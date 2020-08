Русский лорд: издатель газет Лебедев получит место в британском парламенте 🔊 Воспроизвести PA MEDIA Image caption Евгений Лебедев и Борис Джонсон в 2009 году



Евгений Лебедев, владелец нескольких крупных англоязычных изданий, в частности - газеты The Evening Standard, получит пэрство и станет членом верхней палаты британского парламента, сообщает



Список из 36 человек, которые получат пэрство по решению королевы Елизаветы II, в пятницу представил премьер-министр страны Борис Джонсон. Кроме Лебедева, в списке оказался брат премьера Джо Джонсон, который в прошлом году покинул правительство, объяснив это решение несогласием с позицией своего брата по брекситу.

Чем известен Евгений Лебедев?



Лебедев - сын акционера российской "Новой газеты" Александра Лебедева, который много лет назад был сотрудником Службы внешней разведки, после чего уволился в 1991 году и занялся коммерцией.



Александр Лебедев долгое время занимался банковским бизнесом, но в 2019 году продав свой пакет акций Национального резервного банка Государственной транспортной лизинговой компании. Он объяснил свое решение тем, что хотел бы избежать "репутационного диссонанса", поскольку много лет занимается деятельностью, связанной с расследованием случаев коррупции в финансовом секторе.



Евгений Лебедев большую часть жизни провел в Британии и является гражданином этой страны с 2010 года. Он известен как издатель популярных газет Evening Standard и The Independent.



Также известно, что Евгений Лебедев состоит в хороших отношениях с премьером Борисом Джонсоном: в СМИ появлялись их совместные фотографии с праздничных мероприятий и вечеринок. В частности, Джонсон был на вечеринке, организованной Лебедевым вскоре после победы консерваторов на выборах.



Евгения Лебедева и его отца Александра британские СМИ обсуждали не так давно - в связи с долгожданным докладом о влиянии России на британские выборы, который был опубликован всего неделю назад.



В этом докладе, в частности, утверждается, что Кремль якобы пытался вмешиваться во внутреннюю политику в Британии, а именно - пытался повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии. Помимо прочего, в докладе отдельно говорится о неких "российских олигархах", близких к Владимиру Путину, которые успешно интегрировались в политическую жизнь Британии.



Имена в документе не называются, но известно, что помимо публичной версии доклада существует и закрытая его часть, которая не будет обнародована. Эксперты считают, что именно там содержатся дополнительные подробности и обоснования доводов авторов документа.



Однако еще до публикации доклада издание Sunday Times называло несколько имен российских бизнесменов, которые упомянули авторы документа. В частности, по данным издания, в докладе фигурирует Александр Лебедев.



Издание тогда акцентировало внимание на том, что в советское время Лебедев служил в КГБ, а его сын приглашал Бориса Джонсона на вечеринку. Нет подтверждений того, что имя Александра Лебедева действительно содержится в закрытой части доклада, как и нет никаких сведений о том, могло ли там упоминаться имя Евгения Лебедева.



Сам Александр Лебедев так реагировал на заметку Sunday Times: "Просто хохот. Думаю, так же Дональд Трамп смеялся по поводу так называемого "досье Стила". Худший опыт российской журналистики становится стандартом репортажей крупных западных газет".



Что говорят газеты?



Больше всего внимания привлекло имя Евгения Лебедева, но и выдвижение в пэры брата премьер-министра Джо Джонсона и мужа бывшего премьера Терезы Мэй Филипа Мэй тоже вызвало множество возмущенных комментариев в прессе и соцсетях.



"Вот так премьер-министр представляет себе выравнивание уровня развития (levelling up - один из предвыборных лозунгов Джонсона): это раздача пожизненных местечек в неизбираемой Палате лордов своим дружкам /.../ и родственникам", - заявил депутат Палаты общин от Шотландской национальной партии Питер Уишарт.



"Список новых пэров - это просто полное бесстыдство", - пишет обозреватель "Гардиан" Джон Грейс @JohnJCrace в "Твиттере". Либеральная газета подробно обсуждает других номинантов, а кандидатуру Лебедева называет сюрпризом.



"Я не говорю, что это банановая республика, но мы имеем пэрство для брата Бориса Джонсона и рыцарский титул для мужа Терезы Мэй", - написал там же, в "Твиттере", политический корреспондент Financial Times Джим Пикард @PickardJE.