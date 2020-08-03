Автомобили из бананов, рождение галактики, турист в масле, голубиные гонки. Новости от FITZROY на 3 августа 🔊 Воспроизвести Christian Mang | Reuters



“Креативное мышление” считает пандемию величайшим заговором



В Варне пляжникам устроили морские масляные ванны



Автомобили из бананов: новый экотренд



Летите, голуби, летите…



Восемь тысяч калифорнийцев покинули дома из-за лесных пожаров



Открыта галактика “младенческого возраста”



Есть сплэшдаун! “Драгон” приводнился в Мексиканском заливе



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