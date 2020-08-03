Врач Леонид Рошаль: пандемия - это репетиция биологической войны 🔊 Воспроизвести Леонид Рошаль © Александр Щербак/ТАСС



Глава Национальной медицинской палаты также считает, что коронавирус стал проверкой на прочность для отечественной системы здравоохранения, сообщает



Пандемия новой коронавирусной инфекции является репетицией биологической войны и проверкой для отечественной системы здравоохранения. Об этом заявил глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль в интервью Forbes.



"Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны", - отметил он. Глава Национальной медицинской палаты также считает, что коронавирус стал проверкой на прочность для отечественной системы здравоохранения, сообщает ТАСС Пандемия новой коронавирусной инфекции является репетицией биологической войны и проверкой для отечественной системы здравоохранения. Об этом заявил глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль в интервью Forbes."Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны", - отметил он. Рошаль высоко оценил меры, предпринятые президентом РФ, правительством, Минздравом и другими органами власти, назвав их правильными и своевременными. "При принятии решений учитывался опыт других стран, которые ранее столкнулись с распространением новой коронавирусной инфекции. О качестве оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией все-таки следует судить по количеству выздоровевших пациентов, которое у нас неуклонно растет", - добавил он.



По мнению Рошаля, России удалось избежать тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения (за исключением Москвы и Подмосковья). "Я уже говорил, что для распространения эпидемии критична и плотность населения. России в этом плане, конечно, повезло: самая высокая плотность населения только в Москве и в Московской области. А в целом площадь России огромна. По числу летальных исходов от коронавируса в нашей стране также низкие показатели. Во многом этого удалось добиться благодаря своевременному введению системы санитарных кордонов, введению ограничений на въезд в страну и мерам внутреннего контроля", - отметил он. ТАСС Категории: здоровье, чп и криминал, в мире Ключевые слова: война, Китай, вирус, пандемия География: Россия — статья прочитана 134 раза Комментарии