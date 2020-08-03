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Снова поврежден памятник Виленскому Гаону
Второй раз за два последних месяца облит неустановленной жидкостью памятник Виленскому Гаону в вильнюсском Старгороде.
Департамент полиции сообщил, что в воскресенье, примерно в 17.20 было замечено, что поврежден памятник на улице Жиду.
"Поступило сообщение, что в период двух дней предположительно кислотой облит памятник Виленскому Гаону. Сообщил экскурсовод", - сказала BNS представитель полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.
По ее словам, начато досудебное расследование о разжигании розни, причиненный материальный ущерб будет установлен позже.
В конце июня этот памятник был облит светлой жидклстью, досудебное расследование в этой связи еще продолжается.
Тогда был поврежден и находящийся на ул. Месиню в Старгороде памятник доктору Цемаху Шабаду.
Живший в XVIII веке Элияху бен Шломо Залман, известный как Виленский Гаон, считается одним из самых известных толкователей Талмуда.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: культура, чп и криминал, история
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