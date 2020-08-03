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В Вильнюсе будут избавляться от металлических гаражей

© PHOTO : VILNIUS Гаражи в Вильнюсе


Владельцев нелегальных металлических гаражей в Вильнюсе призвали освободить государственную землю от этих построек до конца сентября 2020 года, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу столичного самоуправления.

После демонтажа гаражей на освободившейся территории планируют создать общественные зоны отдыха, новые дороги для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.

В Вильнюсе насчитывается около 10,7 тысячи металлических гаражей, которые занимают 51 гектар государственных земель. Это площадь равна почти трети территории парка Вингис.
По словам вице-мэра столицы Витаутаса Миталаса, большинство металлических гаражей в городе заброшены, а вокруг них накидан мусор, при этом сами по себе они представляют опасность для жизни и здоровья людей. Кроме того, он добавил, что подобные постройки затемняют лицо столицы и незаконно занимают государственные земли, которые можно использовать для улучшений инфраструктуры.

© PHOTO : VILNIUS Гаражи в Вильнюсе


Владельцев металлических гаражей не раз просили избавиться от них и освободить земли, но результата не было. Муниципалитет решил перейти к решительным действиям. Если до 30 сентября владельцы уберут гаражи, то самоуправление поможет им привести территорию в порядок, в противном случае будут начаты судебные разбирательства с последующими штрафами от Национальной земельной службы.

Проинформировать население должны староства. Также они расскажут людям о самой процедуре демонтажа.

Временные металлические гаражи в Вильнюсе и других городах Литвы начали появляться в советское время. Тогда Исполнительный комитет Совета народных депутатов разрешил временно – на срок три-пять лет ставить и эксплуатировать металлические гаражи на свободной государственной земле.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, общество, авто
Ключевые слова: снос, мэрия, гаражи
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 3 августа, 09:30

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