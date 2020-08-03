В Турции изменились правила выдачи еды на шведских столах 🔊 Воспроизвести Фото из открытых источников







В Турции изменили правила обслуживания туристов в отелях, работающих по системе «всё включено». Теперь еду в тарелки клиентов на шведском столе будет накладывать персонал, сообщил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.



«Система «всё включено» и стандарты питания в отелях остаются прежними, но на шведском столе сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду в тарелки гостям и приносит её из буфета. Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных Минздравом Турции», — сказал он



Такие меры направлены на защиту туристов от коронавирусной инфекции, отметил Чорабатыр.



«Персонал прошёл соответствующее обучение по работе в условиях пандемии. Социальная дистанция и маски — конечно, никуда от этого не деться, эти правила действуют не только в Турции, но и во всём мире. Дезинфекция, разметка для соблюдения социальной дистанции — всё уже применяется в наших отелях», — подчеркнул он.



Ранее Чорабатыр рассказал, что цены на отдых в Турции не будут повышаться и останутся на уровне 2019 года.



Источник: russian.rt.com «Система «всё включено» и стандарты питания в отелях остаются прежними, но на шведском столе сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду в тарелки гостям и приносит её из буфета. Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных Минздравом Турции», — сказал он РИА Новости Такие меры направлены на защиту туристов от коронавирусной инфекции, отметил Чорабатыр.«Персонал прошёл соответствующее обучение по работе в условиях пандемии. Социальная дистанция и маски — конечно, никуда от этого не деться, эти правила действуют не только в Турции, но и во всём мире. Дезинфекция, разметка для соблюдения социальной дистанции — всё уже применяется в наших отелях», — подчеркнул он.Ранее Чорабатыр рассказал, что цены на отдых в Турции не будут повышаться и останутся на уровне 2019 года. Категории: в Европе, экономика Ключевые слова: Турция, отель, шведский стол — статья прочитана 141 раз Комментарии