранов войны в Афганистане во главе с председателем Альгимантасом Разбадаускасом.Памятный знак впервые был открыт в 2010 году. Однако время показало, что он нуждается в обновлении. Эту работу прекрасно выполнило предприятие по обработке камней «Бликснис». Председатель клуба отметил, что финансовые средства были собраны, главным образом, ветеранами войны в Афганистане, членами клуба.











В событии приняли участие и ветераны войны в Афганистане, приехавшие из Латвии, Эстонии и России.



Участники события также возложили цветы на могилу Героя Советского Союза Владимира Задорожного, совершившего свой подвиг в Афганистане. В церемонии приняла участие супруга героя Наталья и сын Артур.



В выступлениях участников торжественного мероприятия звучала мысль, что братство, скрепленное войной, нерасторжимо



Вечная память и слава героям, честно исполнившим воинский долг.



В торжественном мероприятии приняли участие и выступили помощник военного атташе Посольства России в Литве полковник Олег Давлетзянов, ветеран войны в Афганистане, бывший главнокомандующий Литовской армии генерал-лейтенант Вальдас Туткус, председатель Союза военных пенсионеров Каунаса ветеран войны в Афганистане Валерий Николаевич Лещенко, член Русского литературного клуба им. Г.Державина Галина Кухтова, председатель Каунасского центра русской культуры «Учение – свет» Татьяна Вильчинскене, председатель Республиканской ассоциации ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов Юозас Натулкявичюс, ветеран-афганец Альбинас Агуркас. Освятил памятный знак настоятель римско-католического прихода в Кармелаве Виргиниюс Вепраускас.В событии приняли участие и ветераны войны в Афганистане, приехавшие из Латвии, Эстонии и России.Участники события также возложили цветы на могилу Героя Советского Союза Владимира Задорожного, совершившего свой подвиг в Афганистане. В церемонии приняла участие супруга героя Наталья и сын Артур.В выступлениях участников торжественного мероприятия звучала мысль, что братство, скрепленное войной, нерасторжимоВечная память и слава героям, честно исполнившим воинский долг. Галим СИТДЫКОВ , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Каунасское военное мемориальное кладбище География: Литва, Каунас — статья прочитана 198 раз Комментарии