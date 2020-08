Экипаж SpaceX Crew Dragon благополучно прибыл на Землю 🔊 Воспроизвести Капсула Crew Dragon



Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли вечером в воскресенье, 2 августа, благополучно приводнились в Мексиканском заливе у побережья Флориды на борту пилотируемого космического корабля Crew Dragon, разработанного частной американской компанией SpaceX.



Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P — SpaceX (@SpaceX) August 2, 2020



Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020



В мае Трамп и вице-президент США Майк Пенс лично присутствовали на старте ракеты. Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая, запуск был перенесен на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий. Астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов.



Президент США Дональд Трамп немедленно отреагировал на новость об успешном возвращении астронавтов на Землю приветственным твитом.В мае Трамп и вице-президент США Майк Пенс лично присутствовали на старте ракеты. Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая, запуск был перенесен на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий. Астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов.В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".