В Вильнюсе будут избавляться от металлических гаражей 🔊 Воспроизвести © PHOTO : VILNIUS Гаражи в Вильнюсе



Владельцев нелегальных металлических гаражей в Вильнюсе призвали освободить государственную землю от этих построек до конца сентября 2020 года, сообщает



После демонтажа гаражей на освободившейся территории планируют создать общественные зоны отдыха, новые дороги для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.



В Вильнюсе насчитывается около 10,7 тысячи металлических гаражей, которые занимают 51 гектар государственных земель. Это площадь равна почти трети территории парка Вингис. Владельцев нелегальных металлических гаражей в Вильнюсе призвали освободить государственную землю от этих построек до конца сентября 2020 года, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу столичного самоуправления.После демонтажа гаражей на освободившейся территории планируют создать общественные зоны отдыха, новые дороги для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.В Вильнюсе насчитывается около 10,7 тысячи металлических гаражей, которые занимают 51 гектар государственных земель. Это площадь равна почти трети территории парка Вингис.



© PHOTO : VILNIUS Гаражи в Вильнюсе



Владельцев металлических гаражей не раз просили избавиться от них и освободить земли, но результата не было. Муниципалитет решил перейти к решительным действиям. Если до 30 сентября владельцы уберут гаражи, то самоуправление поможет им привести территорию в порядок, в противном случае будут начаты судебные разбирательства с последующими штрафами от Национальной земельной службы.



Проинформировать население должны староства. Также они расскажут людям о самой процедуре демонтажа.



Временные металлические гаражи в Вильнюсе и других городах Литвы начали появляться в советское время. Тогда Исполнительный комитет Совета народных депутатов разрешил временно – на срок три-пять лет ставить и эксплуатировать металлические гаражи на свободной государственной земле. По словам вице-мэра столицы Витаутаса Миталаса, большинство металлических гаражей в городе заброшены, а вокруг них накидан мусор, при этом сами по себе они представляют опасность для жизни и здоровья людей. Кроме того, он добавил, что подобные постройки затемняют лицо столицы и незаконно занимают государственные земли, которые можно использовать для улучшений инфраструктуры.Владельцев металлических гаражей не раз просили избавиться от них и освободить земли, но результата не было. Муниципалитет решил перейти к решительным действиям. Если до 30 сентября владельцы уберут гаражи, то самоуправление поможет им привести территорию в порядок, в противном случае будут начаты судебные разбирательства с последующими штрафами от Национальной земельной службы.Проинформировать население должны староства. Также они расскажут людям о самой процедуре демонтажа.Временные металлические гаражи в Вильнюсе и других городах Литвы начали появляться в советское время. Тогда Исполнительный комитет Совета народных депутатов разрешил временно – на срок три-пять лет ставить и эксплуатировать металлические гаражи на свободной государственной земле. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, авто Ключевые слова: снос, мэрия, гаражи География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 95 раз Комментарии