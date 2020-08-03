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Жириновский предложил Лукашенко сняться с выборов, чтобы они были красивые
Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко надо снять свою кандидатуру с выборов, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на РИА "Новости".
— Власть — это надолго. Дорожка, самолёты, почётный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться... Александр Григорьевич, оторвитесь... И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов, — сказал Жириновский.
Российский политик считает, что "лучший вариант" для Белоруссии — это возвращение "к родным берегам", как это было на примере Крыма.
Ранее кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела в Минске предвыборный митинг-концерт. Акция прошла в столичном парке Дружбы народов с участием представителей штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым было отказано в регистрации кандидатами. По оценкам правозащитников, в демонстрации приняло участие не менее 25 тысяч человек. По другим данным, их было 35 тысяч.
life.ru
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, военные, задержание, ЧВК
География: Белоруссия
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