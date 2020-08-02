Доигровка от НБА 🔊 Воспроизвести Фото: lrytas.lt







В пятницу, 31 июля, после паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновился Регулярный чемпионат сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).



НБА приостановила сезон после случаев заражения коронавирусом среди баскетболистов «Юты». 12 марта стало известно, что инфекция выявлена у двух игроков - в число заразившихся попали лидеры клуба Донован Митчелл и Руди Гобер, напоминает ТАСС.



После объявления паузы продолжали поступать новости о заразившихся игроках. Среди перенёсших коронавирус баскетболистов оказались двукратный чемпион лиги Кевин Дюрант и центровой «Денвера» Никола Йокич. Незадолго до возобновления сезона положительный результат дал тест рекордсмена по количеству трипл-даблов разыгрывающего "Хьюстона" Расселла Уэстбрука. Однако руководство лиги приняло решение доиграть регулярный чемпионат. НБА приостановила сезон после случаев заражения коронавирусом среди баскетболистов «Юты». 12 марта стало известно, что инфекция выявлена у двух игроков - в число заразившихся попали лидеры клуба Донован Митчелл и Руди Гобер, напоминает ТАСС.После объявления паузы продолжали поступать новости о заразившихся игроках. Среди перенёсших коронавирус баскетболистов оказались двукратный чемпион лиги Кевин Дюрант и центровой «Денвера» Никола Йокич. Незадолго до возобновления сезона положительный результат дал тест рекордсмена по количеству трипл-даблов разыгрывающего "Хьюстона" Расселла Уэстбрука. Однако руководство лиги приняло решение доиграть регулярный чемпионат.



Матчи проводятся без зрителей на трёх специальных площадках. Клубы размещены в комплексе Disney ESPN Wide World, в котором для удобства игроков были возведены несколько дополнительных строений. Из-за строгих санитарных норм болельщики и специалисты дали ему неофициальное название «пузырь».



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Доигрывать чемпионат будут 22 команды. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжат сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них.



Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из Восточной конференции – «Вашингтон».



В целях экономии времени команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф.



В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.



Детальным планом на этап плей-офф лига пока не располагает. Известно, что он должен начаться 17 августа и пройти в традиционном серийном формате до четырёх побед. Финал НБА планируют завершить не позднее 12 октября.



Из-за нестабильной ситуации с коронавирусом лига разрешила баскетболистам добровольно отказываться от участия в рестарте сезона без юридических последствий.



Руководство НБА позволило клубам заключать контракты с неограниченным количеством баскетболистов для решения своих кадровых проблем.



Также были введены послабления относительно вопроса, касающегося нанесения на игровые футболки различных лозунгов и придуманных имён вместо собственных. Данное решение руководство НБА приняло на фоне протестного движения за расовую и социальную справедливость «Black Lives Matter» (Жизни чёрных имеют значение). Название движения присутствует и на паркетах игровых площадок.



Результаты первых матчей:



31 июля



«Вашингтон Уизардс» - «Финикс Санс» - 112:125 (31:38, 21:29, 29:22, 31:36).



«Мемфис Гриззлиз» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 135:140 ОТ (30:35, 30:33, 36:25, 28:31, 11:16)



«Мемфис»: Й.Валанчюнас (16 очков).



«Бруклин Нетс» - «Орландо Мэджик» - 118:128 (39:36, 20:34, 23:41, 36:17).



«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Лос-Анджелес Клипперс» - 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24).



«Нью-Орлеан Пеликанс» - «Юта Джаз» - 104:106 (26:23, 34:25, 27:31, 17:27).



1 августа



«Милуоки Бакс» - «Бостн Селтикс» - 118:112 (33:25, 31:33, 23:29, 32:25).



«Сан-Антонио Спёрс» - Сакраменто Кингз» - 129:120 (43:30, 21:35, 32:27, 33:28).



