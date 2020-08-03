Litgrid: частичные испытания энергосистемы в изолированном режиме завершены 🔊 Воспроизвести



Оператор электропередающей системы Литвы Litgrid провел частичные испытания работы энергосистемы страны в изолированном режиме.



Компания Litgrid в воскресенье сообщила, что они прошли слаженно и уже завершены.



Первые результаты испытания показывают, что производители электроэнергии готовы к изолированной работе в аварийном режиме, управлению частотой и реагированию на ее изменения в случае необходимости.



В испытаниях участвовали 7-й и 9-й блоки электростанции Lietuvos elektrine, Каунассккая термофикационная электростанция, Паневежская электростанция и электростанция компании Orlen Lietuva, а также Круонисская гидроаккумулируюшая электростанция, перемычка NordBalt и перемычка с Польшей LitPol Link. Оператор электропередающей системы Литвы Litgrid провел частичные испытания работы энергосистемы страны в изолированном режиме.Компания Litgrid в воскресенье сообщила, что они прошли слаженно и уже завершены.Первые результаты испытания показывают, что производители электроэнергии готовы к изолированной работе в аварийном режиме, управлению частотой и реагированию на ее изменения в случае необходимости.В испытаниях участвовали 7-й и 9-й блоки электростанции Lietuvos elektrine, Каунассккая термофикационная электростанция, Паневежская электростанция и электростанция компании Orlen Lietuva, а также Круонисская гидроаккумулируюшая электростанция, перемычка NordBalt и перемычка с Польшей LitPol Link. BNS Категории: экономика, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, энергетика, ЕС, синхронизация, БРЭЛЛ, отключение География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии