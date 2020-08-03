Украинский депутат приехал в Крым со своей семьёй 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Никольский Алексей



Лидер украинской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук приехал на территорию Крыма. Об этом рассказал пресс-секретарь нардепа Олег Бабанин, передаёт



Уточняется, что политик проведёт со своей семьёй на полуострове отпуск.



По словам пресс-секретаря Медведчука, парламентарий прибыл в Крым через пункт пропуска "Армянск".



Народный депутат и раньше отдыхал на полуострове, он признавался, что любит это место и планирует приезжать туда в будущем. Он также заявлял, что считает Крым де-факто российским.



Ранее Виктор Медведчук раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что глава государства ориентируется на запад страны и мнение радикалов. Глава оппозиционной партии подчеркнул, что в Донбассе тоже проживают украинцы и к ним нужно относиться как к гражданам, которые имеют право на образование и социальную защиту. Лидер украинской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук приехал на территорию Крыма. Об этом рассказал пресс-секретарь нардепа Олег Бабанин, передаёт ЛАЙФ со ссылкой на РИА "Новости".Уточняется, что политик проведёт со своей семьёй на полуострове отпуск.По словам пресс-секретаря Медведчука, парламентарий прибыл в Крым через пункт пропуска "Армянск".Народный депутат и раньше отдыхал на полуострове, он признавался, что любит это место и планирует приезжать туда в будущем. Он также заявлял, что считает Крым де-факто российским.Ранее Виктор Медведчук раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что глава государства ориентируется на запад страны и мнение радикалов. Глава оппозиционной партии подчеркнул, что в Донбассе тоже проживают украинцы и к ним нужно относиться как к гражданам, которые имеют право на образование и социальную защиту. life.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: депутат, Рада, Крым, отпуск, Медвечук География: Украина — статья прочитана 156 раз Комментарии