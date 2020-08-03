Литва и Польша возобновляют соглашение о высшем образовании 🔊 Воспроизвести



Литва и Польша возобновляют соглашение о возможности для своих граждан обучаться в университетах друг друга, о признании квалификации.



Обновленное соглашение о высшем образовании в понедельник подпишут в Вильнюсе министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс и министр высшего образования и науки Польши Войцех Мурдзек.



Соглашение касается документов, предоставляющих право на получение высшего образования, то есть позволяет гражданами двух стран обучаться в университетах друг друга, оно также касается признания квалификационных, ученых степеней и степеней в области искусства.



Как сообщает Министерство образования, науки и спорта, соглашение возобновляет действие подписанного в 2005 году в Вильнюсе такого же договора. Обновить его пришлось потому, что за эти годы изменились системы высшего образования обеих стран, квалификация. Литва и Польша возобновляют соглашение о возможности для своих граждан обучаться в университетах друг друга, о признании квалификации.Обновленное соглашение о высшем образовании в понедельник подпишут в Вильнюсе министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс и министр высшего образования и науки Польши Войцех Мурдзек.Соглашение касается документов, предоставляющих право на получение высшего образования, то есть позволяет гражданами двух стран обучаться в университетах друг друга, оно также касается признания квалификационных, ученых степеней и степеней в области искусства.Как сообщает Министерство образования, науки и спорта, соглашение возобновляет действие подписанного в 2005 году в Вильнюсе такого же договора. Обновить его пришлось потому, что за эти годы изменились системы высшего образования обеих стран, квалификация. BNS Категории: политика, общество, в Европе, образование Ключевые слова: вузы, договор — статья прочитана 69 раз Комментарии