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Литва и Польша возобновляют соглашение о высшем образовании
Литва и Польша возобновляют соглашение о возможности для своих граждан обучаться в университетах друг друга, о признании квалификации.
Обновленное соглашение о высшем образовании в понедельник подпишут в Вильнюсе министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс и министр высшего образования и науки Польши Войцех Мурдзек.
Соглашение касается документов, предоставляющих право на получение высшего образования, то есть позволяет гражданами двух стран обучаться в университетах друг друга, оно также касается признания квалификационных, ученых степеней и степеней в области искусства.
Как сообщает Министерство образования, науки и спорта, соглашение возобновляет действие подписанного в 2005 году в Вильнюсе такого же договора. Обновить его пришлось потому, что за эти годы изменились системы высшего образования обеих стран, квалификация.
Категории: политика, общество, в Европе, образование
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