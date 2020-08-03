На границе Литвы и Белоруссии планируют открыть погранпункт 🔊 Воспроизвести © Photo : VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA



В правительстве предложили возобновить работу контрольно-пропускного пункта из-за увеличения очередей транспортных средств, сообщает



Правительство решило возобновить операции в пункте пропуска с 3 августа.



По словам министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, предлагается открыть пункт из-за увеличения очередей транспортных средств в пограничном пункте "Мядининкай" ("Каменный Лог"). В правительстве предложили возобновить работу контрольно-пропускного пункта из-за увеличения очередей транспортных средств, сообщает Sputnik Литва . Пограничный пост "Лаворишкес" ("Котловка") на границе с Белоруссией должен возобновить работу на следующей неделе, стало известно на заседании правительства Литвы.Правительство решило возобновить операции в пункте пропуска с 3 августа.По словам министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, предлагается открыть пункт из-за увеличения очередей транспортных средств в пограничном пункте "Мядининкай" ("Каменный Лог"). "Конечно, это увеличение неустойчиво и меняется, но в субботу, воскресенье очереди были особенно большими, и это может случиться вновь", – сказал министр.



По его словам, возобновление деятельности пункта позволило бы предотвратить скопление транспортных средств, грузовиков в одном месте, а это поможет защититься от распространения COVID-19.



В настоящее время как легковые, так и грузовые автомобили могут пересекать внешнюю границу Литвы с Белоруссией в трех пограничных пунктах: "Мядининкай" ("Каменный Лог"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони").



Ранее Литва продлила ограничения на пересечение границы с Белоруссией из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса.



Список категорий граждан Белоруссии, которым разрешен въезд в балтийскую республику, определен постановлением литовского правительства.



В последнее время в Литве ухудшается эпидемиологическая ситуация, наблюдается рост случаев коронавируса. Сейчас в республике действует режим чрезвычайной ситуации. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: Беларусь, граница, открытие, КПП, наблюдение География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии