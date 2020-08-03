Экипаж SpaceX Crew Dragon благополучно прибыл на Землю

Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли успешно приводнились у побережья Флориды, сообщает DW.
Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли вечером в воскресенье, 2 августа, благополучно приводнились в Мексиканском заливе у побережья Флориды на борту пилотируемого космического корабля Crew Dragon, разработанного частной американской компанией SpaceX.
Видеозапись приводнения капсулы компания SpaceX опубликовала на своей странице в Twitter.
Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P— SpaceX (@SpaceX) August 2, 2020
Президент США Дональд Трамп немедленно отреагировал на новость об успешном возвращении астронавтов на Землю приветственным твитом.
В мае Трамп и вице-президент США Майк Пенс лично присутствовали на старте ракеты. Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая, запуск был перенесен на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий. Астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов.
В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".
Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020
В мае Трамп и вице-президент США Майк Пенс лично присутствовали на старте ракеты. Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая, запуск был перенесен на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий. Астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов.
В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".