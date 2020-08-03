О коронавирусе в Литве сегодня, 3 августа 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2120, сообщил в пятницу Минздрав.



Сейчас коронавирусом больны 382 человека, 1645 человек выздоровели.



От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 108 завозных случаев.



В изоляции находятся 144 человека.



За сутки проверено 1390 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 527 тыс. 729. За минувшие сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2120, сообщил в пятницу Минздрав.Сейчас коронавирусом больны 382 человека, 1645 человек выздоровели.От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 108 завозных случаев.В изоляции находятся 144 человека.За сутки проверено 1390 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 527 тыс. 729. Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 79 раз Комментарии