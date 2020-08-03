Снова поврежден памятник Виленскому Гаону 🔊 Воспроизвести



Второй раз за два последних месяца облит неустановленной жидкостью памятник Виленскому Гаону в вильнюсском Старгороде.



Департамент полиции сообщил, что в воскресенье, примерно в 17.20 было замечено, что поврежден памятник на улице Жиду.



"Поступило сообщение, что в период двух дней предположительно кислотой облит памятник Виленскому Гаону. Сообщил экскурсовод", - сказала BNS представитель полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.



По ее словам, начато досудебное расследование о разжигании розни, причиненный материальный ущерб будет установлен позже.



В конце июня этот памятник был облит светлой жидклстью, досудебное расследование в этой связи еще продолжается.



Тогда был поврежден и находящийся на ул. Месиню в Старгороде памятник доктору Цемаху Шабаду.



Живший в XVIII веке Элияху бен Шломо Залман, известный как Виленский Гаон, считается одним из самых известных толкователей Талмуда. Второй раз за два последних месяца облит неустановленной жидкостью памятник Виленскому Гаону в вильнюсском Старгороде.Департамент полиции сообщил, что в воскресенье, примерно в 17.20 было замечено, что поврежден памятник на улице Жиду."Поступило сообщение, что в период двух дней предположительно кислотой облит памятник Виленскому Гаону. Сообщил экскурсовод", - сказала BNS представитель полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.По ее словам, начато досудебное расследование о разжигании розни, причиненный материальный ущерб будет установлен позже.В конце июня этот памятник был облит светлой жидклстью, досудебное расследование в этой связи еще продолжается.Тогда был поврежден и находящийся на ул. Месиню в Старгороде памятник доктору Цемаху Шабаду.Живший в XVIII веке Элияху бен Шломо Залман, известный как Виленский Гаон, считается одним из самых известных толкователей Талмуда. инф."Обзор" BNS.LT Категории: культура, чп и криминал, история Ключевые слова: памятник, вандалы, Гаон География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 54 раза Комментарии