Сбежавший в Россию белорусский оппозиционер уехал на Украину 🔊 Воспроизвести Валерий Цепкало Кадр: YouTube



Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее сбежал в Россию из-за опасения быть задержанным, уехал на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь политика Алексей Урбан, сообщает



По словам Урбана, в настоящий момент Цепкало находится в Киеве. О целях визита оппозиционера в украинскую столицу пресс-секретарь не сообщил.



Ранее Цепкало назвал своей основной целью показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как президент страны Александр Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы». «Находясь за пределами Белоруссии, я могу оставаться медийным. И Лукашенко подарок в виде заключения меня под стражу не получит», — подчеркнул Цепкало.



Оппозиционер покинул Белоруссию вместе с детьми, опасаясь преследований. Цепкало официально не зарегистрировали кандидатом. В конце июня МВД начало доследственную проверку о его «противоправной деятельности» по заявлению владельца группы строительных компаний, который утверждает, что политик не заплатил ему за строительство дома. Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее сбежал в Россию из-за опасения быть задержанным, уехал на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь политика Алексей Урбан, сообщает ЛЕНТА со ссылкой на «Интерфакс-Запад».По словам Урбана, в настоящий момент Цепкало находится в Киеве. О целях визита оппозиционера в украинскую столицу пресс-секретарь не сообщил.Ранее Цепкало назвал своей основной целью показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как президент страны Александр Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы». «Находясь за пределами Белоруссии, я могу оставаться медийным. И Лукашенко подарок в виде заключения меня под стражу не получит», — подчеркнул Цепкало.Оппозиционер покинул Белоруссию вместе с детьми, опасаясь преследований. Цепкало официально не зарегистрировали кандидатом. В конце июня МВД начало доследственную проверку о его «противоправной деятельности» по заявлению владельца группы строительных компаний, который утверждает, что политик не заплатил ему за строительство дома. lenta.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, выборы, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, Цепкало — статья прочитана 192 раза Комментарии