«Даллас Маверикс» - «Хьюстон Рокетс» - 149:153 ОТ (42:42, 43:33, 34:33, 20:31, 10:14)



«Хьюстон»: Дж.Харден (49).



«Денвер Наггетс» - Майами Хит» - 105:125 (26:28, 31:28, 22:38, 26:31).



«Оклахома-Сити Тандер» - «Юта Джаз» - 110:94 (29:15, 37:27, 20:20, 24:32).



«Лос-Анджелес Клипперс» - «Нью-Орлеан Пеликанс» - 126:103 (37:25, 40:20, 26:21, 23:37).



«Индиана Пэйсерс» - «Филадельфия Сиксерс» - 127:121 (35:29, 26:26, 20:32, 46:34)



«Индиана»: Т.Дж.Уоррен (53 очка). Д.Сабонис не играл за «Индиану» из-за травмы. Для минимизации рисков, связанных с большим количеством перелетов, все участвующие в турнире команды собраны в одном городе - Орландо (штат Флорида).Матчи проводятся без зрителей на трёх специальных площадках. Клубы размещены в комплексе Disney ESPN Wide World, в котором для удобства игроков были возведены несколько дополнительных строений. Из-за строгих санитарных норм болельщики и специалисты дали ему неофициальное название «пузырь».Доигрывать чемпионат будут 22 команды. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжат сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них.Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из Восточной конференции – «Вашингтон».В целях экономии времени команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф.В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.Детальным планом на этап плей-офф лига пока не располагает. Известно, что он должен начаться 17 августа и пройти в традиционном серийном формате до четырёх побед. Финал НБА планируют завершить не позднее 12 октября.Из-за нестабильной ситуации с коронавирусом лига разрешила баскетболистам добровольно отказываться от участия в рестарте сезона без юридических последствий.Руководство НБА позволило клубам заключать контракты с неограниченным количеством баскетболистов для решения своих кадровых проблем.Также были введены послабления относительно вопроса, касающегося нанесения на игровые футболки различных лозунгов и придуманных имён вместо собственных. Данное решение руководство НБА приняло на фоне протестного движения за расовую и социальную справедливость «Black Lives Matter» (Жизни чёрных имеют значение). Название движения присутствует и на паркетах игровых площадок.«Вашингтон Уизардс» - «Финикс Санс» - 112:125 (31:38, 21:29, 29:22, 31:36).«Мемфис Гриззлиз» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 135:140 ОТ (30:35, 30:33, 36:25, 28:31, 11:16)Й.Валанчюнас (16 очков).«Бруклин Нетс» - «Орландо Мэджик» - 118:128 (39:36, 20:34, 23:41, 36:17).«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Лос-Анджелес Клипперс» - 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24).«Нью-Орлеан Пеликанс» - «Юта Джаз» - 104:106 (26:23, 34:25, 27:31, 17:27).«Милуоки Бакс» - «Бостн Селтикс» - 118:112 (33:25, 31:33, 23:29, 32:25).«Сан-Антонио Спёрс» - Сакраменто Кингз» - 129:120 (43:30, 21:35, 32:27, 33:28).«Даллас Маверикс» - «Хьюстон Рокетс» - 149:153 ОТ (42:42, 43:33, 34:33, 20:31, 10:14)Дж.Харден (49).«Денвер Наггетс» - Майами Хит» - 105:125 (26:28, 31:28, 22:38, 26:31).«Оклахома-Сити Тандер» - «Юта Джаз» - 110:94 (29:15, 37:27, 20:20, 24:32).«Лос-Анджелес Клипперс» - «Нью-Орлеан Пеликанс» - 126:103 (37:25, 40:20, 26:21, 23:37).«Индиана Пэйсерс» - «Филадельфия Сиксерс» - 127:121 (35:29, 26:26, 20:32, 46:34)Т.Дж.Уоррен (53 очка). Д.Сабонис не играл за «Индиану» из-за травмы. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Результаты, НБА, Сабонис — статья прочитана 126 раз Комментарии