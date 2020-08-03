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Автомобили из бананов, рождение галактики, турист в масле, голубиные гонки. Новости от FITZROY на 3 августа

Christian Mang | Reuters


“Креативное мышление” считает пандемию величайшим заговором

В Варне пляжникам устроили морские масляные ванны

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 3 августа, 08:37

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