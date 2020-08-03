Главная >> Новости >> экономика, политика >> На границе Литвы и Белоруссии планируют открыть погранпункт

На границе Литвы и Белоруссии планируют открыть погранпункт

© Photo : VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA


В правительстве предложили возобновить работу контрольно-пропускного пункта из-за увеличения очередей транспортных средств, сообщает Sputnik Литва. Пограничный пост "Лаворишкес" ("Котловка") на границе с Белоруссией должен возобновить работу на следующей неделе, стало известно на заседании правительства Литвы.

Правительство решило возобновить операции в пункте пропуска с 3 августа.

По словам министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, предлагается открыть пункт из-за увеличения очередей транспортных средств в пограничном пункте "Мядининкай" ("Каменный Лог").
"Конечно, это увеличение неустойчиво и меняется, но в субботу, воскресенье очереди были особенно большими, и это может случиться вновь", – сказал министр.

По его словам, возобновление деятельности пункта позволило бы предотвратить скопление транспортных средств, грузовиков в одном месте, а это поможет защититься от распространения COVID-19.

В настоящее время как легковые, так и грузовые автомобили могут пересекать внешнюю границу Литвы с Белоруссией в трех пограничных пунктах: "Мядининкай" ("Каменный Лог"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

Ранее Литва продлила ограничения на пересечение границы с Белоруссией из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Список категорий граждан Белоруссии, которым разрешен въезд в балтийскую республику, определен постановлением литовского правительства.

В последнее время в Литве ухудшается эпидемиологическая ситуация, наблюдается рост случаев коронавируса. Сейчас в республике действует режим чрезвычайной ситуации.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: Беларусь, граница, открытие, КПП, наблюдение
География: Литва
статья прочитана 166 раз
добавлена сегодня, 3 августа, 08:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка