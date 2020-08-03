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США провели в Чёрном море учения ВМС и ВВС
США провели учения военно-морских и военно-воздушных сил в Чёрном море. В них принял участие ракетный эсминец USS Porter.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Шестой флот ВМС США.
Кроме того, в учениях приняли участие самолёт-разведчик Poseidon P-8A и четыре истребителя F-16, а также самолёт-заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотник MQ-9 Reaper.
Как отметил командующий Шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк, совместные действия с ВВС США в Европе позволили «провести реалистичную и своевременную тренировку с целью усилить готовность США действовать на море в Черноморском регионе».
Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве.
27 июля в Чёрном море завершились учения Sea Breeze 2020, в которых участвовали военные из США, с Украины и из ряда стран — участниц и партнёров НАТО.
russian.rt.com
Ключевые слова: нато, учения, Черное море
География: Украина
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