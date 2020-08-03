Политолог: Лукашенко ведёт с Россией опасную игру 🔊 Воспроизвести Reuters



Перед грядущими президентскими выборами Александр Лукашенко объявил, что в Белоруссии пойманы 33 человека из России, которые якобы вместе с местной оппозицией собирались совершить теракт. Как отмечает политолог Тадеуш Гисзан в интервью Libération, похоже, что Россия была застигнута врасплох этим заявлением, и последствий Лукашенко не избежать.



В Белоруссии грядут президентские выборы, и Минск объявил, что поймал 33 человека из России, которые якобы вместе с местной оппозицией собирались совершить теракт, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Однако, как пояснил в интервью Libération политолог Тадеуш Гисзан, версия, которую выдвигают белорусские власти, полна абсурдностей и противоречий. В Белоруссии грядут президентские выборы, и Минск объявил, что поймал 33 человека из России, которые якобы вместе с местной оппозицией собирались совершить теракт, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Однако, как пояснил в интервью Libération политолог Тадеуш Гисзан, версия, которую выдвигают белорусские власти, полна абсурдностей и противоречий.



Сам Лукашенко опасается оппозиции. По словам политолога, она сейчас в Белоруссии сильна, как никогда. К тому же и сам Лукашенко стал допускать ошибки. Среди них эксперт называет налог на тунеядцев, который вызвал массовые протесты в 2017 году. Сейчас же получается, что Лукашенко и вовсе бросил вызов самой России.



Политолог отмечает, что в Белоруссии каждый раз, как случается кризис в обществе, КГБ ловит каких-то «террористов» и показывает процесс по телевидению. Но всегда преступниками назначали белорусских граждан, и как только кризис заканчивался, их отпускали. В 2017 году белорусские власти говорили о том, что боевики пришли с территории Украины, но позже заявили, что это была ошибка. По мнению эксперта, так будет и в этот раз.



Но сейчас отношения Минска и Москвы изменились. Путин и Лукашенко никогда не отличались полным взаимопониманием, но последнему постоянно удавалось балансировать между Россией и Западом. Но пространство для манёвра у Минска постепенно сужалось, и в 2019 году Москва потребовала от него объединения в одно государство в обмен на долговременную финансовую помощь.



Сам Лукашенко сразу после присоединения Крыма к России пытался играть роль независимого посредника на переговорах, а далее стал шантажировать Запад: если он его не поддержит, то в Белоруссию придёт Россия. И сегодня идея обвинить Россию в попытке вмешаться в ход белорусских выборов вполне вписывается в эту стратегию. Однако, как предупреждает эксперт, это опасная игра для Лукашенко.



Россия не сразу стала отвечать на эти заявления, и, по словам собеседника Libération, сначала казалось, что Россия то ли на самом деле связана с этой историей, то ли заодно с Белоруссией. Однако теперь, после того, как реакция последовала, и Россия временно закрыла границу, понятно, что Москва была застигнута врасплох. И всё же политолог считает, что даже если в Белоруссии произойдёт революция, Россия вряд ли станет вмешиваться в ситуацию. Хотя он признаёт, что и присоединения Крыма тоже никто не мог предвидеть в своё время.



Оригинал новости ИноТВ По его мнению, вся история — постановка со стороны Минска. Однако вполне вероятно, что с Россией они об этом не договаривались, и этот факт несёт в себе повод для беспокойства, поскольку в таком случае Лукашенко не избежать последствий за свои действия.Сам Лукашенко опасается оппозиции. По словам политолога, она сейчас в Белоруссии сильна, как никогда. К тому же и сам Лукашенко стал допускать ошибки. Среди них эксперт называет налог на тунеядцев, который вызвал массовые протесты в 2017 году. Сейчас же получается, что Лукашенко и вовсе бросил вызов самой России.Политолог отмечает, что в Белоруссии каждый раз, как случается кризис в обществе, КГБ ловит каких-то «террористов» и показывает процесс по телевидению. Но всегда преступниками назначали белорусских граждан, и как только кризис заканчивался, их отпускали. В 2017 году белорусские власти говорили о том, что боевики пришли с территории Украины, но позже заявили, что это была ошибка. По мнению эксперта, так будет и в этот раз.Но сейчас отношения Минска и Москвы изменились. Путин и Лукашенко никогда не отличались полным взаимопониманием, но последнему постоянно удавалось балансировать между Россией и Западом. Но пространство для манёвра у Минска постепенно сужалось, и в 2019 году Москва потребовала от него объединения в одно государство в обмен на долговременную финансовую помощь.Сам Лукашенко сразу после присоединения Крыма к России пытался играть роль независимого посредника на переговорах, а далее стал шантажировать Запад: если он его не поддержит, то в Белоруссию придёт Россия. И сегодня идея обвинить Россию в попытке вмешаться в ход белорусских выборов вполне вписывается в эту стратегию. Однако, как предупреждает эксперт, это опасная игра для Лукашенко.Россия не сразу стала отвечать на эти заявления, и, по словам собеседника Libération, сначала казалось, что Россия то ли на самом деле связана с этой историей, то ли заодно с Белоруссией. Однако теперь, после того, как реакция последовала, и Россия временно закрыла границу, понятно, что Москва была застигнута врасплох. И всё же политолог считает, что даже если в Белоруссии произойдёт революция, Россия вряд ли станет вмешиваться в ситуацию. Хотя он признаёт, что и присоединения Крыма тоже никто не мог предвидеть в своё время. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, военные, задержание, ЧВК География: Белоруссия — статья прочитана 169 раз Комментарии