Главная >> Новости >> технологии, экономика, в мире >> Экипаж SpaceX Crew Dragon благополучно прибыл на Землю

Экипаж SpaceX Crew Dragon благополучно прибыл на Землю

Капсула Crew Dragon


Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли успешно приводнились у побережья Флориды, сообщает DW.

Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли вечером в воскресенье, 2 августа, благополучно приводнились в Мексиканском заливе у побережья Флориды на борту пилотируемого космического корабля Crew Dragon, разработанного частной американской компанией SpaceX.

Видеозапись приводнения капсулы компания SpaceX опубликовала на своей странице в Twitter.

Президент США Дональд Трамп немедленно отреагировал на новость об успешном возвращении астронавтов на Землю приветственным твитом.



В мае Трамп и вице-президент США Майк Пенс лично присутствовали на старте ракеты. Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая, запуск был перенесен на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий. Астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов.

В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".
dw.com
Категории: технологии, экономика, в мире
Ключевые слова: космос, полет, SpaceX Crew Dragon
статья прочитана 128 раз
добавлена сегодня, 3 августа, 09:02

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка